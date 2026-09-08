LTS: Mới đây, các chuyên gia của Drive đã đánh giá và đưa ra góc nhìn về mẫu xe SUV mini Suzuki Jimny dành cho thị trường Úc. Đây cũng là mẫu xe đang được phân phối tại Việt Nam. VietNamNet xin chia sẻ lại góc nhìn này qua bài lược dịch để độc giả tham khảo.

Theo chuyên gia của chuyên trang Drive (Úc), sau khi lái thử Suzuki Jimny, có rất nhiều lý do để không mua mẫu SUV cỡ nhỏ này vì nó đắt, chậm, thiếu tiện nghi và sử dụng một số công nghệ đã khá lỗi thời so với mặt bằng ô tô hiện nay. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ là chính những điểm tưởng như bất lợi ấy lại tạo nên sức hấp dẫn rất riêng của Jimny.

Suzuki Jimny ngày càng đắt

Giá Suzuki Jimny đã tăng đáng kể so với thời điểm thế hệ hiện tại ra mắt năm 2019 tại nhiều thị trường, trong đó có Úc. Phiên bản Jimny 3 cửa cao cấp nhất trong bài đánh giá sử dụng hộp số tự động 4 cấp có giá 36.490 AUD (684 triệu đồng). Trong khi đó, bản số sàn 5 cấp có giá 33.990 AUD (637 triệu đồng).

Giá xe Suzuki Jimny đắt hơn so với mặt bằng chung dòng xe SUV cỡ nhỏ. Ảnh: Drive

Khách hàng muốn tiết kiệm hơn có thể chọn bản Jimny Lite với giá 31.990 AUD (600 triệu đồng), đi kèm trang bị đơn giản và mâm thép, còn muốn nâng cấp lên phiên bản 5 cửa Jimny XL sẽ có giá lần lượt là 34.990 USD (656 triệu đồng) cho bản số sàn và 37.490 AUD (703 triệu đồng) cho bản số tự động.

Đáng chú ý, phiên bản cao cấp Suzuki Jimny Rhino có giá lên tới 44.990 AUD (848 triệu đồng) cho bản số sàn và 47.490 AUD (891 triệu đồng) với hộp số tự động. Các mức giá trên chưa bao gồm chi phí lăn bánh.

Với số tiền này, người mua tại một số thị trường có thể tiếp cận nhiều mẫu xe hybrid, plug-in hybrid (PHEV) hoặc xe điện sở hữu công nghệ hiện đại, nội thất rộng rãi và danh sách trang bị phong phú hơn.

Động cơ yếu, hộp số lỗi thời, không gian chật chội

Trên thực tế, tất cả các lựa chọn khác đều mang lại trải nghiệm lái tốt hơn so với chiếc Jimny này. Mặc dù chiếc xe này nhỏ gọn, tầm nhìn tốt và bán kính quay vòng khá ổn, nhưng điểm yếu lớn của Suzuki Jimny nằm ở hệ truyền động.

Suzuki Jimny sử dụng động cơ 1.5L kèm hộp số tự động 4 cấp khá lạc hậu.

Xe sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, cho công suất 100 mã lực và mô-men xoắn 130 Nm. Khi kết hợp với hộp số tự động 4 cấp, Jimny tạo cảm giác khá chậm chạp và nặng nề khi chạy đường trường hoặc tăng tốc. Trong bối cảnh nhiều mẫu xe mới đã chuyển sang hộp số 6-10 cấp, CVT hoặc hệ truyền động hybrid, hộp số tự động 4 cấp của Jimny rõ ràng đã trở nên lỗi thời.

Khoang cabin cũng là một điểm trừ. Không gian bên trong khá chật, trong khi khoang hành lý hạn chế. Đây không phải lựa chọn lý tưởng cho những gia đình thường xuyên chở nhiều người hoặc mang theo nhiều hành lý.

Cầu cứng - "vũ khí" đặc biệt của Jimny

Nếu chỉ nhìn vào những nhược điểm trên, Suzuki Jimny 2026 khó có thể được xem là một mẫu SUV hấp dẫn. Tuy nhiên, điều khiến Suzuki Jimny khác biệt nằm ở kết cấu cầu trước và cầu sau dạng trục cứng vốn ngày càng hiếm thấy trong ngành công nghiệp ô tô. Những cái tên nổi tiếng hiếm hoi vẫn sử dụng cấu hình này có thể kể đến như Jeep Wrangler hay Toyota Land Cruiser 70 Series.

Suzuki Jimny là mẫu xe hiếm hoi ở hiện tại sử dụng cơ cấu dẫn động trục cứng ở cả cầu trước và sau.

Về mặt hạn chế, trục cứng có thể khiến Jimny thiếu đi sự êm ái và khả năng kiểm soát thân xe. Nhưng khi rời khỏi đường nhựa, mọi chuyện thay đổi. Khả năng giữ độ bám của bốn bánh giúp Jimny xử lý những địa hình off-road mà nhiều mẫu SUV lớn hơn có thể gặp khó khăn.

Sự kết hợp giữa hệ dẫn động 4 bánh, trọng lượng tương đối nhẹ và kích thước nhỏ gọn, chiếc SUV này có khả năng vượt địa hình đáng nể. Trong khi một chiếc SUV lớn có thể gặp khó khi tiếp cận chướng ngại vật từ một hướng nhất định, Jimny có thể lựa chọn nhiều phương án hơn như đi giữa, lách sang mép hoặc tìm một đường khác để vượt qua mà những chiếc xe khác thấy không thể.

Suzuki Jimny rất linh hoạt trên địa hình off-road nhờ lợi thế lớn về kích thước nhỏ gọn và hệ dẫn động 4 bánh.

Đây là lợi thế mà nhiều mẫu SUV lớn, dù có động cơ mạnh và hệ thống điện tử hiện đại hơn, chưa chắc có thể thay thế hoàn toàn. Hệ thống kiểm soát lực kéo cũng góp phần hỗ trợ xe duy trì độ bám khi một bánh mất lực kéo. Người lái chỉ cần duy trì ga ổn định để khai thác tối đa khả năng off-road của Jimny.

Đáng nói, Jimny không cần sở hữu những thông số quá ấn tượng trên giấy để tạo ra hiệu quả thực tế. Xe không có khóa vi sai, cũng không sử dụng bộ lốp địa hình quá chuyên dụng nhưng kết cấu khung gầm, cầu cứng và hệ dẫn động 4 bánh vẫn đủ biến mẫu SUV nhỏ bé thành một chiếc xe off-road thực thụ.

Có nên mua Suzuki Jimny?

Nếu tiêu chí hàng đầu là tính thực dụng, tiết kiệm nhiên liệu, tiện nghi hay khả năng vận hành trên đường phố, Suzuki Jimny 2026 khó có thể được xem là lựa chọn hàng đầu. Xe chậm, tốn nhiên liệu, không gian hạn chế và cảm giác lái trên đường nhựa thực sự không mấy dễ chịu. Hộp số tự động 4 cấp cũng là điểm khiến mẫu xe này trở nên lỗi thời so với nhiều đối thủ.

Nhưng Jimny không được tạo ra để trở thành chiếc SUV hoàn hảo. Điểm hấp dẫn của mẫu xe này nằm ở thiết kế vuông vức đặc trưng, kích thước nhỏ gọn, cá tính mạnh và đặc biệt là khả năng off-road. Quan trọng hơn, Jimny mang lại cảm giác lái và khả năng khám phá địa hình mà ngày càng ít mẫu xe hiện đại có thể đem lại.

Với khách hàng cần một chiếc xe gia đình, Jimny có thể là lựa chọn khó thuyết phục. Nhưng với những người yêu thích khám phá, thường xuyên đi địa hình hoặc đơn giản muốn sở hữu một chiếc SUV khác biệt, Suzuki Jimny 2026 vẫn có sức hấp dẫn riêng.

Nếu cần một chiếc xe phục vụ gia đình, Suzuki Jimny có thể là lựa chọn khó thuyết phục.

Trong trường hợp giá xe mới quá cao, Jimny đã qua sử dụng có thể là phương án đáng cân nhắc. Thế hệ hiện tại ra mắt từ năm 2019 và không thay đổi quá nhiều về cơ khí, vì vậy những chiếc Jimny đời trước nếu được bảo dưỡng đúng cách vẫn có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng.

Chính sự đơn giản về cơ khí cũng giúp Jimny có lợi thế về độ tin cậy và chi phí sửa chữa. Nói cách khác, Suzuki Jimny có thể không phải chiếc SUV tốt nhất theo những tiêu chuẩn thông thường, nhưng chính sự "không hoàn hảo" lại khiến mẫu xe này trở nên đặc biệt và khó thay thế.

Theo Drive

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