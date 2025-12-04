Các loại bánh ngọt, bánh mì trắng, sữa có đường hay ngũ cốc chứa nhiều đường đều khiến đường huyết tăng nhanh đột ngột. Sự biến động đó kích thích tuyến giáp phải sản xuất hormone nhiều hơn bình thường để cân bằng chuyển hóa. Về lâu dài, điều này có thể gây rối loạn hormone, khiến cơ thể mệt mỏi, tăng cân và nhanh đói trở lại.
Bạn nên ưu tiên ngũ cốc nguyên cám, yến mạch, trứng, sữa không đường để cung cấp năng lượng ổn định và kéo dài.
Caffeine khi đi vào cơ thể lúc bụng rỗng dễ gây tăng nhịp tim, hồi hộp, lo lắng. Đặc biệt, ở những người đang dùng thuốc điều trị tuyến giáp, cà phê hoặc trà đặc có thể làm giảm khả năng hấp thu thuốc, ảnh hưởng hiệu quả điều trị.
Lúc này, bạn hãy uống một cốc nước ấm trước hoặc ăn nhẹ trái cây, bánh mì nguyên cám rồi mới dùng đồ uống chứa caffeine.
Nhiều người có thói quen ăn sáng đơn giản bằng bánh mì, xôi hoặc cơm nguội. Tuy nhiên, một bữa sáng chỉ chứa tinh bột khiến đường huyết thiếu ổn định và không hỗ trợ cân bằng hormone tuyến giáp. Cơ thể dễ mệt mỏi, thiếu năng lượng và nhanh thèm ăn vặt.
Bạn cần kết hợp tinh bột với protein như trứng, sữa, thịt nạc hay các loại đậu để cung cấp năng lượng bền vững và giúp ổn định hoạt động tuyến giáp.
Ăn trong trạng thái vội vã khiến hệ tiêu hóa hoạt động kém, dưỡng chất khó hấp thu. Ăn quá muộn khiến hormone tuyến giáp “chậm nhịp”, cơ thể không kịp kích hoạt chuyển hóa, dẫn đến cảm giác uể oải kéo dài cả buổi sáng.
Tốt nhất, bạn dành khoảng 15-20 phút cho bữa sáng, ăn chậm, nhai kỹ và ăn vừa đủ no.
Theo tôi, để bữa sáng tốt cho sức khỏe, không ảnh hưởng tới các cơ quan khác, bạn nên chon các thực phẩm dễ tiêu hóa nhưng vẫn đảm bảo 4 nguyên tắc sau:
- Bữa sáng nên đủ protein, giàu chất xơ và hạn chế đường tinh luyện.
- Uống đủ nước ngay sau khi ngủ dậy.
- Tránh bỏ bữa hoặc ăn quá trễ.
- Người đang dùng thuốc tuyến giáp nên uống thuốc trước khi ăn 30-60 phút để tránh tương tác với thực phẩm.
Một bữa sáng khoa học không chỉ giúp cơ thể tỉnh táo mà còn hỗ trợ tuyến giáp hoạt động ổn định, giảm nguy cơ rối loạn hormone và các vấn đề chuyển hóa về lâu dài.