Tôi là nữ 41 tuổi, gần đây kết quả xét nghiệm của tôi cho thấy axit uric tăng trên 400mmol/l và được khuyên nên thay đổi cách ăn uống để hạ chỉ số này. Xin bác sĩ tư vấn tôi cần ăn những gì. Tôi cảm ơn! (Thanh Hiền- TPHCM).

Bác sĩ chuyên khoa I - Nguyễn Trần Như Thủy - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 tư vấn:

Axít uric máu tăng cao là yếu tố nguy cơ quan trọng dẫn đến bệnh gout và sỏi tiết niệu, bệnh thận mạn và nhiều rối loạn chuyển hóa khác. Bên cạnh điều trị bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, chế độ ăn uống và lối sống khoa học đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát acid uric.

Với trường hợp của bạn có thể tham khảo các quy tắc sau: