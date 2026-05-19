Triglyceride là một loại chất béo trong máu có liên quan mật thiết đến sức khỏe tim mạch. Khi chỉ số này tăng cao, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch hay đột quỵ cũng tăng theo. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thực phẩm có tác động lớn trong kiểm soát loại mỡ máu triglyceride.

“Trà xanh là lựa chọn có nhiều bằng chứng khoa học nhất trong việc giảm triglyceride vì chứa các hợp chất tự nhiên gọi là catechin”, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Whitney Stuart cho hay.

Cung cấp khả năng chống oxy hóa

Theo các chuyên gia, trà xanh giúp giảm stress oxy hóa - tình trạng có thể gây tổn thương tế bào và ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa chất béo trong cơ thể. Các chất chống oxy hóa như EGCG trong trà xanh có khả năng trung hòa các phân tử có hại liên quan đến tình trạng tăng triglyceride.

EGCG cũng được cho là hỗ trợ hoạt động của những enzyme bảo vệ cơ thể như superoxide dismutase (SOD). Nhờ đó, trà xanh không chỉ góp phần duy trì mức triglyceride khỏe mạnh mà còn hỗ trợ bảo vệ tim mạch, hạn chế tổn thương động mạch và tình trạng viêm.

Trà xanh có khả năng giảm mỡ máu. Ảnh: Ban Mai

Có thể hỗ trợ sức khỏe gan

Gan đóng vai trò trung tâm trong quá trình xử lý chất béo, bao gồm triglyceride. Một số nghiên cứu cho thấy trà xanh có thể hỗ trợ chức năng gan, đặc biệt ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).

Trong một nghiên cứu, bệnh nhân NAFLD sử dụng viên trà xanh liều 500mg, hai lần mỗi ngày trong 12 tuần đã cải thiện đáng kể tình trạng tích tụ mỡ trong gan. Theo các chuyên gia, gan khỏe mạnh sẽ có khả năng phân giải chất béo và điều hòa triglyceride hiệu quả hơn.

Có thể hỗ trợ chuyển hóa lipid

Chuyển hóa lipid là quá trình cơ thể phân giải và sử dụng chất béo. Khi quá trình này bị rối loạn, triglyceride có thể tích tụ trong máu, làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Một số nghiên cứu cho thấy EGCG trong trà xanh có thể hỗ trợ điều hòa chuyển hóa lipid bằng cách cải thiện khả năng xử lý và sử dụng chất béo của cơ thể. Điều này giúp cơ thể sử dụng chất béo làm năng lượng hiệu quả hơn thay vì tích trữ chúng.

Những mẹo khác kiểm soát triglyceride

Các chuyên gia nhấn mạnh trà xanh chỉ nên được xem là một phần trong lối sống lành mạnh cho tim mạch, không phải giải pháp duy nhất để giảm triglyceride.

Theo Eating Well, để kiểm soát triglyceride hiệu quả hơn, bạn nên:

- Hạn chế rượu bia: Đồ uống có cồn có thể làm tăng triglyceride và gây tăng cân. Đồng thời, bạn cần giảm tiêu thụ thực phẩm, đồ uống chứa nhiều đường như bánh ngọt hay nước ngọt.

- Ưu tiên các chất béo lành mạnh: Thay thế thực phẩm giàu chất béo bão hòa như thịt đỏ, bơ bằng dầu thực vật, các loại hạt, và quả bơ.

- Hoạt động thể chất đều đặn: Các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì ít nhất 150 phút vận động cường độ vừa mỗi tuần như đi bộ nhanh, bơi lội hoặc đạp xe để hỗ trợ đốt cháy triglyceride và cải thiện sức khỏe tim mạch tổng thể.