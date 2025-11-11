3 thói quen xấu khi muốn bồi bổ não

Theo bác sĩ Chu Thị Dung - Bệnh viện Đại học Y Dược Cơ sở 3 (TPHCM), tình trạng thiếu máu não mạn tính ngày càng phổ biến. Tình trạng này xảy ra khi máu lên não giảm trong thời gian dài, khiến các tế bào thần kinh không được cung cấp đủ oxy và dưỡng chất. Người bệnh thường cảm thấy đau đầu âm ỉ, chóng mặt, hoa mắt, mất ngủ, hay quên, mệt mỏi và kém tập trung. Tình trạng này kéo dài có thể làm não bộ dễ bị tổn thương, tăng nguy cơ đột quỵ.

Thiếu máu não thường tiến triển âm thầm, dễ bị bỏ qua. Ban đầu chỉ là cảm giác đau đầu nhẹ, chóng mặt khi thay đổi tư thế, mất ngủ, hay quên hoặc ù tai. Nhiều người nghĩ đây là “dấu hiệu của tuổi tác” nên không đi khám sớm.

Những người có nguy cơ cao gồm người bị tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, mắc bệnh đái tháo đường, hút thuốc lá, ít vận động, căng thẳng kéo dài hoặc thường xuyên thức khuya.

Khi bị thiếu máu não, nhiều người thường có thói quen xấu như tự ý bồi bổ não.

Thứ nhất, sử dụng các thuốc bổ não. Đặc biệt, uống các loại rượu thuốc dân gian không rõ nguồn gốc. Bác sĩ Dung cho biết, các dược liệu có độc tính cao, nếu dùng sai cách có thể gây rối loạn nhịp tim, hạ huyết áp hoặc ngộ độc cấp. Nhiều bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc khi tự bồi bổ não bằng nam tinh, phụ tử hay ô đầu.

Thứ hai, tự ý ngừng thuốc điều trị bệnh nền để chuyển sang các loại thuốc lá, thuốc nam cũng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như đột quỵ hoặc nhồi máu não.

Tự ý bồi bổ não có thể gây ngộ độc. Ảnh minh họa. Ảnh Phạm Hải.

Thứ ba, trên mạng xã hội nhiều người hướng dẫn các bài “đứng bằng đầu” hay “dồn máu lên não” nhưng thực tế những cách làm này có thể khiến huyết áp tăng đột ngột và gây xuất huyết não. Người bệnh nên tìm hiểu kỹ, tập luyện phù hợp và hỏi ý kiến bác sĩ khi cần.

3 liều thuốc tốt cho não

Ăn uống tốt: Theo bác sĩ Dung, để hỗ trợ lưu thông máu lên não tốt cần một chế độ ăn hợp lý như ưu tiên các món thanh đạm, ít muối, ít dầu mỡ, hạn chế rượu bia, cà phê và thuốc lá.

Các thực phẩm bổ não như thịt gà, trứng, đậu đỏ, gạo lứt, yến mạch, long nhãn, táo tàu - giúp cơ thể sinh năng lượng, cải thiện trí nhớ và giấc ngủ. Các thực phẩm hoạt huyết giúp máu lưu thông tốt hơn gồm tỏi, hành, rau cần, gừng tươi, dầu ô liu, cá béo như cá hồi, cá thu, hạt óc chó. Nhóm an thần, dưỡng tâm gồm hạt sen, kỷ tử, táo đỏ, sữa ấm - có thể dùng vào buổi tối giúp dễ ngủ và thư giãn thần kinh.

Buổi sáng có thể dùng cháo đậu đỏ - kỷ tử - táo tàu. Buổi trưa ăn salad cá hồi với dầu ô liu, buổi tối dùng canh gà hầm đương quy - hoàng kỳ. Đây đều là những món ăn dưỡng sinh, dễ thực hiện, giúp khí huyết lưu thông và giảm mệt mỏi.

Đặc biệt, người bệnh nên uống đủ nước, đặc biệt vào buổi sáng sau khi ngủ dậy, để tránh tình trạng máu đặc, giảm nguy cơ tắc mạch.

Tập luyện: Đây là liều thuốc không tốn tiền nhưng mang lại lợi ích rõ rệt. Khi vận động, nhịp tim và hô hấp tăng lên giúp máu lưu thông tốt hơn, cải thiện trí nhớ và giấc ngủ.

Người bệnh nên duy trì thói quen tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày khoảng 30 phút, ít nhất 5 ngày/tuần. Tránh những động tác quá sức như gập cổ mạnh, lộn đầu hoặc treo người, vì có thể làm thay đổi áp lực máu đột ngột và gây nguy hiểm, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc có bệnh mạch máu.

Giữ tinh thần thoải mái: Trong y học cổ truyền, tinh thần có ảnh hưởng lớn đến sự lưu thông khí huyết. Người thường xuyên lo lắng, căng thẳng, giận dữ sẽ khiến khí bị “uất”, máu không lưu thông, dẫn đến đau đầu, mất ngủ và hoa mắt. Vì vậy, việc giữ tâm thế bình tĩnh, lạc quan chính là cách phòng bệnh bền vững nhất.

Nên sắp xếp thời gian làm việc - nghỉ ngơi hợp lý, ngủ sớm, tránh thức khuya và hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ.

Khi xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt kéo dài, đau đầu thường xuyên, mất ngủ, tê bì tay chân hoặc trí nhớ giảm, người bệnh nên đến khám tại cơ sở y tế uy tín.