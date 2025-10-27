Trường Đại học Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội được thành lập ngày 27/10/2020 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược - ra đời năm 2010, kế thừa truyền thống đào tạo y khoa của Viện Đại học Đông Dương từ năm 1906.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược - ĐHQGHN cho hay, đến nay, trường có 5 khoa gồm: Khoa Y, Khoa Dược, Khoa Răng Hàm Mặt, Khoa Y tế công cộng, Khoa Y Dược học cơ sở; có 3 đơn vị trực thuộc và Bệnh viện ĐH Y Dược. Hiện, trường có 464 cán bộ, viên chức, trong đó có 14 giáo sư, 75 phó giáo sư, 139 tiến sĩ.

GS.TS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Hùng.

Đặc biệt, đội ngũ thành phần Ban Giám hiệu Trường ĐH Y Dược - ĐHQGHN gồm nhiều giám đốc, nguyên giám đốc các bệnh viện lớn. Ngoài GS.TS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng, nguyên là Giám đốc Bệnh viện E; hiện trường có 6 phó hiệu trưởng. Trong đó, 3/6 phó hiệu trưởng của trường đang là giám đốc của các bệnh viện lớn, gồm: PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương; TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Theo ông Thành, từ quy mô ban đầu (năm 2012) chỉ với hai ngành đào tạo (Y khoa, Dược học) với 100 sinh viên khóa đầu, đến nay, nhà trường đã có 6 chương trình đào tạo đại học, tuyển sinh trên 1000 sinh viên/năm. Ở bậc sau đại học, trường đã triển khai 30 chương trình (Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa I và Thạc sĩ), tuyển sinh trên 500 học viên/năm. Sắp tới nhà trường sẽ tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ cho học viên quốc tế và mở thêm các chương trình đào tạo tiến sĩ.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn (phải) thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng.

Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức cũng không ngừng được đẩy mạnh với nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ và các công bố quốc tế uy tín, góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết của sức khỏe cộng đồng. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, trường đã công bố 158 bài báo quốc tế, đạt 3 giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN, có 5 nhà khoa học tiêu biểu, cùng nhiều chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc gia. Năm học 2024–2025, trường tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, triển khai chương trình trao đổi sinh viên với các đại học danh tiếng như Paris-Saclay, Mahidol, Thammasat, và đào tạo thạc sĩ cho học viên quốc tế.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, ngày 22/10/2025, nhà trường đã được Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội phát biểu chỉ đạo định hướng với Trường ĐH Y Dược thời gian tới. Ảnh: Văn Toản.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cho rằng đây là sự ghi nhận xứng đáng và là minh chứng rõ ràng nhất cho nỗ lực và những đóng góp to lớn của tập thể nhà trường. Để tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, ông Sơn đề nghị Trường ĐH Y Dược tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo mũi nhọn trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, phát triển các chương trình đào tạo theo hướng liên ngành, đa ngành trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng thể, tổng hợp của ĐH Quốc gia Hà Nội. Cùng đó, ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ tiến tiến, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy, thực hành y khoa nhằm tạo ra đội ngũ nhân lực có khả năng làm việc trong môi trường y tế thông minh.

Đặc biệt, cần kiên định mục tiêu tri thức. "Mục tiêu cuối cùng là đào tạo ra những thầy thuốc không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn sáng y đức, đạt yêu cầu nâng cao chất lượng, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân", Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội nói.