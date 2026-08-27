Ngồi làm việc 8-10 giờ mỗi ngày, tôi thường xuyên đau mỏi cổ, vai và lưng. Nhiều thông tin chia sẻ trên mạng cho rằng ngồi siết bụng giảm tình trạng này, xin chuyên gia tư vấn! (Lê Hằng, 35 tuổi - Hà Nội)

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Thị Thúy Hằng - Bệnh viện Đại học TPHCM cơ sở 3 tư vấn:

Trong nhiều trường hợp, các cơ vùng cổ, vai và lưng phải duy trì một tư thế quá lâu, trong khi những nhóm cơ tham gia giữ tư thế lại ít được vận động.

Khi tình trạng này lặp lại mỗi ngày, người làm việc văn phòng dễ xuất hiện cảm giác nặng cổ, mỏi vai, cứng lưng hoặc khó chịu khi đứng dậy sau thời gian dài ngồi tại chỗ. Một trong những cách giúp giảm các triệu chứng này là thực hiện các bài tập vận động nhẹ, trong đó siết cơ bụng có thể mang lại hiệu quả đáng kể.

1. Siết nhẹ cơ bụng khi ngồi

Cơ bụng cùng các cơ quanh thân mình tham gia giữ tư thế của cột sống. Một bài tập co cơ tĩnh có thể thực hiện ngay trên ghế mà gần như không tạo chuyển động ở các khớp.

Ngồi lâu một tư thế kéo dài ảnh hưởng sức khỏe cột sống. Ảnh: P. Thúy

- Ngồi thẳng nhưng không gồng cứng. Hai chân đặt trên sàn. Từ từ siết nhẹ cơ bụng như khi chuẩn bị đón một cú chạm nhẹ vào bụng.

- Không cần hóp bụng tối đa và không nín thở.

- Giữ 5-10 giây trong khi vẫn thở bình thường, sau đó thả lỏng. Có thể thực hiện 5-8 lần.

Mục tiêu của bài tập tại nơi làm việc là kích hoạt cơ nhẹ nhàng chứ không phải biến vài phút nghỉ giữa giờ thành một buổi tập sức mạnh.

2. Ép nhẹ hai bả vai

Ngồi làm việc lâu, đặc biệt khi vai có xu hướng đổ về phía trước, có thể khiến vùng ngực trước co ngắn trong khi các cơ quanh bả vai ít được hoạt động. Bạn nên:

- Ngồi thẳng trên ghế, hai chân đặt chắc trên sàn. Nhẹ nhàng kéo hai bả vai về phía sau và hơi hướng xuống dưới, giống như đưa hai bả vai lại gần nhau.

- Không cần ưỡn ngực quá mức và không nhún vai lên sát tai.

- Giữ khoảng 5 giây rồi thả lỏng. Lặp lại 8-10 lần.

Đây là động tác vận động nhẹ giúp kích hoạt các cơ quanh bả vai mà gần như không tạo tải trọng lớn lên khớp. Bạn có thể thực hiện xen kẽ trong thời gian làm việc với máy tính.

3. Duỗi nhẹ lưng trên qua thành ghế

Ngồi cúi về phía trước trong thời gian dài có thể khiến vùng lưng trên và ngực trở nên cứng. Một động tác duỗi nhẹ giúp thay đổi hướng vận động của cột sống sau nhiều giờ duy trì tư thế gập.

- Chọn một chiếc ghế chắc chắn, tốt nhất có phần tựa lưng ngang vùng lưng trên. Hai chân đặt hoàn toàn trên sàn.

- Hai tay có thể đặt sau đầu hoặc khoanh nhẹ trước ngực. Từ từ ngả phần lưng trên qua thành ghế, mở ngực và nhìn hơi chếch lên trên. Sau đó trở về tư thế ban đầu.

- Thực hiện 5-8 lần, chậm và trong giới hạn thoải mái.

Sau khoảng 1-1,5 giờ làm việc liên tục, bạn nên đứng lên đi lại vài phút, lấy nước, hoặc thực hiện một vòng các động tác trên.

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