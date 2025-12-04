Tôi bị cường giáp nên rất nhanh đói. Buổi sáng ngủ dậy, tôi phải ăn ngay nếu không sẽ nôn nao, chóng mặt. Khi đó, tôi hay chọn các đồ ăn nhanh như bánh ngọt, bánh mì thậm chí cơm nguội. Xin bác sĩ tư vấn, cách ăn uống như thế nào tốt cho sức khỏe mà đảm bảo dinh dưỡng? (Nguyễn Thu Hiền - TPHCM).

Bác sĩ Nguyễn Đức Tỉnh - Bệnh viện Quân y 175, TPHCM tư vấn:

Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày, nhất là với những người có nguy cơ hoặc đang mắc bệnh tuyến giáp. Sau một đêm dài, cơ thể cần năng lượng ổn định để kích hoạt hệ thống chuyển hóa. Nếu bạn ăn sáng sai cách, hormone tuyến giáp dễ bị rối loạn, khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải và giảm hiệu suất làm việc suốt cả ngày.

Dưới đây là 4 kiểu bữa sáng cần tránh để bảo vệ tuyến giáp: