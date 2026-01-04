Sáng 3/1, trên công trường dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định, hàng chục phương tiện cơ giới cùng công nhân vẫn tất bật thi công xuyên kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, hứa hẹn sớm thay đổi diện mạo cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến nút giao Mỹ Thủy) dài khoảng 2km nhưng giữ vai trò quan trọng trong kết nối khu vực An Phú với Mỹ Thủy và cảng Cát Lái, góp phần giảm áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Dự án được khởi công vào cuối tháng 4/2025, với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2026.

Theo thiết kế, tuyến đường được nâng cấp từ 7-8m lên 30m với 6 làn xe, vỉa hè thoáng đãng cùng hệ thống cây xanh hiện đại.

Trong cơ cấu vốn đầu tư dự án, chi phí dành cho xây lắp ước tính khoảng 253,91 tỷ đồng, trong khi đó chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng (GPMB) chiếm hơn 1.781 tỷ đồng.

Sau 8 tháng khởi công, dự án cơ bản hoàn tất bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công, song vẫn còn một số căn nhà chưa được giải tỏa. Theo ghi nhận tại công trường, việc triển khai đang thực hiện theo phương châm “mặt bằng đến đâu, thi công đến đó”.

Tại khu vực gần nút giao Mỹ Thủy, một làn đường giữa đã được thảm nhựa tạm thời để bảo đảm tiến độ và phục vụ nhu cầu đi lại.

Tỉ mỉ đặt từng viên đá lát vỉa hè, anh Châu Ngọc Thương (45 tuổi) quệt vội mồ hôi, chia sẻ rằng dịp lễ này anh ở lại công trường. “Nhìn con đường thành hình mỗi ngày, bà con bắt đầu có vỉa hè sạch để đi, anh em động viên nhau cố thêm chút nữa, mệt mỏi cũng vơi đi”, anh nói.

Tham gia thi công dự án, ông Nguyễn Văn Tuấn, người dân sống trên đường Nguyễn Thị Định, bày tỏ sự phấn khởi khi được góp sức cho công trình. “Trước đây, người dân ám ảnh cảnh mưa ngập, nắng bụi và kẹt xe. Nay dự án dần thành hình với vỉa hè lát đá hoa cương sạch sẽ; kỳ vọng tuyến đường sắp tới sẽ rộng rãi, thông thoáng, góp phần chỉnh trang đô thị”, ông nói.

Dù việc giải tỏa còn gây xáo trộn đời sống, nhiều người dân tin rằng khi tuyến giao thông ngày càng khang trang, giá trị đất đai sẽ tăng lên, kéo theo hoạt động kinh doanh sớm khởi sắc.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức (cũ), dự án đang được triển khai theo phương châm “mặt bằng đến đâu, thi công dứt điểm đến đó”. Việc ưu tiên hoàn thiện vỉa hè và thảm nhựa tạm nhằm bảo đảm tiến độ, đồng thời sớm trả lại không gian đi lại thuận tiện cho người dân dịp đầu năm.

Sau khi được nâng cấp, mở rộng, đường Nguyễn Thị Định sẽ góp phần giảm ùn tắc khu vực Cát Lái, đồng thời tạo động lực thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế cửa ngõ phía Đông TPHCM.