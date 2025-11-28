Bà Lê Thị Mai Quyên, trưởng ca nhân viên tư vấn của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em - Tổng đài 111, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, trong quá trình công tác cũng như từ thực tiễn các trường hợp tư vấn và hỗ trợ can thiệp cho trẻ em, Tổng đài 111 thấy rằng các nguy cơ với trẻ em trên môi trường mạng khá nhiều, tuy nhiên có thể tổng hợp lại thành 4 nhóm nguy cơ phổ biến với trẻ em Việt Nam.

Đó là, xâm hại, bóc lột qua mạng, nói xấu, bôi nhọ danh dự; nội dung độc hại ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em; nghiện mạng xã hội; game; livestream; xâm phạm quyền riêng tư, lộ thông tin cá nhân, bị bắt cóc online, bị lừa đảo, tống tiền…

Trong bối cảnh thông tin trên không gian mạng ngày càng tác động tới mọi mặt đời sống xã hội, trẻ em đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, rủi ro hơn.

Về nguy cơ xâm hại, bóc lột qua mạng, nói xấu, bôi nhọ danh dự của trẻ, bà Lê Thị Mai Quyên nhận xét, trên thực tế tình trạng trẻ em bị xâm hại, nói xấu trên mạng khá phổ biến. Đơn cử như, các em bị đưa hình ảnh lên mạng xã hội và sau đó bị cả 1 nhóm nói xấu hoặc có bình phẩm không tốt, khiến cho các em căng thẳng, lo âu.

“Xâm hại trên môi trường mạng đôi khi có trường hợp nặng, đối tượng còn hẹn gặp và xâm hại trẻ ngoài đời thực. Chúng tôi từng can thiệp và hỗ trợ một số trường hợp sau khi làm quen và dụ dỗ, gửi các hình ảnh, đối tượng đe dọa hoặc lợi dụng niềm tin của trẻ để hẹn gặp trẻ ra bên ngoài và có hành vi xâm hại trẻ”, bà Quyên kể lại.

Đề cập đến nguy cơ trẻ tiếp cận những nội dung độc hại trên mạng gây ảnh hưởng đến sự phát triển của các em, đại diện tổng đài 111 cho hay, những video clip với nội dung thể hiện nhận thức và niềm tin sai lệch hoặc các vấn đề bạo lực cũng thường xuyên xuất hiện trên mạng; đồng thời khuyến nghị khi gặp các vấn đề này, người dùng mạng cần gửi đường link báo tới Tổng đài 111 để chuyển cơ quan chức năng có biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời.

Tình trạng trẻ em nghiện, dành quá nhiều thời gian để sử dụng mạng xã hội, chơi game, hay xem livestream cũng là một nguy cơ hiện hữu. Về nguyên nhân, giải pháp giải quyết tình trạng này, chuyên gia Tổng đài 111 kể lại việc đã thu thập được nhiều ý kiến hay của chính các bạn học sinh tại một hoạt động tổ chức hội nghị các ủy ban giả định. Một nhóm học sinh tham gia Ủy ban gia đình đã đưa ra giải pháp phụ huynh cần dành thời gian cho con nhiều hơn, thay vì phàn nàn sao các con dùng điện thoại nhiều.

Với nhóm nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, lộ thông tin cá nhân, bị bắt cóc online, bị lừa đảo, tống tiền… , đại diện Tổng đài 111 cho biết thời gian gần đây đơn vị đã tiếp nhận nhiều cuộc gọi báo cáo việc bị xâm phạm quyền riêng tư, lộ thông tin cá nhân, bị lừa đảo tống tiền qua mạng. “Sự gắn kết gia đình, bạn bè, cộng đồng, chính là vũ khí mạnh nhất chống lại việc trẻ bị thao túng tâm lý và lừa đảo trực tuyến”, chuyên gia Tổng đài 111 lưu ý về giải pháp giúp trẻ thoát bẫy lừa đảo.