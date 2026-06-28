Đang mùa mít chín, tôi thường giữ lại hạt mít để ăn. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây chỉ là món ăn dân dã của thời nghèo khó. Xin chuyên gia cho biết hạt mít có giá trị dinh dưỡng và lợi ích gì đối với sức khỏe? - Hoàng Thị Hiền (Lào Cai)

Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) tư vấn:

Khi ăn mít, nhiều người thường chỉ quan tâm đến phần múi vàng thơm ngọt mà bỏ qua hạt mít. Thực tế, hạt mít không chỉ là một loại thực phẩm quen thuộc mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe nếu được chế biến đúng cách.

So với nhiều loại hạt từ các loại cây nhiệt đới khác, hạt mít được đánh giá là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng. Loại hạt này chứa nhiều carbohydrate, protein, khoáng chất cùng các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, khoảng 28g hạt mít có thể cung cấp: 53 kcal năng lượng; 11g carbohydrate; 0,5g chất xơ; 2g protein. Loại hạt này không chứa chất béo. Ngoài ra, hạt mít còn cung cấp một số vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể như vitamin B1, B2, magie, phốt pho...

Nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng, hạt mít không chỉ là món ăn dân dã quen thuộc mà còn góp phần bổ sung năng lượng và các vi chất cần thiết cho cơ thể khi được sử dụng hợp lý trong chế độ ăn uống hằng ngày.

Nhiều người bỏ hạt mít vì không biết tác dụng của thực phẩm này. Ảnh: Hoa Linh.

Ngoài ra, hạt mít còn chứa một số hợp chất chống oxy hóa có nguồn gốc thực vật, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Những lợi ích có thể nhận được từ hạt mít

Hỗ trợ tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ trong hạt mít có thể góp phần cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa, giúp nhu động ruột hoạt động tốt hơn và hạn chế tình trạng táo bón.

Cung cấp năng lượng: Với lượng tinh bột khá cao, hạt mít là nguồn cung cấp năng lượng tự nhiên cho cơ thể. Hạt mít luộc hoặc hấp có thể được sử dụng như một món ăn vặt lành mạnh thay thế các loại đồ ăn chế biến sẵn.

Bổ sung một số khoáng chất: Hạt mít chứa kali, magie và sắt - những vi chất cần thiết cho nhiều hoạt động của cơ thể như duy trì chức năng thần kinh, cơ bắp và quá trình tạo máu.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Chế độ ăn giàu chất xơ và các chất chống oxy hóa từ thực vật nói chung có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch khi kết hợp với lối sống lành mạnh.

Bạn nên luộc hoặc hấp chín kỹ hạt mít trước khi ăn, không ăn hạt sống vì có thể gây khó tiêu hoặc đầy bụng.

Người mắc bệnh đái tháo đường cần lưu ý lượng tinh bột và đường trong khẩu phần ăn. Mỗi người chỉ ăn hạt mít với lượng vừa phải để tránh đầy hơi, khó chịu đường tiêu hóa. Nếu có bệnh lý đặc biệt hoặc dị ứng thực phẩm, người dân nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.





