Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, tổng doanh số toàn phân khúc sedan cỡ D trong tháng 9 vừa qua chỉ đạt 102 xe, cho thấy sự quay lưng rõ rệt của người tiêu dùng đối với dòng xe từng là biểu tượng của sự thành đạt.

Đáng chú ý, số liệu bán hàng tháng 9/2025 còn vẽ nên một bức tranh không thể ảm đạm hơn cho phân khúc sedan cỡ D khi đây là tháng bán hàng tệ nhất trong 9 tháng đã qua của năm 2025.

Sau khi Mazda6 rời cuộc chơi từ tháng 5 năm nay, phân khúc sedan cỡ D hiện tại chỉ còn duy trì 3 mẫu xe, trong đó Toyota Camry - "ông vua" không ngai một thời, chỉ giao được 78 xe đến tay khách hàng, giảm 55,6% so với tháng trước. Phiên bản hybrid vẫn chiếm doanh số chủ đạo khi bán gần gấp đôi so với bản xăng.

Sự đa dạng hóa hệ truyền động giúp Toyota Camry vẫn giữ được vị thế riêng trong phân khúc sedan cỡ D. Ảnh: Toyota

Các đối thủ còn lại như KIA K5 bán được 19 xe, giảm 9,5% so với tháng 8, Honda Accord dù tăng trưởng 67% so với tháng trước nhưng cũng chỉ bán được vỏn vẹn 5 xe.

Với tổng doanh số 102 xe, con số này thậm chí không bằng doanh số lẻ của nhiều mẫu xe gầm cao đang thịnh hành. Điều này cho thấy sự sụt giảm không còn là một xu hướng, mà đã trở thành một cuộc khủng hoảng thực sự đối với dòng xe này.

Khách hàng Việt có quay lưng?

Sự thoái trào của dòng xe sedan cỡ D không phải là một hiện tượng tức thời, mà là kết quả của một quá trình dịch chuyển thị hiếu tiêu dùng từ dòng xe gầm thấp sang xe gầm cao như xe SUV, CUV hay MPV đã diễn ra trong nhiều năm qua. Đây được xem là nguyên nhân chính và trực tiếp nhất.

Mazda CX-5 đang là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV tại Việt Nam. Ảnh: Thaco

Hiện tại, với cùng tầm giá trên dưới 1 tỷ đồng, người tiêu dùng Việt Nam có vô vàn lựa chọn xe gầm cao hấp dẫn hơn hẳn. Những mẫu xe này có lợi thế về không gian nội thất, tầm quan sát tốt và đặc biệt là khả năng di chuyển linh hoạt trên nhiều loại địa hình, rất phù hợp với điều kiện đường sá tại Việt Nam. Doanh số bán áp đảo của phân khúc xe SUV/CUV/MPV chính là minh chứng rõ nét cho xu hướng này.

Bên cạnh đó, phân khúc sedan cỡ D còn đang bị "kẹp giữa" bởi hai gọng kìm. Một là phân khúc sedan cỡ C với các mẫu xe như KIA K3, Mazda3, Hyundai Elantra có kiểu dáng, trang bị và không gian tiệm cận với xe cỡ D nhưng lại có mức giá dễ tiếp cận hơn nhiều.

Mẫu BMW 320i đang có giá 1,529 tỷ đồng ngang bằng với bản cao cấp nhất của Toyota Camry. Ảnh: Oto.com.vn

Hai là phiên bản tiêu chuẩn của các mẫu xe hạng sang tương ứng có giá bán chỉ nhỉnh hơn một chút. Vì vậy, nhiều khách hàng sẵn sàng cố để sở hữu những mẫu xe sang đến từ Đức như Mercedes-Benz C-Class hay BMW 3-Series, có giá trị thương hiệu và hình ảnh cao hơn hẳn. Chính sự cạnh tranh khốc liệt này khiến cho sedan cỡ D dần mất đi sức hút.

Tương lai nào cho phân khúc sedan cỡ D tại Việt Nam?

Trước bối cảnh thị trường ô tô đầy thách thức, tương lai của dòng xe sedan cỡ D tại Việt Nam đang là một dấu hỏi lớn. Các chuyên gia phân tích phân khúc sedan cỡ D vẫn sẽ tồn tại nhưng sẽ rất khó để lấy lại vị thế như trước bởi xu hướng lựa chọn xe gầm cao đã ăn sâu vào tâm lý người tiêu dùng.

Thay vào đó, phân khúc này sẽ co hẹp lại, tập trung phục vụ cho một nhóm khách hàng đặc thù như doanh nhân, người trung niên yêu thích sự sang trọng, lịch lãm, đầm chắc khi vận hành mà các dòng xe gầm cao không thể mang lại.

Toyota Camry có lợi thế về thương hiệu, giá trị bán lại, và một tệp khách hàng trung thành, đặc biệt là các doanh nhân hoặc khách hàng trung niên, có thể sẽ tiếp tục tồn tại theo hướng này.

Accord đang là mẫu xe ế ẩm nhất thị trường ô tô Việt Nam trong 2-3 năm qua. Ảnh: Honda

Còn lại những mẫu xe có doanh số quá thấp và không tạo được dấu ấn riêng như KIA K5 hay Honda Accord có nguy cơ cao bị "khai tử" để nhường nguồn lực cho các dòng xe tiềm năng hơn. Việc ứng dụng công nghệ hybrid hay xe điện có thể là một lối đi, mang lại trải nghiệm mới và phù hợp với xu hướng "xanh hóa" toàn cầu, giúp thu hút trở lại một phần khách hàng.

Nhìn chung, cuộc chơi trên thị trường ô tô Việt Nam giờ đây đã thuộc về những chiếc xe gầm cao đa dụng. Dù vẫn còn đó những giá trị riêng, nhưng để tồn tại và phát triển, các mẫu sedan cỡ D cần một cuộc cách mạng thực sự về định vị sản phẩm và công nghệ nếu không muốn bị lãng quên.

Bạn có bình luận thế nào về góc nhìn trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!