Chính phủ Trung Quốc từng bị cáo buộc trợ cấp không công bằng cho các thương hiệu ô tô trong nước để cạnh tranh không lành mạnh và giành thị phần với các đối thủ nước ngoài. Nhưng hiện tại, các cơ quan quản lý tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới lại đang tập trung vào các nhà sản xuất của nước này.

Các hãng xe Trung Quốc bị chính phủ nước này cảnh báo về việc bán phá giá tại thị trường quốc tế. Ảnh: Drive

Theo Nikkei Asia, Bộ Thương mại Trung Quốc mới đây ban hành hướng dẫn yêu cầu các hãng ô tô nước này thận trọng hơn khi cạnh tranh tại thị trường quốc tế. Động thái đáng chú ý trong bối cảnh các thương hiệu ô tô điện Trung Quốc như BYD và Geely đang đẩy mạnh xuất khẩu và cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ nước ngoài.

Hướng dẫn mới cảnh báo doanh nghiệp không nên áp dụng mức giá quá thấp, thay đổi giá quá thường xuyên hoặc đưa ra các thông tin sai lệch, gây hiểu nhầm trong quảng cáo. Theo nhà chức trách Trung Quốc, những hành vi này có thể gây tổn hại đến uy tín của thương hiệu trong nước, đồng thời làm gia tăng nguy cơ các quốc gia nhập khẩu áp dụng biện pháp trả đũa kinh tế.

Bộ quy tắc có tên “Hướng dẫn về xây dựng cạnh tranh và tuân thủ pháp luật ở nước ngoài”, được xây dựng với sự phối hợp của Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cùng Tổng cục Quản lý Giám sát thị trường Nhà nước Trung Quốc.

Không khuyến khích bán phá giá ô tô

Để ngăn chặn các thương hiệu ô tô Trung Quốc bán phá giá xe sang thị trường nước ngoài, đặc biệt là khi doanh số bán xe trong nước đang trì trệ, bộ quy tắc được thiết lập nhằm chống lại việc “xuất khẩu các sản phẩm không đáp ứng nhu cầu của thị trường mục tiêu và môi trường sử dụng”.

Ô tô đang chờ được chuyển lên tàu tại cảng Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Ảnh: China Daily

Một trong những nội dung đáng chú ý là yêu cầu các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc xây dựng chiến lược định giá dựa trên chi phí, đồng thời phù hợp với cung cầu tại từng thị trường. Các hãng xe cũng được khuyến cáo tránh làm gián đoạn cạnh tranh thị trường để giành lợi thế thiếu công bằng.

Trong thời gian qua, các thương hiệu ô tô Trung Quốc liên tục mở rộng ra nước ngoài trong bối cảnh thị trường nội địa tăng trưởng chậm lại. Những chính sách ưu đãi dành cho người mua xe điện và xe hybrid tại Trung Quốc cũng đang dần được thu hẹp, khiến xuất khẩu trở thành hướng đi quan trọng để duy trì tăng trưởng.

Các hãng xe Trung Quốc hiện đặc biệt tích cực tại những thị trường có rào cản thương mại thấp hơn. Canada hiện được xem là thị trường quan trọng trong chiến lược mở rộng quốc tế, dù các hãng Trung Quốc vẫn gặp nhiều hạn chế khi tiếp cận Mỹ do mức thuế cao đối với ô tô sản xuất tại Trung Quốc.

Sức ép từ các thị trường lớn

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành điều tra và kết luận rằng các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc được hưởng những khoản trợ cấp từ chính phủ, giúp tạo lợi thế về giá tại thị trường châu Âu. EU sau đó áp dụng mức thuế bổ sung đối với một số dòng xe điện Trung Quốc nhập khẩu.

Trong bối cảnh đó, việc các hãng xe Trung Quốc tiếp tục giảm giá mạnh tại nước ngoài có thể khiến nguy cơ xuất hiện thêm các biện pháp phòng vệ thương mại gia tăng. Ngoài vấn đề giá bán, hướng dẫn mới còn yêu cầu doanh nghiệp nâng cao dịch vụ hậu mãi, đảm bảo nguồn cung phụ tùng, tuân thủ quy định về thu thập và sử dụng dữ liệu tại từng quốc gia.

Đây được xem là bước đi nhằm giúp thương hiệu ô tô Trung Quốc xây dựng hình ảnh và hoạt động bền vững hơn tại thị trường quốc tế, thay vì chỉ dựa vào lợi thế giá rẻ để giành thị phần.

Theo Nikkei

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