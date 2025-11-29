Nhận định trên là một trong những kết quả thu được từ khảo sát do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, tổ chức thực hiện mới đây.

Hoạt động khảo sát, tham vấn ý kiến của trẻ em về “Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030” có đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế hoạt động bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam, gồm Tổ chức Cứu trợ trẻ em - Save the Children, Tổ chức ChildFund, Tổ chức World Vision International và Tổ chức Plan International.

Hoạt động tham vấn, lấy ý kiến trẻ em về Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên mạng giai đoạn mới tạo cơ hội thực hiện quyền tham gia của trẻ trong xây dựng chính sách có liên quan tới các em.

Đại diện Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, trong khoảng thời gian vô cùng khẩn trương từ ngày 11/11/2025 đến ngày 20/11/2025, các đơn vị đã triển khai hoạt động lấy ý kiến của 2.775 trẻ em tại 16 tỉnh, thành phố thông qua hình thức truyền thông kết hợp phiếu khảo sát trực tuyến và thảo luận nhóm trực tiếp tại cộng đồng.

Bộ câu hỏi khảo sát đã được xây dựng theo ngôn ngữ thân thiện và gần gũi với trẻ em. Dù được triển khai trong thời gian ngắn, song số lượng trẻ em tham gia khảo sát lên tới gần 2.800, gấp đôi số lượng dự tính ban đầu. Đặc biệt, ở nhiều nơi, trẻ em chính là những người trực tiếp tham gia hướng dẫn và thu thập ý kiến của các trẻ em khác về vấn đề này.

Cũng theo kết quả khảo sát, 27,1% trẻ dùng Internet dưới 1 giờ mỗi ngày; 47,9% trẻ dành từ 1 - 3 giờ mỗi ngày để dùng Internet; 18,8% trẻ dùng từ 4–6 giờ và 2,3% trẻ em báo cáo sử dụng trên 10 giờ/ngày.

Toàn bộ 100% trẻ tham gia khảo sát cho biết đã từng gặp ít nhất một dạng rủi ro trên môi trường mạng. Các loại rủi ro phổ biến nhất có thể kể đến như tiếp cận nội dung xấu, phản cảm, không phù hợp; bị lừa đảo hoặc xúc phạm, đe dọa; hay tiếp cận, mua sắm các sản phẩm nguy hiểm, độc hại trên môi trường số.

Số liệu thống kê từ khảo sát còn cho thấy, 87,8% trẻ đã nghe nói đến Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025” nhưng chỉ có 37,1% trẻ em tự đánh giá là thực sự nắm được nội dung của chương trình này.

Điểm trung bình trẻ em tự đánh giá về khả năng an toàn khi tham gia môi trường số nằm trong khoảng từ 3,0 - 3,4/ 5, nghĩa là đã có kiến thức nhưng còn hạn chế về khả năng áp dụng thực tế.

Đáng chú ý, 78% trẻ em tham gia khảo sát mong muốn được nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân khi tham gia môi trường số; 51, 8% trẻ mong đợi có sự phân định về trách nhiệm đa bên: gia đình, nhà trường, các cơ quan, doanh nghiệp trong việc đảm bảo sự an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng; 49,8% trẻ mong đợi sự củng cố vai trò và kỹ năng cho phụ huynh, những người gần trẻ nhất để hỗ trợ các em tương tác lành mạnh trên mạng.