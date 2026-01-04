Từ khoảng 13h30, lưu lượng phương tiện dồn về điểm cuối cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ gia tăng.

Tại khu vực này, có thời điểm xuất hiện 3 hàng ô tô di chuyển chậm để vào trung tâm Hà Nội và lên Vành đai 3 trên cao, dẫn đến đoạn ùn ứ kéo dài khoảng 3km.

Anh Mai Tiến Mạnh (quê Thanh Hóa) cho biết, khi điều khiển xe trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Cao Bồ – Mai Sơn – Quốc lộ 45, các phương tiện di chuyển chậm nhưng chưa xảy ra ùn tắc. Khi đến khu vực trạm thu phí Km188, anh được lực lượng CSGT hướng dẫn đi vào đường gom cao tốc thay vì lưu thông trên tuyến chính để tránh ùn ứ.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) và đơn vị quản lý đường cao tốc tổ chức phân luồng phương tiện từ xa nhằm giảm áp lực giao thông.

Tại nút giao Đỗ Mười – cao tốc Pháp Vân, lưu lượng xe máy gia tăng theo hướng từ cầu Thanh Trì đi Pháp Vân.

Trong khi đó, trên vành đai 3 trên cao (đoạn qua hồ Linh Đàm), các phương tiện lưu thông đông đúc.

Trước khu vực Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), người dân từ các tỉnh mang theo hành lý lỉnh kỉnh trở lại thành phố sau kỳ nghỉ.