Chiều 3/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cuối ngày thứ ba của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, lưu lượng phương tiện trên nhiều tuyến cao tốc bắt đầu gia tăng. Từ 12h cùng ngày, mật độ xe trên các tuyến do Cục CSGT quản lý tăng so với ngày 2/1; buổi sáng, giao thông hai chiều vẫn ổn định, chưa xảy ra ùn tắc.

Dòng ô tô dồn về điểm cuối của cao tốc Pháp - Cầu Giẽ để vào thành phố Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Trên cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn – quốc lộ 45, lưu lượng phương tiện tăng theo chiều về Hà Nội; riêng đoạn Pháp Vân – Cao Bồ tăng 5.146 xe, tương đương 10,1%.

Cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu – Bãi Vọt ghi nhận lưu lượng tăng khoảng 23,7% (thêm 1.469 xe), trong khi tuyến Đà Nẵng – Quảng Ngãi tăng 2.588 xe, tương đương 27,5%.

Đáng chú ý, cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây có mức tăng cao nhất, hơn 29,1%, tương đương 5.719 phương tiện.

Lực lượng chức năng phân luồng tại điểm cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Đình Hiếu

Phương tiện gia tăng đáng kể trên vành đai 3 (Hà Nội). Ảnh: Đình Hiếu

Theo đại diện Cục CSGT, từ đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt đã huy động 100% quân số, phối hợp lực lượng Cảnh sát cơ động tổ chức tuần tra lưu động bằng ô tô, mô tô trên các tuyến cao tốc để phân luồng, điều tiết giao thông.

Lực lượng CSGT duy trì đường dây nóng 1900.8099 để tiếp nhận, hỗ trợ và giải đáp phản ánh của người dân khi lưu thông trên cao tốc.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT thuộc Cục tiếp tục tăng cường tuần tra theo các chuyên đề, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn và kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.