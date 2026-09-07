Dưới đây là những sản phẩm đáng chú ý nhất được kỳ vọng xuất hiện.

iPhone 18 Pro và iPhone Ultra sẽ là tâm điểm

Nhân vật chính của sự kiện chắc chắn vẫn là iPhone. Apple được cho là đã chuẩn bị ba mẫu iPhone cao cấp mới, trong đó hai phiên bản iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ đóng vai trò chủ lực, bên cạnh mẫu iPhone Ultra màn hình gập được chờ đợi từ lâu.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ đóng vai trò chủ lực, bên cạnh mẫu iPhone Ultra màn hình gập được chờ đợi từ lâu, sẽ ra mắt tuần này. Ảnh: 9to5mac

iPhone 18 Pro được kỳ vọng sở hữu chip A20 Pro thế hệ mới, đi kèm những nâng cấp đáng kể về camera. Máy cũng có thể được bổ sung các tùy chọn màu sắc mới và thiết kế Dynamic Island nhỏ gọn hơn, giúp tối ưu không gian hiển thị trên màn hình.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max sẽ tập trung mạnh vào thời lượng pin. Thiết bị được đồn đoán có viên pin lớn hơn cùng nhiều cải tiến về hiệu suất và mức tiêu thụ năng lượng, qua đó trở thành mẫu iPhone có thời lượng sử dụng tốt nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý nhất là iPhone Ultra, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên trong lịch sử Apple. Sản phẩm được kỳ vọng mở ra một dòng thiết bị hoàn toàn mới, cạnh tranh trực tiếp với những smartphone màn hình gập cao cấp đang có mặt trên thị trường.

Apple Watch Series 12 và Watch Ultra 4 nâng cấp mạnh về sức khỏe

Apple Watch gần như luôn là một phần quan trọng trong các sự kiện tháng 9 của Apple, và năm nay cũng không phải ngoại lệ. Hai mẫu đồng hồ mới được kỳ vọng xuất hiện gồm Apple Watch Ultra 4 và Apple Watch Series 12.

Apple Watch Ultra 4 có thể được trang bị thêm các cảm biến sức khỏe mới, đồng thời nhận một số thay đổi về thiết kế. Những nâng cấp này được kỳ vọng tiếp tục củng cố vị trí của dòng Ultra như mẫu smartwatch cao cấp nhất của Apple.

Với Apple Watch Series 12, tâm điểm có thể nằm ở chip dòng S mạnh mẽ hơn cùng tính năng theo dõi nhịp tim liên tục. Apple cũng được cho là đang cân nhắc bổ sung tùy chọn vỏ ceramic, mang đến một lựa chọn cao cấp hơn cho người dùng.

AirPods 5 xuất hiện, nhưng chưa có AirPods gắn camera

Một sản phẩm đáng chú ý khác là AirPods 5. Apple được cho là sẽ giới thiệu thế hệ tai nghe không dây mới với hai phiên bản, gồm bản tiêu chuẩn và phiên bản hỗ trợ chống ồn chủ động (ANC). Sản phẩm cũng có thể được trang bị chip mới nhằm cải thiện khả năng kết nối, xử lý âm thanh và hiệu quả sử dụng.

AirPods 5 có thể được trình làng tuần này. Ảnh: 9to5mac

Trước đó, một số thông tin rò rỉ từng cho rằng Apple có thể trình làng AirPods tích hợp camera ngay trong tháng 9. Tuy nhiên, theo nhà báo Mark Gurman, mẫu tai nghe đặc biệt này sẽ chưa xuất hiện trong năm nay mà phải đến năm 2027. Vì vậy, AirPods 5 nhiều khả năng sẽ là mẫu AirPods duy nhất được Apple giới thiệu tại sự kiện sắp tới.

Bất ngờ lớn có thể đến từ loạt thiết bị nhà thông minh

iPhone, Apple Watch và AirPods là những sản phẩm gần như chắc chắn được nhắc đến tại sự kiện tháng 9. Tuy nhiên, Apple có thể tạo bất ngờ với một loạt thiết bị nhà thông minh mới.

Đáng chú ý nhất là HomePad hoặc HomePod Touch, thiết bị được đồn đoán từ lâu với màn hình cảm ứng 7 inch. Sản phẩm có thể đóng vai trò trung tâm điều khiển các thiết bị trong hệ sinh thái nhà thông minh của Apple, đồng thời trở thành giao diện mới để người dùng tương tác với Siri.

Bên cạnh đó, HomePod mini 2 cũng được kỳ vọng xuất hiện với chip mới, chất lượng âm thanh được cải thiện và khả năng tận dụng các tính năng AI của Siri. Apple cũng có thể trình làng Apple TV 4K thế hệ mới với chip mạnh hơn, Siri được nâng cấp bằng AI và điều khiển Siri Remote cải tiến.

MacBook và iPad mới có thể phải chờ đến tháng 10

Ngoài những sản phẩm kể trên, Apple còn được cho là đang phát triển nhiều thiết bị mới dự kiến ra mắt trong mùa thu năm nay. Tuy nhiên, khả năng chúng xuất hiện tại sự kiện ngày 9/9 được đánh giá thấp hơn.

Một số sản phẩm có thể tạo bất ngờ nếu Apple thay đổi kế hoạch gồm MacBook Ultra, MacBook Pro sử dụng chip M6, iMac M6 và iPad mini màn hình OLED. Một mẫu HomePod kích thước đầy đủ mới cũng được đồn đoán đang nằm trong kế hoạch của Apple.

Dù vậy, các thông tin mới nhất cho thấy Apple nhiều khả năng sẽ tập trung sự kiện tháng 9 vào iPhone 18 Pro, iPhone Ultra, Apple Watch thế hệ mới và AirPods 5. Nếu những tin đồn chính xác, đây sẽ là một trong những sự kiện ra mắt sản phẩm đáng chú ý nhất của Apple trong nhiều năm qua.

(Theo 9to5mac)