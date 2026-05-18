Bác sĩ Tucker sống ở bang Ohio (Mỹ), được công nhận là “Bác sĩ lớn tuổi nhất” ở tuổi 103. Trong suốt đại dịch, ông vừa giảng dạy các bác sĩ nội trú, điều trị cho bệnh nhân vừa tham gia đào tạo sinh viên luật.

Ông qua đời ngày 22/12/2025 ở tuổi 103, không lâu sau khi viết những chia sẻ dưới đây cho CNBC. Bài viết mới đây được đăng tải với sự cho phép của gia đình ông:

Tôi đã dành hơn 75 năm hành nghề bác sĩ thần kinh, làm việc liên tục cho đến năm 2022. Mọi người thường hỏi tôi làm thế nào để luôn vui vẻ, minh mẫn.

Tôi không tin có một câu trả lời kỳ diệu nào. Gene tốt và may mắn chắc chắn có thể giúp bạn khởi đầu thuận lợi hơn. Nhưng qua nhiều năm, tôi tin rằng có một vài nguyên tắc cực kỳ quan trọng.

1. Giữ cho trí óc luôn hoạt động

Tôi luôn nói với tất cả bệnh nhân rằng bộ não cũng giống như bất kỳ cơ bắp nào khác trong cơ thể: Nếu bạn không sử dụng, não sẽ yếu đi.

Khi ngoài 60 tuổi, tôi theo học trường luật vào buổi tối sau khi làm bác sĩ cả ngày. Tôi vượt qua kỳ thi luật sư bang Ohio ở tuổi 67. Tôi chưa từng có ý định phá kỷ lục nào cả. Tôi làm điều đó vì luật pháp cũng như y học khiến tôi hứng thú và tôi luôn tin rằng học hỏi liên tục là điều quan trọng.

Bác sĩ Howard Tucker. Ảnh: HT

Công việc không nhất thiết phải là một nghề nghiệp. Đó có thể là hoạt động tình nguyện, đọc sách, học kỹ năng mới, chơi nhạc, tham gia câu lạc bộ hoặc bất kỳ điều gì giúp trí óc bạn năng động.

Tôi đã chứng kiến nhiều người chậm chạp đi khi họ ngừng kết nối với thế giới. Duy trì tinh thần năng động là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho chính mình.

2. Đừng mang theo sự thù hận

Khi mọi người hỏi tôi về tuổi thọ, phần lớn đều muốn biết bí quyết ăn uống hay tập luyện. Chế độ ăn và vận động tất nhiên rất quan trọng. Nhưng tôi nghĩ cách bạn nhìn nhận cuộc sống cũng quan trọng không kém.

Tôi đã sống rất lâu. Giống như mọi người khác, tôi cũng trải qua thất vọng, mất mát và bất công. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ việc mang theo sự thù hận trong lòng là điều hợp lý.

Sự tức giận và oán giận tiêu tốn năng lượng. Chúng gây hại cho chính chúng ta nhiều hơn bất kỳ ai khác. Cơn giận có thể làm tăng huyết áp, tăng hormone căng thẳng và theo thời gian làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Chưa kể đến năng lượng tinh thần bị tiêu hao chỉ để ghét ai đó.

Bạn không cần phải quên mọi lỗi lầm của người khác hay bào chữa cho hành vi xấu. Điều quan trọng là đừng để sự cay đắng chiếm lấy cuộc đời mình. Tôi luôn cảm thấy sẽ tốt cho sức khỏe hơn nếu tiếp tục tiến về phía trước, quan tâm đến người khác và tập trung năng lượng vào những điều khiến cuộc sống có ý nghĩa.

3. Tận hưởng mọi thứ một cách điều độ

Tôi không tin rằng sống tốt đồng nghĩa với việc từ chối mọi thú vui của bản thân.

Người vợ Sue của tôi, người đã gắn bó với tôi suốt 68 năm, là một đầu bếp tuyệt vời và chúng tôi luôn ăn uống rất ngon miệng. Chúng tôi cũng tin vào sự cân bằng, ăn nhiều salad, rau củ và điều độ trong mọi thứ.

Với tôi, chính sự điều độ giúp niềm vui có thể kéo dài lâu dài. Hãy có cách tiếp cận hợp lý với những gì bạn ăn. Điều này cũng đúng với nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Quá nhiều thứ gì cũng có thể khiến bạn kiệt sức. Quá ít cũng vậy.

Vì thế, lời khuyên tốt nhất tôi có thể đưa ra là hãy giữ cho trí óc luôn hoạt động, buông bỏ cay đắng và tận hưởng cuộc sống. Mỗi ngày đều là một cơ hội để sống tốt, vậy tại sao không tận hưởng một cách trọn vẹn nhất?