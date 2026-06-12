Hồng

Theo thông tin từ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM), quả hồng chứa 12-16% đường, chủ yếu là đường glucose và fructoze, lượng acid thấp 0,1%. Trong 100g thịt quả chứa 0,16mg caroten, 16mg vitamin C, vitamin PP, B1, B2 và các hợp chất hữu cơ…

Ruột màu vàng của trái hồng chứa nhiều beta-caroten, củng cố thị lực và ngăn ngừa lão hóa. Loại quả này cũng rất tốt với người bị bệnh tim mạch, cao huyết áp.

Tuy nhiên, khi bạn ăn quá nhiều, nhất là lúc đói, các chất tannin, pectin cộng với hàm lượng chất xơ trong quả hồng tương đối cao (100g hồng có 2,5g chất xơ) sẽ kết tụ dưới tác dụng của acid dạ dày; dễ khiến đầy bụng, khó tiêu, thậm chí còn có cảm giác buồn nôn, nôn, ăn nhiều chất xơ sẽ vón lại, tạo thành khối bã ở khu vực ruột non, dễ dẫn đến tắc ruột. Vì thế, mọi người không ăn quả hồng lúc đói và chỉ nên ăn trái chín.

Chuối

Một quả chuối cỡ trung bình cho 110 calo, 30g carb và 3g chất xơ. Chuối tự nhiên không chứa chất béo, cholesterol và natri nên thường được đưa vào chế độ ăn kiêng.

Chuối còn chứa tinh bột kháng, một loại carbohydrate mang lại lợi ích cho sức khỏe hệ tiêu hóa và giúp no lâu hơn. Chuối cũng làm dịu huyết áp, tăng cường hệ thống miễn dịch...

Ăn những loại hoa quả như hồng, chuối khi đói sẽ có hại cho cơ thể.

Chuối chứa đường fructose, đường rượu tự nhiên sorbitol và chất xơ có thể gây đầy hơi hoặc khó chịu nhẹ cho một số người, đặc biệt là ăn chuối mà không kết hợp với thực phẩm khác. Chuối còn có tính acid không phù hợp với người có bệnh lý dạ dày. Để giảm tác hại này, khi đói mà vẫn thích ăn chuối, bạn nên kết hợp với thực phẩm giàu protein và chất béo lành mạnh như hạt hoặc sữa chua để tạo ra bữa ăn cân bằng hơn.

Cam

Quả cam chứa nhiều loại vitamin giá trị như vitamin C, B9 (acid folic)... Loại quả này còn có tác dụng trong việc phòng ngừa bệnh tim mạch, mỡ máu cao, chống lão hóa và tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không được ăn cam trong lúc bụng đang trống rỗng bởi quả cam có chứa nhiều acid hữu cơ, acid trái cây, acid maslinic, acid citric,... Ăn nhiều cam sẽ gây buồn nôn, tiêu chảy, chuột rút dạ dày, đau đầu và mất ngủ.

Ngoài ra, chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyên không nên dùng cam khi vừa uống sữa hay trước khi đánh răng.

Cà chua

Giá trị dinh dưỡng của cà chua đến từ thành phần giàu vitamin, khoáng chất và các loại dưỡng chất quan trọng bao gồm vitamin A , C, K, B6, folate và thiamin. Ngoài ra, chúng còn là nguồn thực phẩm giàu kali, mangan, magiê, can xi, phốt pho, đồng, chất xơ và protein.

Đặc biệt, trong thành phần cà chua còn có một số hợp chất hữu cơ như lycopene, quercetin, kaempferol, lutein, zeaxanthin, carotenoid và bioflavonoid, axit coumaric và axit chlorogenic, sắt.

Tuy nhiên, cà chua cũng chứa pectin và nhựa phenolic, có thể phản ứng với acid, gây nên tình trạng nôn mửa, đau bụng. Đặc biệt, với người muốn giảm béo cần cân nhắc kỹ, không nên ăn cà chua khi đói.

Dứa

Dứa chứa một lượng đáng kể chất xơ, giúp tiêu hóa tốt hơn. Loại quả này cũng chứa bromelain, được cho là có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa. Nước ép dứa giúp giảm cân và tăng cường sức đề kháng, trong khi lượng lớn mangan trong dứa giúp xương chắc khỏe. Tuy nhiên, bạn không nên ăn dứa cùng thực phẩm cùng sữa, củ cải, trứng, đường thốt nốt dễ bị tiêu chảy.

Enzyme bromelain trong dứa có khả năng phân giải protein, tác động mạnh vào niêm mạc lưỡi và dạ dày. Do đó, nếu ăn dứa khi đói hoặc ăn quá nhiều, bạn sẽ có cảm giác tê rát lưỡi, bụng nôn nao, khó chịu. Bởi vậy, loại quả này tốt nhất nên ăn sau bữa ăn mới hấp thụ được tốt.