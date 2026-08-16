Tôi là nữ 41 tuổi, gần đây kết quả xét nghiệm của tôi cho thấy axit uric tăng trên 400mmol/l và được khuyên nên thay đổi cách ăn uống để hạ chỉ số này. Xin bác sĩ tư vấn tôi cần ăn những gì. Tôi cảm ơn! (Thanh Hiền- TPHCM).

Bác sĩ chuyên khoa I - Nguyễn Trần Như Thủy - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 tư vấn:

Axít uric máu tăng cao là yếu tố nguy cơ quan trọng dẫn đến bệnh gout và sỏi tiết niệu, bệnh thận mạn và nhiều rối loạn chuyển hóa khác. Bên cạnh điều trị bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, chế độ ăn uống và lối sống khoa học đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát acid uric.

Với trường hợp của bạn có thể tham khảo các quy tắc sau:

Xem nhanh:
  • 1. Hạn chế thực phẩm giàu purin và đồ uống có đường
  • 2. Ăn thịt ở mức vừa phải
  • 3. Tăng cường rau xanh, trái cây và sữa ít béo
  • 4. Uống đủ nước, duy trì lối sống lành mạnh
1. Hạn chế thực phẩm giàu purin và đồ uống có đường

Bạn nên tránh các thực phẩm có thể làm tăng nồng độ axit uric hoặc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe chuyển hóa, bao gồm: nội tạng động vật, cá cơm, cá mòi, cá trích, một số loại cá thu, trứng cá và một số loại hải sản giàu purin, đặc biệt là động vật có vỏ. Bạn cũng cần hạn chế bia, rượu, nước ngọt, nước tăng lực và các đồ uống chứa nhiều đường fructose.

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Ăn uống khoa học giúp ngăn ngừa cơn đau gout ở người có axit uric cao. Ảnh: Hoa Linh.
2. Ăn thịt ở mức vừa phải

Bạn không cần kiêng hoàn toàn thịt và hải sản nhưng nên kiểm soát khẩu phần hợp lý.

Các thực phẩm cần ăn với lượng vừa phải gồm thịt bò, lợn, gà, vịt; các loại cá và hải sản; thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội.

Bạn nên ưu tiên các phương pháp chế biến như luộc, hấp, kho hoặc áp chảo ít dầu; hạn chế món chiên, xào nhiều dầu mỡ để kiểm soát cân nặng và bảo vệ tim mạch.

3. Tăng cường rau xanh, trái cây và sữa ít béo

Chế độ ăn của người tăng axit uric máu nên ưu tiên rau xanh và các loại củ; trái cây tươi như táo, chuối, ổi, cam, bưởi, nho, cherry; hạn chế nước ép và trái cây thêm đường; sữa ít béo hoặc tách béo cùng các sản phẩm từ sữa; đậu phụ, đậu nành, các loại đậu và hạt; các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt, ngô, dầu ô liu và dầu thực vật với lượng vừa phải.

Đậu, đậu phụ, nấm, măng tây và một số loại rau tuy chứa purin nhưng không cần kiêng quá.

4. Uống đủ nước, duy trì lối sống lành mạnh

Đa số người trưởng thành có thể duy trì khoảng 2-3 lít nước mỗi ngày nếu không có chống chỉ định. Tuy nhiên, nhu cầu nước còn phụ thuộc vào thể trạng, mức độ vận động, thời tiết và bệnh lý đi kèm.

Ngoài ra, bạn nên duy trì cân nặng hợp lý, giảm cân từ từ nếu thừa cân, tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần.

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