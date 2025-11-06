Theo CNN, Kalmaegi là trận bão gây thương vong lớn nhất từng đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Cebu, một điểm thu hút khách du lịch ở quốc gia Đông Nam Á này.

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy lũ lụt thảm khốc đã biến đường phố ở Cebu thành sông, nhà cửa bị nhấn chìm trong biển nước, xe cộ bị lật úp khi bão Kalmaegi trút xuống khu vực lượng mưa tương đương một tháng chỉ trong 24 giờ.

Một số cư dân Cebu cho hay, nước lũ tràn vào rất nhanh khiến họ không kịp thu dọn đồ đạc. Ông Marlon Enriquez, 58 tuổi nói: "Tôi đã sống ở đây gần 16 năm và đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh lũ lụt như vậy".

Philippines vốn không xa lạ với các cơn bão và Kalmaegi đổ bộ vào đất liền với sức mạnh tương đương bão cấp 2. Theo các quan chức địa phương, dù không phải là cơn bão mạnh nhất từng càn quét Philippines nhưng Kalmaegi di chuyển chậm và trút một lượng nước khổng lồ xuống các thành phố và thị trấn đông dân cư. Hầu hết các nạn nhân thiệt mạng là do đuối nước, khi cơn bão gây ra lũ quét và khiến các con sông dâng cao vượt mức nguy hiểm.

Tại Leyte và các vùng phía bắc Mindanao, 2 trong những hòn đảo đông dân cư ở miền trung Philippines, lượng mưa đổ xuống những nơi này trong 24 giờ lên tới 150 - 250mm, cao hơn nhiều so với lượng mưa trung bình hàng tháng vào tháng 11. Ở Cebu, địa hình gồ ghề đã dẫn nước đổ thẳng xuống các cộng đồng thiếu hệ thống thoát nước.

Tác động của bão trở nên nghiêm trọng hơn do tình trạng tắc nghẽn luồng lạch ở một số khu vực dễ bị ngập lụt. Ngoài ra, theo Phó Giám đốc Văn phòng Phòng vệ Dân sự Bernando Rafaelito Alejandro, việc thiếu hiểu biết về các cảnh báo sớm cũng khiến tác động của bão trở nên tồi tệ hơn. Quan chức này cho hay: "Chúng ta cần kiểm tra cách đưa ra cảnh báo sớm và biến nó thành hành động".

Ông Alejandro cũng kêu gọi xây dựng hệ thống thoát nước lớn hơn, tốt hơn cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng kiên cố, có thể chống chọi với các mối đe dọa từ các cơn bão lớn hơn, những cơn bão bắt nguồn từ biến đổi khí hậu. "Chúng ta cần xem xét lại cách xây dựng các siêu đô thị và cải thiện khả năng phục hồi", ông Alejandro lưu ý.

Philippines là một trong những quốc gia dễ hứng chịu lũ lụt nhất châu Á. Từ đầu năm tới nay, nước này đã phải đối mặt với 20 cơn bão. Trước sự tàn phá của bão Kalmaegi, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. hôm nay (6/11) đã ban bố tình trạng khẩn cấp và cam kết tiếp tục các hoạt động cứu trợ và ứng phó thiên tai.