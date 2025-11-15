Consumer Reports, tổ chức độc lập nổi tiếng với những đánh giá khách quan và nghiêm ngặt về ô tô vừa công bố danh sách “Những mẫu xe đã qua sử dụng tốt nhất để mua trong tháng 11/2025”. Báo cáo này được xây dựng dựa trên các yếu tố như độ tin cậy, mức khấu hao, chi phí vận hành và sự hài lòng của chủ sở hữu.

Đáng chú ý, tất cả các mẫu xe được chọn đều có giá trung bình dưới 20.000 USD (527 triệu đồng), một mức dễ tiếp cận đối với người mua xe cũ lần đầu. Dưới đây là bốn lựa chọn tiêu biểu, cùng lý do vì sao chúng xứng đáng được Consumer Reports (CR) xếp hạng cao nhất tháng này.

Mazda CX-5 2018: Xe SUV cũ dưới 15.000 USD tốt nhất

Mazda CX-5 2018 tiếp tục giữ vị trí đầu bảng trong phân khúc SUV cỡ C đã qua sử dụng nhờ sự cân bằng hiếm có giữa trải nghiệm lái thú vị và mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm. Xe được trang bị động cơ I-4 2.5L công suất 187 mã lực, hộp số tự động 6 cấp vừa đủ mạnh để di chuyển linh hoạt trong đô thị và ổn định trên đường cao tốc.

Mazda CX-5 giữ giá rất tốt, mất trung bình chỉ 35% giá trị sau 5 năm sử dụng. Ảnh: Edmunds

Theo thử nghiệm của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), Mazda CX-5 đạt mức tiêu hao nhiên liệu 11,8L/100km (trong thành phố) và 9,4L/100km (trên cao tốc), tốt hơn hầu hết các đối thủ cùng thời như Honda CR-V hay Nissan Rogue.

Consumer Reports đặc biệt khen ngợi khả năng xử lý chính xác và độ êm ái của hệ thống treo, vốn là điểm mạnh của Mazda. Nội thất được thiết kế tinh giản nhưng có chất lượng cao. Vô-lăng và cần số bọc da tiêu chuẩn, ghế ngồi thoải mái và hệ thống giải trí màn hình cảm ứng 7 inch.

Mazda CX-5 2018 cũng được đánh giá 5 sao an toàn toàn diện bởi Cục Quản lý An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA), với các tính năng như hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn, kiểm soát hành trình thích ứng... những công nghệ thường chỉ thấy ở xe mới.

Theo dữ liệu của Kelley Blue Book, Mazda CX-5 giữ giá rất tốt, mất trung bình chỉ 35% giá trị sau 5 năm sử dụng, thấp hơn mức trung bình ngành.

Mazda6 2016: Xe sedan cỡ D đáng tiền nhất dưới 10.000 USD

Nếu bạn tìm kiếm một chiếc sedan hạng trung có cảm giác lái “chân thật”, Mazda6 2016 là ứng viên không thể bỏ qua dù tuổi đời đã gần một thập kỷ. Mazda6 trang bị động cơ 2.5L, công suất 184 mã lực, hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp, mang lại cảm giác thể thao đặc trưng mà ít đối thủ cùng tầm giá có thể sánh kịp.

Hơn 90% chủ xe Mazda6 đời 2016 vẫn tiếp tục sử dụng xe sau 8 năm. Ảnh: Mazda

Theo dữ liệu của Consumer Reports, Mazda6 đạt mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 8,8L/100km, đứng trong nhóm đầu phân khúc vào thời điểm đó. Mẫu xe này cũng nổi tiếng về độ tin cậy cơ khí, chi phí bảo dưỡng thấp và khả năng giữ giá tốt – yếu tố khiến nó trở thành lựa chọn “vàng” cho người mua xe cũ.

Nội thất tuy không quá xa hoa nhưng được hoàn thiện tỉ mỉ, mang đúng tinh thần “Japan Premium” mà Mazda hướng đến. Dù hãng đã ngừng sản xuất Mazda6 từ năm 2021, thị trường xe cũ tại nhiều nước vẫn đánh giá cao mẫu xe này về độ bền, cảm giác lái và tính kinh tế. Các khảo sát của CR cho thấy hơn 90% chủ xe Mazda6 đời 2016 vẫn tiếp tục sử dụng xe sau 8 năm, một con số đáng nể.

Toyota Corolla 2019: Xe Sedan cỡ C bền bỉ dưới 15.000 USD

Toyota Corolla 2019 là đại diện đầu tiên của Toyota trong danh sách và được CR bình chọn là chiếc sedan cỡ C đã qua sử dụng tốt nhất dưới 15.000 USD. Đây cũng là mẫu sedan bán chạy nhất mọi thời đại, với hơn 50 triệu chiếc được bán ra trên toàn cầu. Đời Toyota Corolla 2019 là năm cuối cùng của thế hệ thứ 11, trước khi Toyota nâng cấp toàn diện lên nền tảng TNGA.

Toyota Corolla 2019 là năm cuối cùng của thế hệ thứ 11, trước khi Toyota nâng cấp toàn diện lên nền tảng TNGA. Ảnh: Edmunds

Với động cơ 1.8L công suất chỉ 168 mã lực, Toyota Corolla 2019 không mạnh mẽ nhưng bù lại cực kỳ tiết kiệm trong khi mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 7,8L/100km trên đường cao tốc, tốt nhất phân khúc.

Theo đánh giá của Viện Bảo hiểm an toàn đường cao tốc Hoa Kỳ (IIHS), Toyota Corolla 2019 còn đạt chứng nhận Top Safety Pick, với đầy đủ các tính năng an toàn chủ động như hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn và phát hiện người đi bộ. tất cả đều là trang bị tiêu chuẩn.

Theo J.D. Power, Toyota Corolla 2019 đạt điểm tin cậy 88/100, cao nhất trong phân khúc sedan cỡ C. Nhờ chi phí bảo dưỡng thấp và phụ tùng dễ thay thế, Corolla luôn là “ngôi sao” trong thị trường xe cũ.

Toyota Camry Hybrid 2019: Xe hybrid cũ tốt nhất dưới 20.000 USD

Trong hạng mục xe hybrid, Toyota Camry Hybrid 2019 được Consumer Reports xếp hạng cao nhất. Mẫu sedan này được trang bị động cơ 2.5L kết hợp mô-tơ điện và pin lithium-ion, cho tổng công suất 208 mã lực. Điểm mạnh là khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, chỉ 5L/100km khi chạy hỗn hợp, ngang ngửa so với nhiều mẫu hybrid mới hiện nay.

Toyota Camry Hybrid 2019 vẫn giữ giá tốt, chỉ mất khoảng 20% giá trị sau 5 năm sử dụng. Ảnh: Edmunds

Phạm vi di chuyển trên mỗi lần đổ đầy nhiên liệu lên tới 964km, giúp Camry Hybrid 2019 trở thành lựa chọn hàng đầu cho người dùng thường xuyên di chuyển xa.

Trong khi đó, nội thất rộng rãi, hệ thống thông tin giải trí thân thiện và khả năng vận hành êm ái khiến Camry Hybrid trở thành lựa chọn yêu thích của người mua xe cũ muốn tiết kiệm nhiên liệu mà vẫn giữ được sự thoải mái.

Theo thống kê từ Kelley Blue Book (KBB), Camry Hybrid 2019 vẫn giữ giá tốt, chỉ mất khoảng 20% giá trị sau 5 năm sử dụng, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình toàn thị trường. Còn theo báo cáo của iSeedCars, Camry Hybrid là một trong 10 mẫu xe có tỷ lệ vượt mốc 320.000km cao nhất tại Mỹ, minh chứng cho độ bền đáng kinh ngạc của hệ thống Toyota hybrid.

