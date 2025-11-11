Trong những năm qua, phương pháp trên được áp dụng như một chiến lược giảm cân không quá nghiêm ngặt. Hara hachi bu khuyến khích bạn ăn uống điều độ, chậm rãi và biết ơn, giúp con người ý thức hơn về cảm giác no và trân trọng bữa ăn.

Dù chưa có nhiều nghiên cứu riêng về “quy tắc ăn no 80%”, các khảo sát tại những vùng áp dụng triết lý này cho thấy hara hachi bu giúp giảm lượng calo nạp vào mỗi ngày, hạn chế tăng cân lâu dài và giảm chỉ số khối cơ thể (BMI). Nam giới theo đó sẽ ăn nhiều rau, ít tinh bột hơn, hình thành thói quen ăn uống lành mạnh.

Hara hachi bu cũng có điểm tương đồng với ăn chánh niệm và ăn theo trực giác - những phương pháp khuyến khích con người kết nối với tín hiệu đói - no tự nhiên. Nhiều nghiên cứu cho thấy cách ăn trên giúp giảm ăn theo cảm xúc và cải thiện chất lượng dinh dưỡng tổng thể.

Người Nhật có triết lý ăn no 80% để giữ sức khỏe. Ảnh minh họa: Ban Mai

Không chỉ hỗ trợ kiểm soát cân nặng, hara hachi bu còn mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe. Bằng việc tập trung vào nhận thức và cảm nhận, người thực hành có thể tạo ra thay đổi bền vững, dễ duy trì hơn so với các chế độ ăn kiêng ngắn hạn. Điều này giúp ngăn ngừa việc tăng cân trở lại.

Theo India Express, trong xã hội hiện đại, khoảng 70% người lớn và trẻ em có thói quen dùng thiết bị điện tử khi ăn. Hành vi này làm giảm khả năng nhận biết khi no, khiến lượng calo tiêu thụ cao hơn và dễ dẫn tới rối loạn ăn uống. Hara hachi bu vì thế trở thành một lời nhắc quan trọng: hãy ăn trong chánh niệm, không để màn hình chi phối cảm giác của mình.

Thực hành hara hachi bu khá đơn giản. Trước khi ăn, hãy hỏi bản thân xem mình có thật sự đói không, nếu có, đó là đói thể chất hay chỉ do cảm xúc. Khi ăn, tránh phân tâm bởi điện thoại hay tivi, tập trung vào hương vị món ăn và ăn chậm hơn. Dừng lại khi cảm thấy vừa no, thoải mái, không đến mức quá đầy. Việc chia sẻ bữa ăn với người khác cũng giúp tăng cảm giác kết nối và hạnh phúc - yếu tố quan trọng của một lối sống lành mạnh.

Hara hachi bu không yêu cầu “ăn ít” mà hướng đến sự điều độ và lắng nghe cơ thể. Nếu chỉ xem đây là phương pháp giảm cân, người thực hành có thể rơi vào vòng luẩn quẩn của kiêng khem, rối loạn và ăn quá mức, đi ngược tinh thần cân bằng. Bên cạnh đó, phương pháp này không phù hợp với tất cả mọi người - đặc biệt là vận động viên, trẻ em, người cao tuổi hoặc người có bệnh lý đặc thù.

Tuy thường được tóm gọn là “ăn đến khi no 80%”, hara hachi bu thực chất phản ánh một nguyên tắc sống sâu sắc hơn: điều độ, nhận biết và trân trọng. Khi ta biết dừng lại đúng lúc, hiểu rõ cảm giác của cơ thể và coi thức ăn là nguồn năng lượng nuôi dưỡng chứ không phải thứ để thỏa mãn, đó chính là bước đầu của một lối sống lành mạnh và cân bằng.