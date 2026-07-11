Công nghệ ô tô đã thay đổi chóng mặt trong vài thập kỷ qua. Các hệ thống khép kín và tự động điều chỉnh khiến việc bảo dưỡng xe nhàn hạ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, xe hơi vẫn là một cỗ máy cơ khí hoạt động liên tục.

Vì thế, các chuyên gia sửa chữa ô tô cho rằng nhiều thói quen bảo dưỡng từ hàng chục năm trước vẫn giữ nguyên giá trị và là nền tảng cốt lõi giúp xe vận hành ổn định, kéo dài tuổi thọ cũng như hạn chế những khoản sửa chữa tốn kém.

Dưới đây là 4 thói quen bảo dưỡng ô tô kiểu cũ vẫn phát huy tối đa hiệu quả trên xe đời mới, đặc biệt trong điều kiện giao thông và khí hậu tại Việt Nam.

Tuân thủ quy tắc "4 vạn, 8 vạn và 12 vạn"

Việc chủ động tuân thủ các mốc bảo dưỡng lớn giúp ngăn chặn hỏng hóc trước khi chúng xảy ra. Ảnh: Ngô Minh

Ô tô hiện đại trang bị rất nhiều cảm biến để đưa cảnh báo trên bảng điều khiển, từ báo áp suất lốp, mức nước rửa kính đến nhắc lịch bảo dưỡng. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo đừng phó mặc hoàn toàn cho hệ thống điện tử. Việc chủ động tuân thủ các mốc bảo dưỡng lớn giúp ngăn chặn hỏng hóc trước khi chúng xảy ra.

Tại Việt Nam, người dùng cần ghi nhớ quy tắc bảo dưỡng lớn theo các mốc: 40.000km (4 vạn), 80.000km (8 vạn) và 120.000km (12 vạn). Trong đó, mốc 40.000km cần kiểm tra phanh, thay lọc nhiên liệu, thay bugi với một số dòng xe.

Mốc 80.000km là thay dầu hộp số, bảo dưỡng hệ thống làm mát, thay dây curoa tổng. Cuối cùng là mốc 120.000km gồm đại tu cao su chân máy, hệ thống treo, bi moay-ơ và toàn bộ chất lỏng trên xe.

Đảo lốp định kỳ

Lốp là một trong những hạng mục bảo dưỡng tốn kém nhất trên ô tô. Tại Việt Nam, một bộ lốp cho xe phổ thông thường có giá từ 8-20 triệu đồng, trong khi xe hạng sang có thể cao hơn nhiều. Do đó, việc tối ưu hóa tuổi thọ của chúng là bài toán kinh tế cần thiết.

Người dùng nên cân bằng và đảo lốp ô tô định kỳ sau mỗi 8.000-10.000 km. Ảnh: Northwest Autocenter

Việc đảo lốp giúp các bánh xe mòn đều hơn, cải thiện độ bám đường, giảm rung lắc và kéo dài tuổi thọ lốp. Với những mẫu xe dẫn động cầu trước vốn phổ biến tại Việt Nam, lốp trước thường mòn nhanh hơn do vừa chịu lực kéo vừa chịu lực phanh.

Tạp chí Consumer Reports của Mỹ khuyến cáo chủ xe nên đảo lốp sau mỗi 8.000-12.000 km. Tại Việt Nam, với điều kiện mặt đường nhiều gờ giảm tốc và ổ gà, mốc lý tưởng để các gara thực hiện đảo lốp kết hợp cân bằng động là mỗi 10.000km. Trong quá trình đảo lốp, người dùng cần kiểm tra độ mòn, cân bằng động và tình trạng góc đặt bánh xe để phát hiện sớm các bất thường.

Kiểm tra và thay lưỡi gạt mưa

Gạt mưa thường bị nhiều chủ xe lãng quên cho đến khi trời đổ mưa lớn và tầm nhìn của người lái bị hạn chế. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), lưỡi gạt mưa nên được kiểm tra định kỳ 6-12 tháng.

Hãy tạo thói quen kiểm tra và thay mới gạt mưa ngay trước mỗi mùa mưa bão để đảm bảo tầm nhìn an toàn tối đa. Ảnh: BM

Tại Việt Nam, khí hậu nhiệt đới với nắng gắt và tia UV cao khiến lớp cao su trên gạt mưa lão hóa, chai cứng và nứt nẻ rất nhanh. Một bộ gạt mưa kém chất lượng không chỉ để lại vệt nước, phát ra tiếng kêu rít khó chịu mà còn có nguy cơ làm xước kính chắn gió.

Hãy tạo thói quen kiểm tra và thay mới gạt mưa ngay trước mỗi mùa mưa bão để đảm bảo tầm nhìn an toàn tối đa. Đây là chi tiết có giá thành thấp nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn và an toàn khi lái xe, đặc biệt trong mùa mưa tại Việt Nam.

Thường xuyên kiểm tra dây curoa và đường ống

Dưới nắp ca-pô của một chiếc xe ngập tràn công nghệ vẫn là một hệ thống chằng chịt các loại dây curoa để phục vụ cho máy phát, lốc điều hòa và đường ống nước làm mát, ống xăng, ống phanh.

Hãy tạo thói quen thỉnh thoảng mở nắp ca-pô, quan sát bằng mắt thường xem những dấu hiệu bất thường. Ảnh: Driving.ca

Đặc thù tại Việt Nam là khoang máy ô tô rất dễ trở thành "nơi trú ngụ" của chuột, dẫn đến nguy cơ đứt dây, rò rỉ ống hỏng hóc rất cao. Hãy tạo thói quen thỉnh thoảng mở nắp ca-pô, quan sát bằng mắt thường xem có dấu vết chuột cắn, có vết nứt sờn trên dây curoa hay rò rỉ dung dịch ở các đầu nối hay không.

Nếu khởi động xe và nghe tiếng rít lên chói tai, đó là lúc dây curoa đã bị chùng hoặc chai cứng. Việc thay thế một sợi dây curoa hoặc ống nước giá chỉ vài trăm ngàn đồng sẽ cứu bạn khỏi hóa đơn sửa chữa hàng chục triệu đồng nếu động cơ bị quá nhiệt giữa đường.

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