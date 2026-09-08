Nhìn lại bức tranh toàn cảnh, những tín đồ tốc độ có lý do để tiếc nuối. Những cái tên lừng lẫy một thời như Ford Focus RS, Honda CR-Z, Mercedes-AMG A45 hay Mazdaspeed3, Audi TT giờ chỉ còn là hoài niệm. Kể cả hãng xe luôn đề cao cảm giác lái Porsche cũng đã xác nhận bộ đôi Cayman và Boxster thế hệ tiếp theo sẽ chuyển sang hệ truyền động thuần điện.

Trong bối cảnh đó, những mẫu xe vẫn giữ được công thức thân xe gọn, trọng lượng thấp, hệ dẫn động phù hợp và hộp số sàn càng trở nên đáng giá. Dưới đây là 4 mẫu xe tiêu biểu nhất hiện nay vẫn kiên định với triết lý "kết nối trực tiếp giữa người và máy".

Mazda MX-5

Nếu phải chọn một mẫu xe đại diện cho tinh thần lái xe thuần khiết, Mazda MX-5 chắc chắn là cái tên được xướng lên đầu tiên. MX-5 thế hệ hiện hành vẫn trung thành với công thức đã tạo nên thành công cho mẫu roadster Nhật Bản, đó là thân xe nhỏ gọn, trọng lượng thấp, động cơ đặt trước, dẫn động cầu sau và hộp số sàn 6 cấp.

Tại thị trường Mỹ, phiên bản MX-5 2026 có giá từ 30.430 USD (793 triệu đồng). Xe sử dụng động cơ Skyactiv-G 2.0L 4 xi-lanh, công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 205 Nm. Điểm đáng chú ý không nằm ở sức mạnh động cơ mà ở cách chiếc xe truyền tải cảm giác tới người lái. Chiều dài cơ sở ngắn, thân xe nhẹ và hệ dẫn động cầu sau giúp MX-5 phản ứng nhanh với từng cú đánh lái.

Mazda hiểu rằng, với một chiếc xe chỉ nặng hơn 1 tấn, bạn không cần đến sức mạnh hàng trăm mã lực để thấy sự phấn khích. Việc giữ lại hộp số sàn 6 cấp cho phép người lái vắt kiệt sức mạnh động cơ và tận hưởng niềm vui vần vô-lăng ngay trên đường phố thông thường.

Tại Việt Nam, Mazda MX-5 cũng đang được phân phối chính hãng dưới dạng mui mềm và mui cứng với giá từ 1,339-1,439 tỷ đồng, chủ yếu nhắm tới tệp khách hàng sưu tầm.

Volkswagen Golf GTI

Volkswagen Golf GTI là cái tên đã đặt nền móng cho khái niệm "hatchback hiệu suất cao". Điểm hấp dẫn của Golf GTI nằm ở khả năng dung hòa hai yếu tố tưởng như đối lập, vận hành thể thao nhưng vẫn đủ thực dụng để sử dụng hàng ngày.

Sở hữu mức giá 34.590 USD (901 triệu đồng), Volkswagen Golf GTI 2026 được trang bị động cơ tăng áp 2.0L công suất 241 mã lực và mô-men xoắn 370 Nm, có hệ thống kiểm soát khung gầm thích ứng DCC tùy chọn. Khác với sự chật chội của MX-5, Golf GTI cung cấp không gian nội thất rộng rãi cho 4 người và một khoang hành lý hào phóng.

Tạp chí MotorTrend từng đánh giá cao hệ thống kiểm soát khung gầm thích ứng DCC của mẫu xe này. Khi vào cua gắt, xe chuyển trọng tâm cực kỳ mượt mà, triệt tiêu sự cực đoan thường thấy trên các dòng xe thể thao để mang lại cảm giác dễ kiểm soát nhất. Tại Việt Nam, giới mộ điệu có thể tiếp cận Volkswagen Golf GTI qua 2 phiên bản Lite và Performance, giá bán lần lượt 1,288 tỷ đồng và 1,468 tỷ đồng.

Toyota GR86/ Subaru BRZ

Dù mang logo khác nhau, Toyota GR86 và Subaru BRZ về bản chất là một dự án chia sẻ nền tảng cơ khí tuyệt vời. Cả hai cùng sử dụng khối động cơ Boxer 4 xi-lanh phẳng 2.4L hút khí tự nhiên, công suất 228 mã lực, kết hợp hệ dẫn động cầu sau và tùy chọn hộp số sàn 6 cấp.

Lợi thế tuyệt đối của động cơ Boxer là trọng tâm cực thấp. Khi ngồi sau tay lái, cả hai đều cho cảm giác nhỏ gọn, nhanh nhẹn, chuyển hướng nhanh và thu hút người lái giống như mọi chiếc xe khác trong danh sách này.

Chuyên trang Car and Driver đã đưa cả hai vào danh sách "10 chiếc xe tốt nhất năm 2026", nhấn mạnh rằng hai mẫu xe này là một trong những chiếc xe có trọng lượng dưới 1,3 tấn cuối cùng vẫn còn được bán.

Toyota GR86 và Subaru BRZ được bán tại Mỹ với giá khởi điểm lần lượt là 31.400 USD (818 triệu đồng) và 36.140 USD (942 triệu đồng). Tại Việt Nam, Toyota GR86 từng được bán dưới tên gọi Toyota 86 nhưng hiện đã không còn được phân phối. Trong khi đó, Subaru BRZ vẫn được đang phân phối chính hãng dưới mẫu xe thế hệ thứ 2 với phiên bản MT là 1,569 tỷ đồng và bản AT là 1,659 tỷ đồng.

Honda Civic Type R

Nếu Mazda MX-5 đại diện cho sự nhẹ nhàng, Toyota GR86/ Subaru BRZ thiên về cân bằng còn Volkswagen Golf GTI đề cao tính đa dụng thì Honda Civic Type R lại đi theo hướng quyết liệt hơn.

Với giá khởi điểm 47.395 USD (1,23 tỷ đồng), Honda Civic Type R 2026 sở hữu khối động cơ 2.0L VTEC Turbo, công suất 315 mã lực, mô-men xoắn 420 Nm, kết hợp hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Nhiều người từng hoài nghi về một chiếc xe hiệu suất cao nhưng chỉ dẫn động cầu trước (FWD). Tuy nhiên, Honda đã dùng kỹ thuật để chứng minh điều ngược lại.

Bằng việc trang bị hệ thống treo trước trục kép (Dual-Axis) triệt tiêu hiện tượng vặn vô-lăng khi tăng tốc đột ngột (torque steer), cùng vi sai chống trượt cơ học (LSD) giúp Civic Type R bám đường không thua kém những cỗ máy dẫn động 4 bánh.

Honda cũng không chạy theo công thức chỉ tăng công suất. Hộp số sàn, phản hồi phanh, hệ thống treo và khả năng kiểm soát thân xe đều được phát triển nhằm mang lại cảm giác tương tác trực tiếp với người lái. Tất nhiên, Civic Type R cứng và thiên về hiệu suất hơn Golf GTI. Đổi lại, người lái nhận được cảm giác đặc biệt mà ngày càng ít mẫu xe hiện đại có thể mang lại.

Honda Civic Type R hiện đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam với mức giá khoảng 2,399 tỷ đồng. Tuy nhiên, vào tháng 10 tới đây, mẫu xe thể thao này sẽ chính thức bị ngừng phân phối do việc kinh doanh không mấy hiệu quả.

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