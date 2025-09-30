Vì sao giá nhà tăng cao?

Trong 9 tháng qua, theo Bộ Xây dựng, giá bán căn hộ chung cư tại Hà Nội và TPHCM duy trì ở mức cao, với xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tại Hà Nội, giá sơ cấp trung bình đạt 70-80 triệu đồng/m2, tăng 5,6% so với quý I/2025 và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024. Một số dự án hạng sang ghi nhận mức giá rất cao, khoảng 150-300 triệu đồng/m2.

Còn ở TPHCM, giá sơ cấp trung bình đạt khoảng 75 triệu đồng/m2, giữ ổn định so với đầu năm nhưng tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Một số dự án cao cấp có mức giá từ 150 triệu đồng/m2 trở lên.

Vì sao giá chung cư cứ tăng và tăng mãi, làm thế nào để giảm giá nhà?

Nhiều giải pháp được đưa ra để giảm giá nhà. Ảnh: Hoàng Hà

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản EZ (EZ Property), cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến giá nhà tăng cao. Để triển khai một dự án nhà ở, doanh nghiệp phải chi trả hàng loạt chi phí, từ quy hoạch, đấu thầu, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng, nộp tiền sử dụng đất cho đến khi đủ điều kiện kinh doanh.

“Thủ tục pháp lý rườm rà, tiền sử dụng đất tăng cao, đặc biệt khi một số địa phương áp dụng theo giá thị trường, đã đẩy chi phí lên, buộc doanh nghiệp phải bán sản phẩm với mức giá cao”, ông Toản nói.

Tuy nhiên, lãnh đạo doanh nghiệp kỳ vọng, Nghị quyết 201 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, Nghị quyết 171 về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất, cùng với việc sửa Luật Đất đai sắp tới sẽ tháo gỡ tích cực cho thị trường bất động sản.

Theo ông Toản, muốn giảm giá nhà cần tăng nguồn cung, đa dạng sản phẩm và giá thành, đồng thời pháp luật phải thông thoáng để dự án được triển khai. Đặc biệt, cần có chính sách phát triển mạnh phân khúc nhà ở xã hội và nhà cho công nhân.

Khi nào giá nhà có thể tự giảm?

Chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang cho rằng, giá nhà hiện tăng do nhiều yếu tố, trong đó chủ yếu xuất phát từ tình trạng thiếu nguồn cung. Thị trường đang bị lệch pha giữa sản phẩm phục vụ đầu tư và nhu cầu ở thực.

Hay vấn đề tiền sử dụng đất khiến nhà đầu tư cá nhân tách thửa, xây nhà bán khó tham gia thị trường, làm cho phân khúc nhà liền kề giá rẻ ngày càng “mất hút”.

Theo ông Quang, giải pháp căn cơ để giảm giá nhà là cần tăng nguồn cung và đơn giản hóa thủ tục cấp phép xây dựng. Bên cạnh đó, với các dự án tồn đọng, vướng mắc trước đây, các bộ ngành cần ngồi lại để tìm phương án xử lý dứt điểm.

Ông kiến nghị, Chính phủ cần nghiên cứu phát triển mạnh nhà ở xã hội, nhà giá rẻ, đồng thời tạo điều kiện về chính sách để doanh nghiệp tham gia thị trường. Khi nguồn cung dồi dào, giá nhà sẽ tự động giảm.

Đề cập đến giải pháp đánh thuế bất động sản, ông Quang nhận định, trong bối cảnh cung ít, cầu lớn, việc áp thuế sẽ khiến người tiêu dùng cuối cùng phải gánh thêm chi phí, từ đó càng làm giá bất động sản tăng cao. Do vậy, hiện chưa phải thời điểm phù hợp để áp dụng giải pháp này.

Chia sẻ tại một diễn đàn mới đây, TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, góp ý, để giảm giá bất động sản, nguồn cung nhà ở cần được bổ sung. Việc thành lập Quỹ Nhà ở Quốc gia chính là giải pháp nhằm gia tăng số lượng nhà ở vừa túi tiền.

Cùng với đó, các vướng mắc pháp lý cần được tháo gỡ. Hiện có gần 3.000 dự án đắp chiếu với tổng vốn khoảng 6 triệu tỷ đồng. Nếu được xử lý, đây sẽ là động lực lớn để phát triển kinh tế và "hạ nhiệt" giá nhà.

Đáng chú ý, vị chuyên gia cho rằng, cần xử lý nghiêm các trường hợp chủ đầu tư, sàn môi giới cố tình thổi giá bất động sản.

Đồng thời, chính sách thuế chống đầu cơ bất động sản cần được triển khai. Theo kinh nghiệm quốc tế, có 3 loại thuế cần được xem xét, bao gồm thuế giao dịch (tính trên doanh thu hoặc lợi nhuận), thuế bất động sản thứ hai và thuế thừa kế. Tuy nhiên, việc áp dụng cần có lộ trình, dựa trên hệ thống dữ liệu minh bạch, đồng bộ và có thể mất thêm 1-2 năm để chuẩn bị.