Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Lão hóa Tự nhiên cho thấy, hơn 200 người trung niên khỏe mạnh giảm 25% lượng calo nạp vào mỗi ngày trong 2 năm đã làm chậm tốc độ lão hóa 2-3% và giảm nguy cơ tử vong 10-15%. Kết quả này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ăn uống điều độ, tránh tình trạng dư thừa.

Khi chúng ta còn trẻ, cơ thể có khả năng trao đổi chất tốt, tiêu hao năng lượng nhanh. Tuy nhiên, sang tuổi trung niên, quá trình này chậm lại, năng lượng dư thừa dễ tích tụ thành mỡ trong cơ thể, làm tăng nguy cơ bệnh tật. Vì vậy, ăn ít hơn không phải là nhịn đói mà là cách kiểm soát hợp lý để bảo vệ sức khỏe.

Một nghiên cứu khác đăng trên tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng châu Âu cho biết, khi một người tăng thêm 5kg, nguy cơ tử vong tăng 11%. Nguyên nhân chính là thói quen ăn uống không kiểm soát. Ở tuổi trung niên, khả năng chịu đựng của cơ thể giảm, nên việc ăn quá no hoặc tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu chất béo sẽ làm tăng gánh nặng cho các cơ quan.

Một ca bệnh được Quảng Châu nhật báo đưa tin cho thấy rõ hệ quả của việc ăn uống quá mức. Sau khi lập gia đình, một người đàn ông họ Triệu do áp lực công việc đã tìm đến ăn uống để giải tỏa căng thẳng, thường xuyên tiêu thụ các món nhiều dầu mỡ và đồ ngọt. Chỉ trong nửa năm, ông mắc gan nhiễm mỡ, viêm tụy mạn và sỏi tụy, sau đó được chẩn đoán ung thư tụy. Theo bác sĩ, nguyên nhân chính là tình trạng ăn uống vô độ kéo dài.

Theo y học cổ truyền, ăn uống quá mức sẽ làm tổn thương tỳ vị. Khi hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng, nhiều bệnh lý khác cũng dễ phát sinh. Thực tế, các bệnh phổ biến như cao huyết áp, rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ, gout hay bệnh tiểu đường đều có liên quan chặt chẽ đến chế độ ăn uống.

Không ít người cho rằng ăn uống là một trong những niềm vui lớn của cuộc sống nên không cần hạn chế. Tuy nhiên, để duy trì niềm vui đó, điều kiện tiên quyết là một cơ thể khỏe mạnh. Khi ăn uống quá mức dẫn đến bệnh tật, thói quen này lại trở thành gánh nặng.

Dưỡng sinh vì thế nằm ngay trong sự tự giác của ba bữa ăn hằng ngày. Việc ăn khoảng 70-80% no, giảm thực phẩm nhiều dầu mỡ, tăng rau xanh và duy trì chế độ ăn uống điều độ có thể giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn, đồng thời cải thiện các chỉ số sức khỏe.

Nhiều người sống thọ có điểm chung là không ăn quá no và luôn biết dừng đúng lúc. Họ duy trì khẩu phần vừa phải, ưu tiên thực phẩm đơn giản, hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ và giữ nhịp sinh hoạt ổn định.

Các khuyến nghị thực tế gồm: ăn chậm để cơ thể kịp nhận tín hiệu no; hạn chế ăn khuya; theo dõi cân nặng thường xuyên và điều chỉnh khẩu phần khi cần thiết. Giảm lượng ăn không phải là nhịn ăn cực đoan mà là lựa chọn cách ăn hợp lý, có kiểm soát.