Thành phần dinh dưỡng

Chuối là loại trái cây cung cấp năng lượng từ đường tự nhiên, phù hợp dùng trước hoặc sau khi tập luyện. Theo chuyên gia dinh dưỡng Samantha Dieras (hệ thống y tế Mount Sinai, Mỹ), một quả chuối cỡ trung bình chứa khoảng 105 calo, 27g carbohydrate, 3g chất xơ, 14g đường, 1g protein, 6mg canxi, 1mg natri và 1mg sắt.

Chuối có lợi nhưng cần ăn điều độ

Chuối là nguồn cung cấp năng lượng tốt đồng thời chứa chất xơ có lợi cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo bạn nên tiêu thụ chuối ở mức vừa phải, đặc biệt với những người có bệnh lý nền.

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Alexandra Rosenstock, những người khỏe mạnh, không có vấn đề về thận, có thể ăn hai đến ba quả chuối mỗi ngày.

Người có bệnh thận và tiểu đường cân nhắc khi ăn chuối. Ảnh: Ban Mai

Chuối cũng chứa kali giúp kiểm soát huyết áp, cùng với chất chống oxy hóa và chất xơ - những thành phần cần thiết cho cơ thể khi được bổ sung hợp lý. Chuyên gia Rosenstock cho biết thêm, chuối chưa chín kỹ còn chứa tinh bột kháng, có thể hoạt động như prebiotic, góp phần nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột.

Ăn quá nhiều chuối có thể gây hại gì?

Quá nhiều kali trong máu

Mỗi quả chuối chứa khoảng 400mg kali. Với người có chức năng thận bình thường, lượng này không gây vấn đề. Tuy nhiên, theo chuyên gia Rosenstock, những người suy giảm chức năng thận có nguy cơ tăng kali máu nếu ăn quá nhiều.

Tăng kali máu xảy ra khi nồng độ kali trong máu vượt mức bình thường. Ngưỡng kali khỏe mạnh thường nằm trong khoảng 5-5,5 mEq/L và các triệu chứng thường xuất hiện khi mức này tăng lên khoảng 6,5-7 mEq/L.

Tình trạng này có thể gây ra các biểu hiện nghiêm trọng như rối loạn nhịp tim, yếu cơ hoặc liệt, thậm chí có thể đe dọa tính mạng.

Tăng đường huyết

Người mắc bệnh tiểu đường cần thận trọng khi ăn chuối. Chuyên gia Rosenstock khuyến nghị nên ăn chuối cùng với nguồn protein hoặc chất béo. Nếu bạn ăn riêng, lượng carbohydrate và đường tự nhiên trong chuối có thể làm tăng đường huyết.

Khó chịu đường tiêu hóa

Theo chuyên gia Dieras, ăn quá nhiều chuối có thể gây đầy hơi, chướng bụng hoặc tiêu chảy. Nguyên nhân là chuối vừa giàu chất xơ vừa thuộc nhóm thực phẩm có hàm lượng FODMAP cao - các loại carbohydrate dễ lên men trong ruột.

Một số người không tiêu hóa hiệu quả FODMAP, dẫn đến các vấn đề tiêu hóa. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ cao cũng khiến chuối trở thành lựa chọn không phù hợp với một số người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) hoặc cần chế độ ăn ít chất xơ.