I’m here for tourism. I will stay for ... days. - Tôi đến đây để du lịch. Tôi sẽ ở đây trong ... ngày.

My luggage didn’t arrive. - Hành lý của tôi không đến.

I'd like to check in, please. - Tôi muốn làm thủ tục lên máy bay.

Where is the check-in counter/boarding gate/ the lost and found counter? - Quầy làm thủ tục/cổng lên máy bay/quầy hành lý thất lạc ở đâu?

Cụm từ tiếng Anh quan trọng tại sân bay

Could you bring the bill, please? - Cho tôi xin hóa đơn.

Could you make it less spicy/sweet/sour, please? - Vui lòng làm món ăn ít cay/ngọt/chua giúp tôi.

Could I see the menu, please? - Vui lòng cho tôi xem thực đơn.

Can I speak to the front desk? - Tôi muốn gặp lễ tân.

Can you arrange a taxi for me? - Nhờ bạn gọi giúp tôi một xe taxi.

I’d like to check in/check out, please. - Tôi muốn nhận phòng/trả phòng.

Cụm từ tiếng Anh quan trọng tại khách sạn/nhà hàng

Cụm từ tiếng Anh quan trọng tại các điểm du lịch

How much is this? – Cái này bao nhiêu tiền?

Where is the restroom? – Nhà vệ sinh ở đâu?

Can you show me on the map? – Bạn chỉ cho tôi trên bản đồ được không?

Can I take photos here? - Tôi chụp hình ở đây được không?

Could you take a photo for me? – Bạn chụp giúp tôi tấm hình được không?

Is there a place to buy water? - Ở đây có chỗ mua nước không?