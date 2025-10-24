Năm 2025, có 14 ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành Y học đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư. Trong số này có ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

PGS.TS Nguyễn Huy Ngọc, sinh năm 1970, quê ở xã Đan Thượng, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ (cũ).

Theo hồ sơ được Hội đồng Giáo sư nhà nước cung cấp, ông Nguyễn Huy Ngọc từng là Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ. Ông cũng là giảng viên thỉnh giảng tại nhiều cơ sở đào tạo y khoa như Viện Nghiên cứu Y Dược học lâm sàng 108, Trường ĐH Y tế công cộng, Trường ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội và Học viện Quân y.

Ông Nguyễn Huy Ngọc được cấp bằng đại học ngành Y, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa tại ĐH Y khoa Bắc Thái năm 1994.

Ông Ngọc nhận bằng thạc sĩ ngành Y, chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại Trường ĐH Y Hà Nội năm 2002; được cấp bằng tiến sĩ ngành Y, chuyên ngành Nội Tim mạch tại Học viện Quân Y - Bộ Quốc phòng năm 2012.

Ngoài chuyên môn y khoa, ông Nguyễn Huy Ngọc còn mở rộng kiến thức về kinh tế và quản lý. Năm 2016, ông được cấp bằng thạc sĩ ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Năm 2023, ông cũng được cấp bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên.

Ông được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư và được bổ nhiệm chức danh này tại Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2022, ngành Y học.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (trái) là một trong những ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành Y học được đề nghị xét đạt chuẩn chức danh giáo sư năm 2025. Ảnh: Lệ Thủy

Ông Ngọc từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong ngành y Phú Thọ, từ bác sĩ điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trưởng khoa, Giám đốc bệnh viện, Giám đốc Sở Y tế.

Từ năm 2024-2025, ông là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ kiêm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (từ tháng 1/2025 đến nay).

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của ông Ngọc gồm: Nghiên cứu toàn diện về bệnh đột quỵ, ứng dụng các tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị và quản lý các mô hình tổ chức điều trị đột quỵ tại Việt Nam; nghiên cứu các giải pháp chuyển đổi số y tế, quản lý tài chính y tế, quản lý chất lượng bệnh viện và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, ông Ngọc đã hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; hiện hướng dẫn chính 4 nghiên cứu sinh, hướng dẫn phụ 1 nghiên cứu sinh.

Ông cũng đã hướng dẫn 11 học viên cao học, chuyên khoa II bảo vệ thành công luận văn và đang hướng dẫn 3 học viên cao học.

Ông Ngọc đã chủ nhiệm và hoàn thành 8 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp gồm: 1 đề tài cấp Nhà nước, 2 đề tài cấp bộ, 2 đề tài cấp tỉnh, 3 đề tài cấp cơ sở. Ông đang chủ trì 1 đề tài cấp tỉnh (2024-2026).

Đến nay, ông đã công bố 113 bài báo khoa học, trong đó có 18 bài đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín (Web of Science/Scopus/Pubmed). Trong số này, ông là tác giả chính của 12 bài và đồng tác giả của 6 bài.

Ông cũng đã xuất bản 9 cuốn sách, trong đó chủ biên/đồng chủ biên 8 sách, gồm 2 sách chuyên khảo (có 1 sách quốc tế), 2 sách giáo trình, 5 sách tham khảo (có 1 sách quốc tế xuất bản bởi NXB uy tín Springer).