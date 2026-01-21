Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, năm 2025, các thành viên VAMA bán ra thị trường tổng cộng 375.739 chiếc, tăng 10,5% so với năm 2024.

Cộng cả doanh số của VinFast (175.099 chiếc) và Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (53.299 chiếc), lượng bán ra của toàn thị trường ô tô trong nước ước đạt 604.064 xe, tăng hơn 15% so với năm trước.

Đây là mức tăng trưởng cao hiếm thấy của thị trường ô tô trong nhiều năm trở lại đây.

Có được kết quả khả quan như vậy, ngoài những chính sách giảm giá, kích cầu của hãng và đại lý, không thể không nhắc tới sức hút của nhiều mẫu xe mới được ra mắt và bàn giao đến tay khách hàng trong năm 2025.

Dưới đây là 4 mẫu xe mới gia nhập thị trường Việt Nam chưa lâu nhưng đã tạo nên sức hút và được khách hàng cũng như giới chuyên gia đánh giá cao:

Mitsubishi Destinator

Ra mắt vào ngày 1/12/2025, "tân binh" của Mitsubishi là Destinator ngay ở tháng đầu tiên mở bán đã đạt doanh số tới 2.377 chiếc - con số đáng mơ ước đối với một mẫu xe mới, đồng thời chiếm giữ vị trí thứ 4 trong top 10 xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường tháng 12/2025.

Mitsubishi Destinator đạt doanh số 2.377 chiếc ngay trong tháng đầu tiên mở bán tại Việt Nam. Ảnh: MMV

Cùng với Xpander và Xforce, sự xuất hiện của Destinator đã tạo ra thế "kiềng ba chân", giúp hãng xe Nhật Bản Mitsubishi đạt tổng cộng tới 8.960 xe bán ra chỉ trong một tháng. Đây là doanh số tháng cao nhất trong suốt lịch sử 31 năm thành lập của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam và là thương hiệu có doanh số cao nhất thị trường động cơ đốt trong trong tháng.

Giống như "người anh em" Xforce, Mitsubishi Destinator được nhập khẩu từ Indonesia với hai phiên bản: Premium giá niêm yết 780 triệu đồng và Ultimate giá 855 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ tăng áp MIVEC 1.5L công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 250Nm, kết hợp hộp số CVT.

VinFast Limo Green

Bắt đầu mở bán từ tháng 8/2025, dù mới được gần 5 tháng, song xe lượng bán ra của VinFast Limo Green trong năm 2025 đạt tới 27.127 chiếc, đứng thứ 3 toàn thị trường. Trong đó, riêng tháng 12/2025, mẫu MPV 7 chỗ ngồi này đạt mức kỷ lục tới 10.981 chiếc.

VinFast Limo Green có doanh số kỷ lục trong tháng 12 vừa qua sau ít tháng mở bán. Ảnh: VF

Mới đây, tại Lễ công bố danh hiệu Xe của năm do diễn đàn Otofun - cộng đồng chơi xe lâu đời nhất Việt Nam tổ chức, nhiều mẫu xe đã được xướng tên, trong đó riêng mẫu VinFast Limo Green dành tới 3/5 giải quan trọng nhất là "Xe dịch vụ của năm", "Xe điện của năm" và "Xe triển vọng 2026".

Không quá để nói Limo Green chính là mẫu xe mới ra mắt nhưng gặt hái thành công ấn tượng nhất của hãng xe Việt Nam trong năm 2025 và nhiều khả năng sẽ tiếp tục “bùng nổ” trong năm 2026. Chỉ sau thời gian ngắn mở bán, mẫu MPV thuần điện 7 chỗ này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cả khách hàng cá nhân lẫn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải.

Hiện, mẫu MPV điện 7 chỗ ngồi VinFast Limo Green được phân phối với 1 phiên bản duy nhất với giá niêm yết 749 triệu đồng (đã bao gồm pin). Limo Green sử dụng động cơ điện cho công suất 150 kW (201 mã lực), mô-men xoắn 280 Nm, dẫn động cầu trước. Khối pin LFP dung lượng 60,13 kWh cho quãng đường 450 km (NEDC), sạc nhanh 10-70% trong 30 phút (80 kW DC).

Subaru Forester 2026

Trong Chương trình công bố Xe của năm, giải cho hạng mục "Xe Gia đình của năm 2026" thuộc về Subaru Forester. Trước đó, mẫu xe này cũng đã đạt giải "Xe gầm cao cỡ C" trong chương trình Ô tô của năm - Car Awards 2025 do báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) phối hợp tổ chức vào cuối tháng 12/2025.

Subaru Forester thế hệ mới ra mắt chưa lâu nhưng đã nhận được nhiều giải thưởng về xe uy tín. Ảnh: Hoàng Hiệp

Subaru Forester 2026 được ra mắt vào giữa tháng 11/2025 với 2 phiên bản: Forester 2.5L i-L EyeSight (giá 1,299 tỷ đồng) và 2.5L i-S EyeSight (giá 1,399 tỷ đồng), cắt 1 phiên bản thấp so với thế hệ trước. Đáng chú ý, thế hệ mới của mẫu xe C-SUV này được nhập khẩu từ Nhật Bản, thay vì Thái Lan như trước đây.

Forester 2026 là được trang bị động cơ Boxer 2.5L 4 xi-lanh thay thế cho động cơ Boxer 2.0L của thế hệ trước. Khối động cơ này sản sinh công suất 185 mã lực và mô-men xoắn 247Nm, kết hợp với hộp số tự động vô cấp Lineartronic CVT giả lập 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng AWD.

Forester là mẫu xe bán chạy hàng đầu của Subaru không chỉ ở Việt Nam mà còn ở trên thị trường thế giới. Theo thông tin từ Subaru, một mình mẫu Forester chiếm hơn 80% doanh số bán ra của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam.

Honda HR-V e:HEV RS

Cái tên còn lại trong giải thưởng Xe của năm thuộc về mẫu Honda HR-V e:HEV RS tại hạng mục "Xe Hybrid của năm 2026". Trước đó, mẫu Honda HR-V cũng đạt giải cao nhất "Ô tô của năm" trong Car Awards 2025. Đây là ghi nhận lớn từ cộng đồng người dùng xe cũng như giới chuyên môn cho mẫu Honda HR-V nói chung và phiên bản hybrid e:HEV RS nói riêng.

Honda HR-V e:HEV RS nhận được giải thưởng Xe hybrid của năm 2026 do cộng đồng Otofun bình chọn. Ảnh: Honda Việt Nam

Phiên bản sử dụng động cơ hybrid HR-V e:HEV RS mới được ra mắt tại thị trường Việt Nam từ tháng 4/2025 với giá 869 triệu đồng. Điểm đáng chú ý nhất là khối động cơ lai bao gồm động cơ đốt trong 1.5L và mô tơ điện có thể sản sinh công suất cực đại lần lượt là 105 và 129 mã lực, kết hợp với hộp số e-CVT, mang lại hiệu quả sử dụng nhiên liệu ấn tượng (khoảng 4,4 l/100 km theo chu trình hỗn hợp) và cảm giác lái mượt mà hơn so với bản xăng truyền thống.

Dù không quá nổi bật ở phân khúc B-SUV vốn quá nhiều đối thủ mạnh, song Honda HR-V cũng nhiều tháng có doanh số sao và nằm trong top 10 xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường. Năm 2025, mẫu HR-V bán ra tổng cộng 6.665 chiếc, (trong đó có 889 chiếc phiên bản hybrid e:HEV RS), vượt "đàn anh" CR-V để trở thành xe bán chạy thứ hai của Honda tại Việt Nam.

