Nghiên cứu mới đây đã xếp hạng 6 loại trà có thể “đảo ngược” tuổi sinh học của bạn và kéo dài tuổi thọ. Các nhà khoa học nghiên cứu thực phẩm tại Trung Quốc phát hiện ra rằng trong 6 loại trà đó có một loại có tác dụng chống lão hóa mạnh mẽ nhất.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Food Research International, trà được chia thành 6 loại chính: Trà xanh, trà trắng, trà vàng, trà ô long, trà đen và trà phổ nhĩ được ép thành bánh. Trà phổ nhĩ khác biệt so với các loại khác vì trải qua quá trình lên men vi sinh, có sự tham gia của các vi sinh vật có lợi như vi khuẩn, nấm men hoặc nấm mốc.

Trà phổ nhĩ được ca ngợi nhiều, thường có giá thành đắt hơn các loại trà khác. Ảnh: Yunnansourcing

Trong khi hầu hết các nghiên cứu về tác động của trà đối với lão hóa và tuổi thọ đều tập trung vào trà xanh, trà đen và trà ô long thì nghiên cứu hiện tại đã so sánh tác động của cả sáu loại. Các tác giả đặc biệt quan tâm đến cách trà có thể chống lại quá trình lão hóa ở cấp độ tế bào, nhất là khi các cơ quan trong cơ thể thay đổi theo tuổi tác.

Theo nghiên cứu, khi con người già đi, sắt có xu hướng tích tụ trong gan, não và thận. Điều này có thể thúc đẩy quá trình lão hóa và làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Các nhà nghiên cứu tập trung vào một quá trình gọi là ferroptosis - tức là hiện tượng tế bào chết do dư thừa sắt và các phân tử có hại khác.

“Hầu hết các nghiên cứu về tác dụng chống lão hóa của trà hiện nay đều tập trung vào quá trình trao đổi chất, chống oxy hóa, sản xuất năng lượng và hệ vi sinh đường ruột, trong khi vai trò của việc ức chế ferroptosis trong chống lão hóa lại ít được nghiên cứu”, các nhà khoa học lưu ý. Họ tin rằng việc ngăn chặn quá trình ferroptosis có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Để kiểm chứng giả thuyết, các nhà khoa học đã sử dụng giun tròn C. elegans - loài thường được dùng trong các phân tích về lão hóa vì có nhiều điểm tương đồng về gene với con người. Những con giun được cho uống chiết xuất từ 6 loại trà khác nhau.

Kết quả thật ấn tượng: Tất cả các loại trà đều giúp giun sống lâu hơn so với nhóm không được cho uống trà: Trà đen (tăng 14,34%), trà vàng: 14,52%, trà xanh: 15,55%, trà ô long: 18,64%, trà trắng: 20,67%, trà phổ nhĩ: 24,44%.

Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng tác dụng chống lão hóa của trà phổ nhĩ ấn tượng nhất, được tạo nên bởi nhiều cơ chế khác nhau, bao gồm: tăng cường chất chống oxy hóa, bảo vệ nguồn năng lượng của tế bào và giảm quá trình chết tế bào. Dù vậy, vẫn cần có thêm nhiều nghiên cứu trên người để xác nhận kết luận trên một cách chuẩn xác.