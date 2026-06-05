Hiệu quả của việc vận động sau bữa ăn được ghi nhận rõ ràng đến mức Trường Y học Thể thao Mỹ khuyến nghị người mắc đái tháo đường type 2 nên ưu tiên vận động nhẹ nhàng sau bữa ăn thay vì trước bữa ăn.

Hạn chế tăng đường huyết sau ăn

Sau bữa ăn, lượng đường trong máu thường tăng lên do cơ thể hấp thu tinh bột. Theo chuyên gia dinh dưỡng Rebecca Jaspan (Mỹ), đi bộ ngắn sau bữa sáng giúp cơ thể chuyển hóa glucose thành năng lượng ngay lập tức thay vì để lượng đường này tích tụ trong máu.

Khi bạn vận động, các cơ đang hoạt động sẽ hấp thu glucose nhanh hơn. Nhờ đó, mức đường huyết đạt đỉnh sau ăn thấp hơn so với khi bạn ngồi yên.

Sau bữa sáng nhiều chất, bạn nên vận động nhẹ nhàng. Ảnh minh họa: Ban Mai

Theo Eating Well, thời điểm đi bộ đóng vai trò quan trọng. Trong một nghiên cứu, những người tham gia uống 75g glucose rồi thực hiện một trong hai phương án: đi bộ ngay trong 10 phút hoặc ngồi nghỉ 30 phút rồi đi bộ 30 phút.

Kết quả cho thấy việc đi bộ 10 phút ngay sau khi tiêu thụ carbohydrate tạo ra mức đỉnh đường huyết thấp hơn và giảm đường huyết trung bình hiệu quả hơn so với trì hoãn vận động dù thời gian đi bộ dài hơn.

Cải thiện độ nhạy insulin

Theo chuyên gia dinh dưỡng Amy Kimberlain (Mỹ), ở người mắc đái tháo đường, cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc xuất hiện tình trạng kháng insulin khiến hormone này hoạt động kém hiệu quả. Tuy nhiên, hoạt động thể chất thường xuyên có thể giúp các tế bào đáp ứng tốt hơn với insulin.

Để đạt được hiệu quả trên, việc đi bộ sau bữa sáng cần được duy trì đều đặn hằng ngày. Tập luyện có thể cải thiện độ nhạy insulin trong khoảng 24 giờ nhưng tác dụng này sẽ giảm dần theo thời gian.

Tốt cho đường ruột

Theo chuyên gia Kimberlain, các nghiên cứu gần đây cho thấy vận động thường xuyên có thể làm tăng số lượng lợi khuẩn trong đường ruột ở người mắc đái tháo đường.

Những lợi khuẩn này tạo ra các axit béo chuỗi ngắn - những hợp chất có tác dụng chống viêm và hỗ trợ cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Nhờ đó, cơ thể hấp thu glucose tốt hơn và trở nên nhạy cảm hơn với insulin, góp phần ổn định đường huyết.

Giảm căng thẳng, hỗ trợ ổn định đường huyết

Đi bộ với tốc độ vừa phải vào buổi sáng có thể giảm nồng độ các hormone gây căng thẳng, đặc biệt là cortisol. Nhờ vậy, đi bộ không chỉ hỗ trợ kiểm soát đường huyết mà còn giúp tinh thần thư thái hơn khi bắt đầu ngày mới.

Ngoài việc đi bộ sau bữa sáng, các chuyên gia khuyến nghị mọi người nên lựa chọn bữa sáng cân bằng giàu chất xơ, chất béo lành mạnh và protein nạc; tăng cường vận động ngắn trong ngày; hạn chế ngồi quá lâu và theo dõi đường huyết cẩn thận nếu đang sử dụng insulin hoặc các thuốc kích thích tiết insulin.