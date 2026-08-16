Bạn nên tránh các thực phẩm có thể làm tăng nồng độ axit uric hoặc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe chuyển hóa, bao gồm: nội tạng động vật, cá cơm, cá mòi, cá trích, một số loại cá thu, trứng cá và một số loại hải sản giàu purin, đặc biệt là động vật có vỏ. Bạn cũng cần hạn chế bia, rượu, nước ngọt, nước tăng lực và các đồ uống chứa nhiều đường fructose.
Bạn không cần kiêng hoàn toàn thịt và hải sản nhưng nên kiểm soát khẩu phần hợp lý.
Các thực phẩm cần ăn với lượng vừa phải gồm thịt bò, lợn, gà, vịt; các loại cá và hải sản; thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội.
Bạn nên ưu tiên các phương pháp chế biến như luộc, hấp, kho hoặc áp chảo ít dầu; hạn chế món chiên, xào nhiều dầu mỡ để kiểm soát cân nặng và bảo vệ tim mạch.
Chế độ ăn của người tăng axit uric máu nên ưu tiên rau xanh và các loại củ; trái cây tươi như táo, chuối, ổi, cam, bưởi, nho, cherry; hạn chế nước ép và trái cây thêm đường; sữa ít béo hoặc tách béo cùng các sản phẩm từ sữa; đậu phụ, đậu nành, các loại đậu và hạt; các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt, ngô, dầu ô liu và dầu thực vật với lượng vừa phải.
Đậu, đậu phụ, nấm, măng tây và một số loại rau tuy chứa purin nhưng không cần kiêng quá.
Đa số người trưởng thành có thể duy trì khoảng 2-3 lít nước mỗi ngày nếu không có chống chỉ định. Tuy nhiên, nhu cầu nước còn phụ thuộc vào thể trạng, mức độ vận động, thời tiết và bệnh lý đi kèm.
Ngoài ra, bạn nên duy trì cân nặng hợp lý, giảm cân từ từ nếu thừa cân, tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần.