Chiều 3/5, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), tình hình tai nạn giao thông trên toàn quốc đã giảm mạnh ở cả 3 tiêu chí. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 11.400 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người và bị thương 114 người.

So với cùng kỳ năm trước, con số này đã giảm rất sâu: giảm 72 vụ, giảm 35 người chết và giảm 65 người bị thương.

Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: A.X

Tính riêng trên lĩnh vực đường bộ, đã xảy ra 176 vụ tai nạn, khiến 94 người tử vong và 114 người bị thương. Trên lĩnh vực đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Trong suốt kỳ nghỉ, lĩnh vực đường thủy không xảy ra tai nạn nào, giảm cả số vụ và số người thương vong so với năm ngoái.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, trong công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng CSGT toàn quốc đã làm việc xuyên lễ để đảm bảo an toàn cho người dân.

Công an các tỉnh, thành phố đã phát hiện và lập biên bản xử lý tới 53.916 trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông bị xử lý rất nghiêm: Vi phạm nồng độ cồn 11.411 trường hợp; vi phạm tốc độ 13.390 trường hợp; vi phạm ma túy 21 trường hợp; chở quá số người quy định: 391 trường hợp...