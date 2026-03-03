Tại sự kiện Mobile World Congress (MWC) ở Barcelona tuần này, Huawei Technologies chính thức giới thiệu Atlas 950 SuperPoD. Đây là giải pháp mới nhất dành cho các trung tâm dữ liệu AI, kết nối 8.192 chip Ascend 950 DT. Công ty mô tả SuperPoD như một cỗ máy logic được cấu thành từ các thiết bị vật lý, có khả năng học hỏi, suy nghĩ và lập luận như một siêu máy tính duy nhất.

Huawei trình diễn các sản phẩm SuperPoD tại MWC Barcelona 2026. Ảnh: Handout

Nikkei nhận xét quyết định trình diễn siêu máy tính này tại châu Âu củng cố tham vọng đối đầu trực tiếp với Nvidia bên ngoài thị trường nội địa, đồng thời khẳng định năng lực tự chủ chip tiên tiến của Trung Quốc. Sản phẩm dự kiến được thương mại hóa vào Quý 4/2026.

Ngoài ra, Huawei cũng trưng bày giải pháp điện toán đa dụng TaiShan 950 SuperPoD và các máy chủ thế hệ mới như TaiShan 500, TaiShan 200. Nguồn tin của Nikkei Asia tiết lộ, hãng sẽ ra mắt các thế hệ chip AI mới trong năm nay (Ascend 950PR và 950DT) dựa trên tiến trình N+3 tiên tiến nhất của SMIC.

Khi hoạt động hết công suất, Atlas 950 SuperPoD sở hữu 128 tủ điện toán và 32 tủ truyền thông. Các máy chủ kết nối bằng công nghệ quang học thông qua giao thức liên kết UnifiedBus, giải pháp do Huawei tự phát triển nhằm đối trọng với công nghệ NVLink của Nvidia. Theo công bố, siêu máy tính này chiếm diện tích 1.000m2, tương đương 4 sân tennis.

Chủ tịch luân phiên Eric Xu thừa nhận Huawei có thể không bắt kịp Nvidia về hiệu suất trên từng chip đơn lẻ do lệnh hạn chế của Mỹ. Tuy nhiên, hãng tự tin vượt qua đối thủ khi xét về sức mạnh của các cụm điện toán tích hợp số lượng lớn chip.

"Nvidia dự kiến ra mắt hệ thống NVL144 vào nửa cuối năm 2026. Atlas 950 SuperPoD của chúng tôi sẽ có số lượng NPU gấp 56,8 lần số lượng GPU của họ, mang lại sức mạnh điện toán gấp 6,7 lần", ông Xu nhấn mạnh.

CEO Nvidia Jensen Huang từng gọi Huawei là đối thủ đáng gờm. Hồi tháng 9/2025, ông Huang thừa nhận thị phần của Nvidia tại Trung Quốc đã giảm từ 95% xuống 0% do lệnh cấm, trước khi chính quyền Tổng thống Donald Trump nới lỏng các quy định bán hàng. Theo Bernstein Research, Huawei hiện đứng thứ hai tại thị trường điện toán AI nội địa, bám sát Nvidia.

Dữ liệu mới nhất từ Dell'Oro cho thấy Huawei tiếp tục là nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, chiếm hơn 30% thị phần toàn cầu trong nửa đầu năm 2025, bỏ xa Nokia (13%) và Ericsson (12%).

Công ty đang nỗ lực duy trì sức ảnh hưởng thông qua việc mở rộng kết nối tại các vùng nông thôn. Tính đến cuối năm 2025, Huawei đã đưa Internet đến 170 triệu người tại các vùng sâu vùng xa thuộc 80 quốc gia. Hãng hiện hợp tác với MTN, nhà mạng lớn nhất châu Phi, tại Nigeria, Claro tại Brazil, cùng các đối tác như Quỹ Vodafone và chính phủ Kenya để đưa cáp quang tới các khu vực thiếu lưới điện.

(Theo Nikkei)