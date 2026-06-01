Trong những ngày nắng nóng, người dân cần lưu ý gì khi sử dụng quạt điện? Xin cảm ơn bác sĩ! (Phạm Thị Thảo - Hoa Lư, Ninh Binh).

Bác sĩ chuyên khoa 1 Mai Xuân Phương - Phó Trưởng khoa Thần Kinh - Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa) tư vấn:

Với thời tiết nắng như đổ lửa ở miền Bắc, Khoa Thần kinh của chúng tôi tiếp nhận số lượng bệnh nhân gia tăng đột biến, không chỉ là các ca đột quỵ mà còn có các trường hợp về đau đầu, rối loạn tiền đình.

Riêng ngày 23/5, từ 16-18h, chúng tôi đã tiếp nhận 6 bệnh nhân đột quỵ (3 trường hợp nhồi máu não và 3 trường hợp xuất huyết não). Trong số này, có ca phát sinh do thói quen dùng điều hòa, quạt điện sai cách.

Khi nắng nóng gay gắt, quạt điện là thiết bị được nhiều gia đình sử dụng liên tục để làm mát. Tuy nhiên, dùng quạt sai cách không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn có thể làm tăng nguy cơ đau họng, co cứng cơ, rối loạn tuần hoàn, thậm chí nguy hiểm với người có bệnh nền tim mạch, huyết áp.

Dùng quạt điện sai cách nguy hiểm cho sức khỏe. Ảnh minh họa: AI.

Khi sử dụng quạt, người dân cần tránh một số thói quen phổ biến sau:

1. Không để quạt thổi thẳng vào mặt, cổ, ngực quá lâu

Nhiều người có thói quen để quạt hướng trực tiếp vào người, nhất là lúc ngủ. Tuy nhiên, luồng gió mạnh kéo dài có thể làm khô đường hô hấp, gây đau họng, nghẹt mũi, co cứng cơ vùng cổ vai gáy và ảnh hưởng tuần hoàn máu lên não.

Đặc biệt vào ban đêm, cơ thể dễ bị nhiễm lạnh cục bộ nếu quạt thổi liên tục vào một vị trí trong nhiều giờ.

2. Không bật quạt số lớn ngay khi vừa đi nắng về

Sau khi bạn hoạt động ngoài trời, thân nhiệt thường tăng cao và cơ thể tiết nhiều mồ hôi. Nếu bạn ngồi ngay trước quạt mạnh, cơ thể bị làm lạnh đột ngột khiến mạch máu co nhanh, dễ gây choáng váng, mệt lả hoặc rối loạn huyết áp.

Các chuyên gia khuyên người dân nên nghỉ ngơi vài phút, lau khô mồ hôi rồi mới bật quạt ở mức gió vừa phải để cơ thể thích nghi dần.

3. Không ngồi quá sát quạt trong thời gian dài

Khoảng cách phù hợp khi dùng quạt là từ 1,5 đến 2m để luồng gió lưu thông tự nhiên. Ngồi sát quạt quá lâu có thể khiến cơ thể mất nước nhanh hơn, khô da, đau đầu và mỏi cơ.

Một số người đặt nước đá hoặc khăn lạnh trước quạt để tạo hơi mát sâu. Tuy nhiên, việc làm lạnh đột ngột có thể khiến mạch máu co mạnh, làm cơ thể bị sốc nhiệt, đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi hoặc có bệnh lý tim mạch, huyết áp.

Khi ngủ, bạn nên bật chế độ quạt quay hoặc hẹn giờ thay vì để quạt thổi cố định suốt đêm. Điều này giúp bạn tránh được tình trạng lạnh cục bộ và giảm nguy cơ khô họng, đau đầu sau khi ngủ dậy.

Ngoài ra, người lao động ngoài trời cần chú ý uống đủ nước, bổ sung điện giải và tránh vừa đi nắng về đã ngồi trước quạt mạnh hoặc tắm nước lạnh ngay lập tức. Đây là thói quen rất nguy hiểm vì có thể khiến cơ thể bị sốc nhiệt, tăng nguy cơ đột quỵ và tai biến tim mạch.

