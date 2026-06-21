Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - Thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, kali là một trong những khoáng chất thiết yếu đối với cơ thể, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng điện giải, dẫn truyền thần kinh - cơ và điều hòa hoạt động co giãn của mạch máu.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo mỗi người cần bổ sung đủ kali trong chế độ ăn hằng ngày nhằm góp phần kiểm soát huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành và đột quỵ. Tuy nhiên, nhiều người thường chỉ nghĩ đến chuối khi nhắc đến thực phẩm giàu kali.

Theo bác sĩ Hoàng, chuối là nguồn cung cấp kali phổ biến nhưng đồng thời cũng chứa lượng tinh bột và đường tự nhiên tương đối cao. Vì vậy, một số người mắc đái tháo đường hoặc cần kiểm soát đường huyết có thể phải cân nhắc lượng chuối tiêu thụ.

Thay vì chỉ phụ thuộc vào chuối, người dân có thể bổ sung kali từ nhiều thực phẩm khác.

Thứ nhất: Không chỉ giàu kali, các loại cá béo như cá hồi, cá mòi cung cấp lượng lớn axit béo omega-3 có lợi cho sức khỏe. Việc bổ sung cá béo vào thực đơn 2-3 lần mỗi tuần có thể mang lại nhiều lợi ích cho hệ tim mạch và tuần hoàn.

Rau xanh chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Thứ hai: Nhiều loại rau xanh và trái cây là nguồn cung cấp kali tự nhiên rất dồi dào. Đặc biệt, các loại rau lá xanh như cải bó xôi, cải xoăn, súp lơ hay rau dền chứa lượng kali đáng kể, đồng thời giàu vitamin A, C, K cùng các khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Trong khi đó, quả bơ không chỉ nổi tiếng với hàm lượng kali cao mà còn chứa chất béo không bão hòa đơn có lợi cho tim mạch.

Thứ ba: Các loại hạt như hạnh nhân, hướng dương cũng là lựa chọn đáng cân nhắc. Đây là nhóm thực phẩm giàu axit béo không bão hòa, cung cấp kali cùng nhiều vi chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Không chỉ chứa hàm lượng kali tương đối cao, nhóm thực phẩm này còn giàu axit béo không bão hòa có lợi cho tim mạch, giúp giảm cholesterol xấu và hỗ trợ bảo vệ thành mạch.

Ngoài ra, các loại hạt cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin E, magie, kẽm, selen và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, người dân nên dùng vừa đủ.

Bác sĩ Hoàng cho biết, việc bổ sung kali nên được thực hiện thông qua chế độ ăn uống đa dạng và cân bằng. Trong đa số trường hợp, người dân hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu kali từ thực phẩm tự nhiên mà không nhất thiết phải sử dụng các chế phẩm bổ sung.

Tuy nhiên, người mắc bệnh thận mạn tính hoặc có các vấn đề liên quan đến chuyển hóa kali cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tăng cường các thực phẩm giàu kali trong khẩu phần ăn hằng ngày.