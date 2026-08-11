Ngày 11/8, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thu Thảo (26 tuổi, ngụ phường Gò Vấp, TPHCM) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, do ở gần nhà nhau nên đầu năm 2021, Thảo biết được con trai của ông Đồng Nhâm Đ. là Đồng Quốc D. đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa để chờ thi hành bản án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Thảo gặp ông Đ., đưa ra thông tin về việc có quen biết với một người tên Nguyễn Công Hưng đang công tác tại Trại tạm giam Chí Hòa. Người này có khả năng tác động, can thiệp để giúp D. được giảm hình phạt từ tử hình xuống tù chung thân.

Để tạo lòng tin, Thảo mua một sim điện thoại không chính chủ, tạo tài khoản Zalo mang tên “Công Hưng” rồi sử dụng tài khoản Zalo này giả danh Nguyễn Công Hưng, kết bạn, nhắn tin cho ông Đ.

Bị cáo Trần Thị Thu Thảo. Ảnh: TP

Quá trình trò chuyện, tài khoản “Công Hưng” hứa sẽ lo cho D. nên vợ chồng ông Đ. rất tin tưởng vào Công Hưng và Thảo. Trong năm 2021, Thảo nhiều lần đưa ra các thông tin không có thật như: cần tiền để lo cho D. được giảm án từ tử hình xuống chung thân; lo cho D. được ra ngoài lao động; lo chuyển nơi giam giữ từ Trại giam T30 về Nhà tạm giữ quận Gò Vấp; lo điều trị bệnh cho D. do bị còng tay, còng chân dẫn đến lở loét... để yêu cầu ông Đ. chuyển tiền.

Tưởng thật, ông Đ. nhiều lần chuyển cho Thảo với tổng số tiền 750 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Thảo không thực hiện bất kỳ nội dung nào như đã cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Để tiếp tục củng cố niềm tin của ông Đ., Thảo sử dụng điện thoại truy cập mạng Internet, tải về hình ảnh một quyết định liên quan đến việc bảo lãnh, sau đó chỉnh sửa nội dung, ghi thông tin cá nhân của Đồng Quốc D. rồi gửi cho ông Đ. nhằm tạo dựng thông tin giả rằng đã làm thủ tục xin bảo lãnh cho D.

Sau một thời gian dài không thấy kết quả như lời Thảo hứa, vợ chồng ông Đ. yêu cầu Thảo hoàn trả tiền. Do không có khả năng hoàn trả tiền, Thảo tự đánh máy một giấy xác nhận với nội dung đã nhận của ông Đ. số tiền 750 triệu đồng để giao cho Nguyễn Công Hưng lo án tù cho Đồng Quốc D., nhưng người này không thực hiện và chưa hoàn trả tiền cho Thảo. Sau khi lập xong, Thảo ký tên và giao giấy xác nhận cho ông Đ. giữ.

Nghi ngờ bị Thảo lừa đảo, ông Đ. đã làm đơn trình báo sự việc đến cơ quan Công an.