Khi thận hoạt động kém hiệu quả, cơ thể không đào thải dịch và chất thải dư thừa, dẫn đến tích tụ dịch trong mô gây phù. Quá trình này thường diễn ra từ từ.

Ngoài ra, trong bệnh thận, đặc biệt khi có tổn thương cầu thận, protein có thể bị rò rỉ qua nước tiểu. Khi lượng protein trong máu giảm, dịch dễ thoát ra mô kẽ và làm tình trạng phù nặng hơn. Các nghiên cứu về hội chứng thận hư đã chỉ ra rằng giảm albumin máu là yếu tố quan trọng góp phần hình thành phù toàn thân. Đồng thời, tình trạng giữ muối và nước của thận cũng làm tình trạng ứ dịch trở nên trầm trọng hơn.

Vì vậy, việc phân biệt giữa phù sinh lý thông thường và do bệnh thận rất quan trọng. Nếu xuất hiện sưng phù ở các vị trí dưới đây, mọi người cần đi khám sớm:

Quanh mắt

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Pháp đăng trên Thư viện Y khoa Mỹ về bệnh thận, phù quanh mắt, đặc biệt vào buổi sáng, có thể liên quan đến rối loạn chức năng thận. Khi protein bị mất qua nước tiểu, dịch dễ tích tụ ở mô mềm như mí mắt, gây bọng mắt kéo dài và không cải thiện rõ dù người bệnh nghỉ ngơi.

Thận hoạt động kém hiệu quả gây sưng phù nhiều bộ phận. Ảnh minh họa: AI

Bàn chân và mắt cá chân

Đây là vị trí phù phổ biến nhất ở người mắc bệnh thận. Khi chức năng thận giảm, cơ thể giữ lại nhiều muối và nước khiến dịch tích tụ ở chi dưới. Tình trạng này làm giày chật hơn, để lại vết hằn của tất và sưng tăng rõ vào cuối ngày.

Bàn tay và ngón tay

Tình trạng ứ dịch cũng ảnh hưởng đến tay và ngón. Nhẫn có thể trở nên chật bất thường, ngón tay sưng rõ hơn, đặc biệt vào buổi sáng hoặc sau khi ăn nhiều muối.

Bụng

Trong trường hợp nặng, dịch có thể tích tụ trong ổ bụng gây cổ trướng, khiến bụng căng tức và nặng nề. Đây thường là dấu hiệu của rối loạn dịch nghiêm trọng trong cơ thể.

Các dấu hiệu khác của bệnh thận

Ngoài phù, bệnh thận còn có thể gây mệt mỏi, giảm lượng nước tiểu, nước tiểu có bọt, buồn nôn, chuột rút và ngứa kéo dài. Các nghiên cứu về bệnh thận mạn tính cho thấy đây là bệnh tiến triển âm thầm, triệu chứng giai đoạn đầu thường không rõ ràng, khiến việc phát hiện sớm gặp khó khăn.

Nếu tình trạng sưng phù xảy ra thường xuyên, tăng dần hoặc kèm theo khó thở, mệt mỏi, hoặc thay đổi khi tiểu tiện, mọi người cần đi khám ngay. Bác sĩ có thể đánh giá chức năng thận thông qua xét nghiệm máu, nước tiểu và chẩn đoán hình ảnh. Nhiều nghiên cứu lâm sàng cho thấy việc phát hiện sớm bệnh thận giúp làm chậm tiến triển suy thận và giảm nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.