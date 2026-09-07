Những thay đổi này không chỉ giúp màn hình iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max hoạt động hiệu quả hơn mà còn mở rộng thêm không gian hiển thị, đưa iPhone tiến gần hơn tới thiết kế không còn phần khuyết trên màn hình.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng có màn hình với Dynamic Island nhỏ hơn đáng kể. Ảnh: 9to5mac

LTPO+ giúp màn hình iPhone 18 Pro Max tiết kiệm pin hơn

LTPO từ lâu đã là công nghệ quan trọng đứng sau hai tính năng nổi bật trên các mẫu iPhone Pro là Always-On Display và ProMotion.

Tuy nhiên, với iPhone 18 Pro Max, Apple được đồn đoán sẽ chuyển sang một phiên bản tiên tiến hơn có tên LTPO+.

Theo The Elec, công nghệ LTPO truyền thống sử dụng vật liệu oxide cho các bóng bán dẫn màng mỏng (TFT) đóng vai trò chuyển mạch.

Trong khi đó, LTPO+ mở rộng việc sử dụng vật liệu oxide sang cả các TFT điều khiển, cho phép kiểm soát dòng điện chính xác hơn trong quá trình phát sáng của màn hình OLED.

Nhờ khả năng kiểm soát dòng điện tinh vi hơn, màn hình có thể tự tối ưu cách vận hành dựa trên điều kiện môi trường xung quanh cũng như tình huống sử dụng thực tế của người dùng.

Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và kéo dài thời lượng pin.

Một lợi ích đáng chú ý khác của LTPO+ là khả năng giảm hiện tượng nhấp nháy màn hình trong môi trường thiếu sáng.

Công nghệ mới có thể điều chỉnh phản hồi nhanh và chính xác hơn, từ đó mang lại trải nghiệm hiển thị ổn định hơn khi người dùng sử dụng iPhone trong điều kiện ánh sáng thấp.

Nếu thông tin rò rỉ là chính xác, người dùng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có thể kỳ vọng màn hình hoạt động mượt mà, ổn định hơn nhưng tiêu thụ ít năng lượng hơn.

Đây là một nâng cấp tương đối âm thầm nhưng có thể mang lại lợi ích rõ rệt trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Dynamic Island sẽ nhỏ hơn đáng kể

Nâng cấp thứ hai dễ nhận thấy hơn nằm ở khu vực Dynamic Island. Màn hình của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ có phần khuyết Dynamic Island nhỏ hơn so với thế hệ trước, qua đó giúp tăng nhẹ diện tích hiển thị thực tế.

Theo các tin đồn hiện nay, Dynamic Island trên iPhone 18 Pro Max có thể nhỏ hơn khoảng 35% so với phần khuyết trên iPhone 17 Pro Max.

Nếu con số này chính xác, người dùng sẽ có thêm không gian màn hình mà không cần Apple phải tăng kích thước tổng thể của thiết bị.

Thiết kế mới thậm chí đã được gợi ý phần nào thông qua iOS 27, đặc biệt là giao diện Siri mới.

Cách Apple thiết kế giao diện trợ lý ảo được cho là hé lộ một phần về kích thước Dynamic Island mà hãng có thể áp dụng trên thế hệ iPhone tiếp theo.

Apple lần đầu giới thiệu Dynamic Island trên iPhone 14 Pro vào năm 2022. Kể từ đó, hãng liên tục mở rộng các tính năng liên quan đến Dynamic Island và Live Activities, biến khu vực này thành một phần quan trọng trong trải nghiệm tương tác của iPhone.

Tuy nhiên, về mặt phần cứng, kích thước phần khuyết gần như không thay đổi trong nhiều thế hệ.

Điều này khiến Dynamic Island vẫn là một trong những điểm dễ nhận thấy nhất trên màn hình iPhone.

Với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, Apple được cho là cuối cùng cũng bắt đầu thu nhỏ đáng kể khu vực này.

Dù chưa thể loại bỏ hoàn toàn phần khuyết, việc giảm khoảng 35% kích thước sẽ là một bước tiến đáng kể về mặt thiết kế.

Nếu kết hợp với công nghệ LTPO+ và những cải tiến khác về màn hình, iPhone 18 Pro Max có thể mang đến trải nghiệm hiển thị hoàn thiện hơn mà không cần thay đổi kích thước màn hình.

Quan trọng hơn, đây có thể là bước đệm để Apple tiến tới mục tiêu lớn hơn: một chiếc iPhone với màn hình gần như hoàn toàn liền mạch, không còn phần khuyết trong tương lai.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)