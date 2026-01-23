Hằng ngày, tôi nấu trà cam sả thêm chút đường phèn để hai vợ chồng cùng uống. Tôi không có bệnh lý đường tiêu hóa nhưng chồng bị viêm dạ dày. Xin bác sĩ tư vấn uống loại trà này hằng ngày được không? Tôi cảm ơn. (Ngân Anh - Sông Công, Thái Nguyên).

Bác sĩ Hoàng Sầm - Viện Y học bản địa Việt Nam tư vấn:

Sả là cây dược liệu quen thuộc trong vườn của nhiều gia đình. Thành phần chủ yếu là tinh dầu. Theo y học cổ truyền, sả có vị cay, mùi thơm, tính ấm, thường được dùng để hỗ trợ tiêu hóa, kích thích vị giác và làm ấm cơ thể. Khi kết hợp với cam - một loại quả giàu vitamin và chất chống oxy hóa thì trà cam sả được xem là thức uống giúp tăng cường sức đề kháng, giải nhiệt và hỗ trợ miễn dịch.

Cam thuộc họ cam quýt chứa nhiều vitamin C, các hợp chất flavonoid, đặc biệt là hesperidin là chất chống oxy hóa mạnh, tập trung nhiều ở lớp vỏ xơ trắng và màng bao múi cam. Những hoạt chất này giúp chống viêm, hỗ trợ hệ miễn dịch, giảm nguy cơ khối u và bảo vệ tế bào trước các gốc tự do.

Nhờ sự kết hợp giữa tinh dầu sả và các dưỡng chất trong cam, trà cam sả có thể giúp cơ thể tỉnh táo, hỗ trợ tiêu hóa nhẹ, tăng cường sức đề kháng, làm ấm cơ thể trong ngày rét.

Tuy nhiên, việc lạm dụng trà cam sả, đặc biệt là uống thay nước lọc trong ngày, có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe.

Do sả có tính ấm và cay, uống quá nhiều nước sả hoặc trà cam sả đậm đặc có thể làm tăng cảm giác nóng rát vùng dạ dày, gây đầy bụng, khó chịu, thậm chí làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày và thực quản. Một số người còn có biểu hiện nóng trong, khát nước, cay mắt hoặc đổ ghèn ở mắt.

Nếu trà cam sả được nấu kèm đường phèn và sử dụng với lượng lớn, nguy cơ tăng đường huyết cũng có thể xảy ra, đặc biệt ở người mắc các bệnh lý về rối loạn đường máu.

Bên cạnh đó, nước cam chứa nhiều axit hữu cơ. Với những người bị viêm loét dạ dày - tá tràng, viêm tuyến tụy, dạ dày nhạy cảm hoặc thường xuyên bị ợ nóng, việc uống trà cam sả có thể làm tăng tiết axit, khiến tình trạng đau rát, viêm loét trở nên trầm trọng hơn.

Vì vậy, trà cam sả chỉ nên được sử dụng như một thức uống bổ sung, không nên uống liên tục mỗi ngày hoặc thay thế hoàn toàn nước lọc. Mỗi tuần chỉ nên dùng xen kẽ 2-3 ly, kết hợp với chế độ ăn đa dạng rau xanh và trái cây tươi để đảm bảo cung cấp đủ vitamin và khoáng chất cho cơ thể.

Những người không nên hoặc cần hạn chế uống trà cam sả gồm:

- Người bị viêm loét dạ dày, tá tràng, trào ngược dạ dày - thực quản.

- Người mắc viêm tuyến tụy.

- Người có cơ địa nóng trong, dễ ợ nóng, đầy bụng.

- Người bị rối loạn đường huyết hoặc đang kiểm soát lượng đường trong máu.

