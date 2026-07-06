Sau 3 lần lỡ hẹn, dự án nút giao An Phú - một trong những điểm nghẽn giao thông lớn nhất cửa ngõ phía Đông TPHCM - vừa được gia hạn tiến độ, dự kiến hoàn thành vào quý III/2027.
Quyết định vừa được UBND TPHCM ban hành theo đề xuất của Sở Xây dựng. Việc gia hạn đến quý III/2027 được xác định là cần thiết do dự án có kết cấu ba tầng đặc biệt phức tạp, thi công trong điều kiện vừa xây dựng vừa bảo đảm lưu thông tại cửa ngõ phía Đông - nơi mỗi ngày có lượng phương tiện rất lớn.
Tuy nhiên, UBND TPHCM nhấn mạnh việc điều chỉnh tiến độ không làm thay đổi tổng mức đầu tư, quy mô hay cơ cấu nguồn vốn của dự án. Các hạng mục và nguồn vốn đã được phê duyệt vẫn được giữ nguyên.
UBND TPHCM giao Sở Xây dựng theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và việc triển khai dự án, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư) được yêu cầu tổ chức triển khai dự án đúng tiến độ, kiểm soát chặt các khâu thi công, nghiệm thu, giải ngân và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả đầu tư.
UBND TPHCM yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan hoặc quản lý, điều hành không hiệu quả làm phát sinh chi phí.
Định kỳ hằng tháng, chủ đầu tư phải báo cáo tiến độ thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu UBND TPHCM. Trường hợp có nguy cơ không bảo đảm mốc hoàn thành vào quý III/2027, chủ đầu tư phải kịp thời báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý.
3 lần điều chỉnh tiến độ nút giao An Phú
Khởi công cuối năm 2022 với tổng vốn đầu tư hơn 3.408 tỷ đồng, nút giao An Phú được thiết kế 3 tầng, gồm hầm chui, cầu vượt và đảo giao thông hình elip.
Theo kế hoạch ban đầu, công trình sẽ hoàn thành vào dịp 30/4/2025. Tuy nhiên, tiến độ đã ba lần được điều chỉnh, lần lượt sang cuối năm 2025, năm 2026 và mới nhất là quý III/2027.
Hiện chủ đầu tư đang đẩy nhanh thi công các hạng mục như hầm chui và cầu vượt nhánh, đồng thời tổ chức thông xe từng phần khi đủ điều kiện nhằm từng bước giảm áp lực ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông TPHCM.
Đơn vị thi công khẩn trương gia cố hệ thống kết cấu tạm sau sự cố sập giàn giáo tại nhánh cầu N1.1 thuộc dự án nút giao An Phú (TPHCM). Hiện toàn công trình đã đạt 75% khối lượng, nhà thầu tăng tốc thi công để về đích đúng hẹn.