Dòng xe SUV ngày càng được người dùng ưa chuộng nhờ thiết kế cao ráo và không gian cabin rộng. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào kiểu dáng bên ngoài để đánh giá độ rộng rãi, người mua có thể bỏ qua không ít mẫu sedan có khả năng chở người rất ấn tượng.

Trên thực tế, cách bố trí khoang hành khách, chiều dài cơ sở và thiết kế ghế có ảnh hưởng rất lớn đến không gian sử dụng. Nhờ đó, hành khách vẫn có thể tận hưởng khoảng để chân hàng ghế sau thoải mái tương đương những mẫu crossover lớn hơn.

Dưới đây là 4 mẫu sedan đáng chú ý nếu tiêu chí hàng đầu là không gian nội thất.

Toyota Camry: Không gian cân bằng, phù hợp gia đình

Toyota Camry là cái tên không thể bỏ qua khi nói về những mẫu sedan có cabin rộng rãi. Theo thông số Toyota công bố, Camry có chiều dài cơ sở 2.824mm, khoảng để chân phía trước 1.069mm và phía sau 965mm. Khoảng vai phía trước và sau lần lượt đạt khoảng 1.466mm và 1.415mm, trong khi thể tích khoang hành khách đạt khoảng 2.828 lít.

Ảnh: Toyota

Những con số này cho thấy Camry không nhất thiết phải có khoảng để chân hàng ghế sau vượt trội mới tạo cảm giác rộng rãi. Cách bố trí cabin, chiều rộng thân xe và khoảng vai tương đối lớn giúp hành khách có không gian sử dụng tốt.

Toyota Camry thế hệ mới còn có lợi thế đáng chú ý về hệ truyền động hybrid. Tại Mỹ, Camry thế hệ mới còn chuyển sang sử dụng hệ truyền động hybrid trên toàn bộ các phiên bản. Bản dẫn động cầu trước có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp khoảng 4,5 lít/100 km.

Toyota Camry 2026 hiện có giá khởi điểm từ 29.600 USD (771 triệu đồng). Với sự kết hợp giữa không gian cabin rộng, hệ truyền động hybrid tiết kiệm nhiên liệu và mức giá khởi điểm tương đối cạnh tranh tại Mỹ, Camry tiếp tục là một trong những mẫu sedan đáng chú ý dành cho khách hàng gia đình.

Honda Accord: Hàng ghế sau rộng như nhiều SUV

Nếu ưu tiên khoảng để chân cho hành khách phía sau, Honda Accord là một trong những mẫu sedan phổ thông đáng chú ý nhất. Honda công bố Accord 2026 cung cấp khoảng để chân phía trước 1.074mm và lên tới 1.036mm ở hàng ghế sau. Khoảng vai tương ứng phía trước và sau là 1.471mm và 1.435mm. Tổng thể tích khoang hành khách đạt khoảng 2.993 lít.

Ảnh: Honda

Đặc biệt, khoảng để chân hàng ghế sau 1.036mm giúp Accord tạo lợi thế rõ rệt so với nhiều sedan phổ thông khác. Người cao lớn có thể ngồi phía sau thoải mái hơn, đồng thời khoảng cách giữa đầu gối và lưng ghế trước cũng được cải thiện.

Accord cũng có chiều dài cơ sở đạt 2.830mm, tương đương Camry. Tuy nhiên, Honda đã tối ưu cách bố trí cabin để dành nhiều không gian hơn cho hành khách. Đây là lý do Accord thường được xem là một trong những mẫu sedan phù hợp với gia đình thường xuyên chở người lớn ở hàng ghế sau.

Honda Accord 2026 có giá khởi điểm 28.395 USD (740 triệu đồng) tại Mỹ. Xe cũng có tùy chọn hệ truyền động hybrid với công suất 204 mã lực với mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp chỉ 4,9 lít/100 km. Với không gian nội thất rộng, hàng ghế sau thoải mái và tùy chọn hybrid tiết kiệm nhiên liệu, Accord cho thấy dòng xe sedan vẫn có thể đáp ứng tốt nhu cầu gia đình mà không nhất thiết phải chuyển sang SUV.

KIA K5: Khoảng để chân phía trước thuộc nhóm dẫn đầu

KIA K5 gây ấn tượng theo một cách khác. Thay vì tập trung quá nhiều vào hàng ghế sau như Toyota Camry hay Honda Accord, mẫu sedan này lại chủ yếu dành cho những người lái cao lớn thường xuyên cảm thấy khó chịu khi ngồi phía trước.

Ảnh: KIA

Theo thông số của KIA, K5 có chiều dài cơ sở 2.850mm, nhỉnh hơn một chút so với hai cái tên kể trên, đồng thời nổi bật với khoảng để chân hàng ghế trước lên tới 1.171mm. Đây là con số rất ấn tượng đối với một mẫu sedan cỡ trung khi ghế có thể lùi khá sâu mà vẫn duy trì tư thế ngồi thoải mái.

Khoảng vai của K5 lần lượt đạt 1.473mm phía trước và 1.425mm phía sau. Thế nhưng, hàng ghế sau có khoảng để chân chỉ đạt 895mm, không nổi bật bằng Honda Accord hay Toyota Camry. Đổi lại, thiết kế cabin rộng theo chiều ngang giúp KIA K5 tạo cảm giác thoáng hơn so với kiểu dáng bên ngoài. Tổng thể tích nội thất đạt 3.434 lít, trong đó riêng khoang hành khách là 2.981 lít.

KIA hiện công bố K5 2027 tại Mỹ với giá khởi điểm 27.690 USD. Mẫu xe sử dụng động cơ 2.5L, trong khi bản GT có động cơ tăng áp 2.5L công suất 290 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp khoảng 7,8 lít/100 km.

Như vậy, K5 không phải mẫu xe sedan nổi bật nhất về khoảng để chân phía sau, nhưng lại mang đến không gian phía trước rất tốt. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc với người mua ưu tiên sự thoải mái cho người lái, đồng thời muốn một chiếc sedan có cabin rộng và thiết kế thể thao.

Hyundai Elantra: Sedan cỡ nhỏ nhưng cabin không hề chật

Hyundai Elantra là mẫu xe gây bất ngờ nhất trong danh sách bởi kích thước tổng thể không quá lớn nhưng không gian nội thất lại là một trong những điểm đáng chú ý của mẫu xe này khi sở hữu khoang cabin khá rộng.

Ảnh: Hyundai

Theo thông số của Hyundai, Elantra 2026 có chiều dài cơ sở 2.720mm và chiều dài tổng thể đạt 4.710mm. Khoảng để chân phía trước đạt 1.074mm, trong khi hàng ghế sau là 965mm. Khoảng vai tương ứng đạt khoảng 1.435mm phía trước và 1.412mm phía sau. Thể tích khoang hành khách đạt 2.815 lít.

Đáng chú ý, 965mm khoảng để chân hàng ghế sau là con số khá ấn tượng đối với một mẫu sedan cỡ nhỏ. Người trưởng thành có thể ngồi phía sau tương đối thoải mái, đặc biệt khi di chuyển trong đô thị hoặc trên những hành trình không quá dài.

Elantra cũng có lợi thế về giá khi Hyundai công bố mức khởi điểm khoảng 22.625 USD (589 triệu đồng) tại Mỹ. Xe được trang bị động cơ xăng 2.0L tiêu chuẩn công suất 147 mã lực và có tùy chọn hệ truyền động hybrid và mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp khoảng 4,7 lít/100 km.

Như vậy, Elantra không phải mẫu sedan có cabin rộng nhất về mọi phương diện, nhưng lại cho thấy một chiếc xe cỡ nhỏ vẫn có thể tận dụng hiệu quả không gian bên trong. Với giá bán dễ tiếp cận, kích thước phù hợp đô thị và hàng ghế sau tương đối rộng, Elantra là lựa chọn đáng cân nhắc với những gia đình không nhất thiết phải mua xe SUV.

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