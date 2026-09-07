Dark Cherry có thể trở thành màu “đinh” của iPhone 18 Pro Max

Video rò rỉ mới từ leaker Yeux1122 cho thấy, bộ đôi iPhone 18 Pro Max màu Dark Cherry và màu xanh cùng xuất hiện. Nếu đây đúng là màu sắc cuối cùng mà Apple lựa chọn, nó gần như hoàn toàn phù hợp với hình dung mà nhiều fan kỳ vọng.

iPhone 18 Pro Max màu Dark Cherry. Ảnh cắt từ video nguồn Yeux1122

Dark Cherry trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ trở thành màu sắc nổi bật nhất của thế hệ iPhone Pro năm nay, tiếp nối chiến lược tạo điểm nhấn bằng màu sắc mà Apple đã áp dụng gần đây. Trước đó, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max gây chú ý với màu Cosmic Orange, trong khi iPhone 16 Pro từng nổi bật với Desert Titanium.

Mới đây, các mẫu máy demo được cho là của iPhone 18 Pro Max màu Dark Cherry và iPhone 18 Pro màu xanh đã xuất hiện trong một video bị rò rỉ. Đáng chú ý, diện mạo của phiên bản Dark Cherry đang nhận được nhiều sự quan tâm bởi màu sắc này trông thực sự bắt mắt.

Trong đoạn video được cho là quay tại một cửa hàng, hai thiết bị có thể được nhìn thấy khá rõ. Một chiếc được cho là iPhone 18 Pro Max màu Dark Cherry, trong khi chiếc còn lại là iPhone 18 Pro với màu xanh mới.

Theo cảm nhận cá nhân, Dark Cherry trên iPhone 18 Pro Max đẹp hơn đáng kể so với một số hình ảnh mô hình từng xuất hiện trước đây. Màu sắc này cũng gần với tông màu từng xuất hiện trong một bản dựng rò rỉ trước đó.

iPhone 18 Pro màu xanh cũng mang đến làn gió mới

Bên cạnh iPhone 18 Pro Max màu Dark Cherry, mẫu iPhone 18 Pro Max màu xanh trong video cũng gây chú ý. Đây là một sắc xanh khá khác biệt so với những màu mà Apple từng sử dụng trên các mẫu iPhone gần đây.

iPhone 18 Pro Max bản màu xanh. Ảnh cắt từ video nguồn Yeux1122

iPhone 17 Pro từng có màu xanh rất đậm, trong khi iPhone 17 sử dụng một sắc xanh sáng hơn. Còn iPhone Air lại sở hữu tông xanh cực nhạt, gần như không thể phân biệt với màu trắng nếu chỉ nhìn thoáng qua.

Trong bối cảnh đó, màu xanh mới của iPhone 18 Pro Max tạo cảm giác mới mẻ hơn. Nó cho thấy Apple dường như đang tiếp tục thử nghiệm những lựa chọn màu sắc táo bạo hơn thay vì chỉ xoay quanh các tông màu truyền thống.

Theo một thông tin rò rỉ trước đó, màu thứ ba của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể là bạc hoặc xám. Hình ảnh các khay SIM với cả ba màu từng xuất hiện được cho là đã phần nào hé lộ bảng màu của dòng máy này.

Điều đáng chú ý là iPhone 18 Pro nhiều khả năng tiếp tục không có tùy chọn màu trắng hoặc đen. Hai màu sắc kinh điển này được cho là sẽ dành cho mẫu iPhone Ultra màn hình gập, nếu thiết bị này chính thức xuất hiện trong năm nay.

Trong khi đó, iPhone Air 2 được đồn đoán ra mắt vào đầu năm sau cùng iPhone 18 và iPhone 18e cũng có thể quay trở lại với hai lựa chọn màu đen và trắng quen thuộc.

Một số hình ảnh rò rỉ và mô hình giả trước đây từng cho thấy Dark Cherry với tông đỏ khá mạnh. Tuy nhiên, màu sắc xuất hiện trên mẫu máy demo mới dường như trầm hơn, sâu hơn và thiên về sắc đỏ anh đào, tạo cảm giác cao cấp thay vì quá sặc sỡ.

Apple ngày càng mạnh dạn hơn trong việc sử dụng màu sắc để tạo cá tính cho sản phẩm. Từ Ultramarine trên iPhone 16, Cosmic Orange trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max cho đến Citrus trên MacBook Neo, Apple đang cho thấy hãng không còn quá dè dặt với những màu sắc nổi bật và trẻ trung.

Đây có thể là một chiến lược kinh doanh hiệu quả. Dòng iPhone 17 từng trở thành dòng smartphone bán chạy nhất trong quý 1 năm nay và xu hướng này tiếp tục trong quý 2, ngay cả khi Samsung đã tung ra Galaxy S26 Ultra.

Điều đó cũng cho thấy những tranh luận gay gắt về thiết kế iPhone 17 Pro khi các hình ảnh rò rỉ đầu tiên xuất hiện không đồng nghĩa với thất bại thương mại. Trái lại, những thay đổi táo bạo về thiết kế, màu sắc và tính năng mới có thể chính là yếu tố giúp Apple duy trì sức hút.

(Theo PhoneArena)