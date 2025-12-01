Sự kiện tiếp nhận ý kiến trẻ em về “Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030” ngày 27/11 vừa qua đã truyền đi thông điệp: Trẻ em Việt Nam không chỉ là “nhóm đối tượng yếu thế cần được bảo vệ”, mà các em hoàn toàn có thể tham gia đóng góp một cách tích cực và hiệu quả trong việc xây dựng, thực thi các chính sách, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, trở thành người “đi bảo vệ” bằng việc góp sức kiến tạo một môi trường mạng an toàn và đáng tin cậy cho toàn xã hội.

5 em học sinh đại diện cho nhóm trẻ em tham gia khảo sát gửi tới đơn vị soạn thảo những ý kiến đóng góp cho Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030”.

Tại sự kiện, nhóm trẻ em đại diện đã nêu ra những thực trạng, lợi ích và rủi ro khi các em tham gia hoạt động trên môi trường mạng, đồng thời các em cũng bày tỏ mong muốn được trang bị kiến thức và kỹ năng để sử dụng mạng an toàn. Đồng thời, các em cũng đưa ra những kiến nghị dành cho gia đình, nhà trường, cộng đồng và doanh nghiệp; trong đó nhà nước sẽ đóng vai trò chủ chốt trong bảo vệ trẻ em trên không gian mạng để cùng kiến tạo một môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em.

Em Phạm Minh Đức, học sinh lớp 11 trường THPT tư thục Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Hà Nội, chia sẻ rằng các em nhận thức rõ vai trò quan trọng của mình trong việc tham gia xây dựng các chính sách về bảo vệ trẻ em và sẵn sàng đưa ra tiếng nói của trẻ em Việt Nam để đóng góp cho công tác này.

Trong khi đó, Phạm Tiến Nam, học sinh lớp 8A – trường Tiểu học và THCS Cam Cọn, Lào Cai bày tỏ: “Khi gặp những nội dung thông tin độc hại trên mạng, chắc hẳn chúng ta mong rằng sẽ có nút chọn “An toàn” để bảo vệ mọi người khỏi sự độc hại. Đó không chỉ là mong muốn của riêng cháu mà còn là mong muốn của 78% trẻ em khác khi tham gia khảo sát mong muốn được nâng cao khả năng bảo vệ bản thân khi tham gia môi trường số như Internet”.

Cũng theo kết quả khảo sát, với gần 2.800 trẻ em tại 16 tỉnh, thành phố trên cả nước, điểm trung bình trẻ tự đánh giá về khả năng an toàn khi tham gia môi trường số nằm trong khoảng 3,0 - 3,4/5, nghĩa là có kiến thức nhưng còn hạn chế về khả năng áp dụng thực tế.

Trẻ em mong muốn chương trình mới sẽ giúp các em tự tin bảo vệ mình trên mọi nền tảng mạng xã hội.

Các bạn trẻ còn chia sẻ rằng, 4 kỹ năng mong muốn được tiếp cận trong chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn mới gồm có: Tăng cường nội dung hướng dẫn cách bảo vệ trên mạng; báo cáo nội dung độc hại và gây hại, báo cáo quảng cáo bán hàng các sản phẩm độc hại vì trẻ em; hỗ trợ khi bị bắt nạt và quấy rầy online; giáo dục kĩ năng sử dụng mạng an toàn trong trường học.

“Ở tại trường chúng cháu, nhóm trẻ nòng cốt đã đứng lên truyền thông cho các bạn học sinh về an toàn trên không gian mạng. Thông điệp cháu muốn chia sẻ là: Chúng cháu không chỉ muốn sử dụng Internet để học tập tốt hơn mà còn phải thật an toàn. Vì vậy, chúng cháu mong chương trình mới này sẽ giúp chúng cháu tự tin bảo vệ mình trên mọi nền tảng mạng xã hội”, học sinh Phạm Tiến Nam cho hay.