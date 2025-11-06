Xem video ông Mai Văn Khiêm thông tin nhanh về bão số 13 trưa 6/11:

Bão số 13 Kalmaegi đã mạnh lên cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17 trong sáng nay (6/11), đạt mức tiệm cận siêu bão. Từ nay đến khi đổ bộ đất liền vào khoảng chiều tối và đêm, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khá nhanh, khoảng 25-30 km/h.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 13 còn có khả năng duy trì cường độ mạnh nhất này trong khoảng 4-6 giờ tới, trước khi hoàn lưu phía Tây của bão va chạm với đất liền, do ma sát có thể làm cường độ bão giảm xuống 1-2 cấp.

“Khi đổ bộ vào đất liền khoảng chiều tối đến đêm nay, cường độ của cơn bão dự báo khoảng cấp 11-13, giật cấp 15-16. Đây là cường độ rất mạnh", ông Khiêm nhấn mạnh.

Hướng di chuyển và cường độ của bão số 13 Kalmaegi, cập nhật chiều 6/11. Nguồn: NCHMF

Đặc biệt, ông Khiêm lưu ý, các khu vực nguy hiểm là phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có thể chịu gió rất mạnh, kèm theo đó là sóng ở khu vực ven biển rất cao và mưa cũng rất lớn, bắt đầu từ chiều nay đến sáng mai; đồng thời nguy cơ cực lớn, lũ quét, sạt lở đất ở các vùng núi phía Tây.

Diễn biến mới nhất, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h chiều nay, tâm bão cách Quy Nhơn (Gia Lai) 190km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183 km/giờ), giật trên cấp 17. Bão vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30km/h.

Do ảnh hưởng của bão ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Trong 6-12 giờ tới, bão giữ nguyên hướng và tốc độ di chuyển. Đến 19h, vị trí tâm bão trên vùng ven biển khu vực từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk với cường độ cấp 13, giật cấp 15; sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần.

Đến 1h sáng mai (7/11), vị trí tâm bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk, sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Dự báo diễn biến (6–24 giờ tới):

Vị trí, cường độ của bão những giờ tới và cảnh báo các cấp độ rủi ro thiên tai. Nguồn: NCHMF

Đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm: Có thể xuất hiện sóng cao 10m

Do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 8-12; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão cao 9-11m; biển động dữ dội.

Đồng thời, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-12, sóng biển cao 4-7m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m; biển động dữ dội.

Khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,5-1m.

Trong đó, mực nước biển cao nhất tại Thuận An (1m), Sơn Trà (1,2m), Hội An (1,3m), Dung Quất (1,5m), Quy Nhơn (1,2m), Tuy Hoà (1,1m).

Ảnh mây vệ tinh bão số 13 lúc 14h, mắt bão rõ và vành mây dày đặc sẽ gây ra gió rất mạnh và mưa lớn dữ dội. Nguồn: NCHMF

Khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị - Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk: Bão mạnh cấp 10-13

Đáng lưu ý, trên đất liền từ Nam TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-13 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk), giật cấp 15-16; khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc TP Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thời gian gió mạnh nhất khoảng từ chiều tối đến đêm nay.

Cũng từ chiều tối nay, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk: Mưa lớn đến 600mm/đợt

Hoàn lưu bão cũng khiến các khu vực TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk từ chiều 6-7/11, có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt. Từ ngày 8/11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu hướng giảm.

Sau đó, từ 7-8/11, khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.