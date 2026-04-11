Hàu giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều axit béo omega-3, vitamin B12, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Dưới đây là các tác dụng của loại hải sản này với tim mạch và não:

1. Giảm mỡ máu

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, hàu chứa nhiều omega-3, đặc biệt là EPA và DHA - những dưỡng chất có khả năng làm giảm triglyceride - một loại chất béo trong máu. 100g hàu nướng hoặc áp chảo cung cấp khoảng 389mg EPA và DHA. Giảm triglyceride hạn chế hình thành mảng bám trong động mạch, từ đó giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch và đột quỵ.

2. Hỗ trợ kiểm soát huyết áp

Hàu cung cấp nhiều vi chất quan trọng điều hòa huyết áp. Kali cân bằng tác động của natri và hỗ trợ chức năng mạch máu, góp phần giảm huyết áp và nguy cơ bệnh tim. Magiê hỗ trợ giãn mạch và điều hòa tín hiệu thần kinh kiểm soát nhịp tim. Ngoài ra, các peptide hoạt tính sinh học từ hàu cũng có thể tham gia điều hòa huyết áp theo cơ chế tương tự một số thuốc điều trị tăng huyết áp.

Hàu là món hải sản được nhiều người ưa thích. Ảnh: Ban Mai

3. Giảm viêm

Viêm mạn tính là yếu tố quan trọng dẫn đến bệnh tim. Omega-3 trong hàu có tác dụng chống viêm, bảo vệ lớp nội mạc mạch máu và cải thiện chức năng của chúng, từ đó giảm nguy cơ tim mạch. Đồng thời, omega-3 còn giảm các dấu ấn viêm trong cơ thể như CRP, IL-6 và TNF-α - những yếu tố liên quan đến bệnh tim.

4. Thúc đẩy tuần hoàn máu

Hàu chứa sắt và vitamin B12, hỗ trợ sản xuất hồng cầu - các tế bào vận chuyển oxy đến tim, não và các cơ quan khác. Sắt là thành phần của hemoglobin còn vitamin B12 giúp hình thành và phát triển hồng cầu bình thường. Khi thiếu các dưỡng chất này, khả năng vận chuyển oxy giảm khiến tim phải làm việc nhiều hơn. Theo Hiệp hội Não Mỹ, tuần hoàn tốt cũng đặc biệt quan trọng với não vì cơ quan này cần khoảng 20% lưu lượng máu của cơ thể để duy trì hoạt động.

5. Hỗ trợ chức năng nhận thức

Omega-3 chiếm vai trò quan trọng trong cấu trúc và hoạt động của tế bào thần kinh. DHA giúp duy trì cấu trúc não, hỗ trợ giao tiếp giữa các tế bào thần kinh và tăng cường các chức năng như trí nhớ, học tập. Việc tiêu thụ omega-3 nhiều hơn có liên quan đến hiệu suất tinh thần tốt hơn và nguy cơ suy giảm thần kinh thấp hơn.

Hàu còn là nguồn cung cấp kẽm dồi dào - khoáng chất cần thiết cho hoạt động của não. Kẽm tham gia vào quá trình truyền tín hiệu thần kinh và ảnh hưởng đến sự giao tiếp giữa các nơron, đặc biệt ở những vùng liên quan đến trí nhớ và học tập. Mức kẽm cũng được cho là có liên quan đến nhiều rối loạn thần kinh trung ương như Alzheimer, trầm cảm, tâm thần phân liệt và động kinh.

6. Bảo vệ não khỏi tổn thương

Não tiêu thụ nhiều oxy nên dễ bị tổn thương do stress oxy hóa - quá trình các gốc tự do gây hại tế bào. Selen và các chất chống oxy hóa trong hàu bảo vệ tế bào não khỏi quá trình này. Cùng với omega-3 và kẽm, các dưỡng chất trong hàu góp phần duy trì chức năng nhận thức và giảm nguy cơ các bệnh thoái hóa thần kinh.