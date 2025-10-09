Anh N.T.H. (37 tuổi, trú tại TPHCM) đang đi du lịch Phan Thiết (Lâm Đồng), buổi sáng ngày nhập viện anh H. đi bơi ở khách sạn.

Sau khi khởi động và xuống nước được ít phút, anh cảm thấy đau thắt ngực dữ dội, cơn đau bóp nghẹt ở vùng trước tim, lan lên vai trái, kèm khó thở. Cảm giác cơn đau giống triệu chứng nhồi máu cơ tim cấp anh từng bị cách đây 5 tháng nên cả gia đình quyết định quay về.

Anh H. cố gắng gượng tự lái xe chở cả gia đình từ Phan Thiết vào TPHCM để cấp cứu, thay vì gọi cấp cứu 115 hoặc vào bệnh viện gần nhất.

Hơn 18h về tới TPHCM, anh H. được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện ở phường Tân Sơn Hòa. Tại Khoa Cấp cứu, bác sĩ ghi nhận mạch nhanh 100 lần/phút, sắc mặt tái, mồ hôi ướt đẫm. Kết quả điện tâm đồ cho thấy hình ảnh nhồi máu cơ tim cấp thành trước lan rộng. Xét nghiệm men tim ở mức cao gấp hàng chục lần so với chỉ số bình thường, cho thấy tổn thương tim cấp tính đang diễn ra, thường thấy ở nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, siêu âm tim ghi nhận giảm vận động vùng trước vách, chức năng bơm máu suy giảm.

Ê-kíp cấp cứu cho anh H. Ảnh: BVCC.

Nhận định đây là tình huống nhồi máu cơ tim giờ thứ 6, cần tái thông mạch vành khẩn cấp, bác sĩ cấp cứu phối hợp ê-kíp Tim mạch Can thiệp lập tức đưa người bệnh vào phòng can thiệp nong bóng và đặt thêm một stent mới, tái thông hoàn toàn dòng chảy, cứu vãn tối đa vùng cơ tim đang bị thiếu máu.

Sau can thiệp, anh H. được điều trị nội khoa tích cực như dùng thuốc chống kết tập tiểu cầu kép, hạ mỡ máu, thuốc hạ huyết áp, kiểm soát đường huyết, chế độ ăn uống và vận động phù hợp. Sau 5 ngày điều trị và theo dõi chặt chẽ, tình trạng người bệnh ổn và xuất viện.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Tôn Minh Trí, Phó trưởng khoa Cấp cứu - người trực tiếp cấp cứu cho anh H. cho biết, bệnh nhân may mắn không gặp sự cố trên đường đi. Việc tự lái xe khi có triệu chứng nhồi máu cơ tim cực kỳ mạo hiểm.

Khi di chuyển đoạn đường dài, người bệnh có thể rơi vào tình trạng ngưng tim, mất ý thức, gây nguy hiểm cho bản thân, người đi cùng và cả những người tham gia giao thông khác.

Bác sĩ Trí lưu ý khi xuất hiện cơn đau thắt ngực dữ dội, lan lên tay hoặc hàm, kèm khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, người bệnh phải dừng ngay mọi hoạt động, gọi cấp cứu 115 hoặc đến bệnh viện gần nhất có khả năng can thiệp mạch vành.

Người bệnh sau cấp cứu nhồi máu cơ tim cần tuyệt đối tuân thủ điều trị lâu dài, gồm uống thuốc đều đặn, tái khám đúng hẹn, kiểm soát huyết áp, đường huyết và mỡ máu ở mức mục tiêu, ăn nhạt, hạn chế chất béo, bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia. Hoạt động thể lực cần vừa sức, tránh gắng sức đột ngột.

