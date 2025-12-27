Mì ăn liền là món quen thuộc nhờ tiện lợi và dễ chế biến. Theo bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Trung Quốc), cách nấu và cách ăn là yếu tố quyết định mức độ ảnh hưởng của mì ăn liền đối với sức khỏe. Theo China Times, bác sĩ Hồng chỉ ra 5 “không” cần đặc biệt tránh khi dùng mì ăn liền:

Không cho toàn bộ gói dầu và gói gia vị

Gói dầu trong mì ăn liền chủ yếu là chất béo không lành mạnh trong khi gói gia vị chứa hàm lượng natri rất cao. Việc sử dụng toàn bộ gia vị khiến cơ thể nạp quá nhiều muối và chất béo trong một bữa, dễ gây áp lực cho tim mạch và thận. Bác sĩ khuyến nghị mọi người chỉ nên dùng gia vị với lượng vừa phải. Trong trường hợp vẫn cho hết gói gia vị, người ăn không nên uống cạn nước mì.

Bạn nên cho thêm rau, thịt vào nấu cùng mì ăn liền. Ảnh: Ban Mai

Không ăn mì ăn liền đơn lẻ

Một bát mì ăn liền thông thường chủ yếu cung cấp tinh bột nhưng lại thiếu nghiêm trọng đạm và chất xơ. Điều này khiến bữa ăn mất cân đối dinh dưỡng, dễ gây đói nhanh và không có lợi cho việc kiểm soát đường huyết. Bác sĩ Hồng khuyên bạn nên ăn mì kèm trứng, đậu phụ hoặc các nguồn đạm chất lượng cao khác. Đồng thời, bạn cần bổ sung rau xanh để tăng lượng chất xơ, giúp quá trình hấp thu đường diễn ra chậm hơn và ổn định hơn.

Không nấu mì quá lâu, quá nhừ

Nhiều người có thói quen nấu mì thật mềm nhưng đây là một thói quen gây hại cho sức khỏe. Thực phẩm giàu tinh bột khi bị nấu nhừ sẽ làm chỉ số đường huyết tăng cao. Khi đó, tác động của mì ăn liền chẳng khác gì uống nước đường, đồng thời khiến cơ thể tiết ra lượng insulin lớn. Tình trạng này nếu lặp lại nhiều lần có thể gây bất lợi cho quá trình điều hòa đường huyết. Vì vậy, người dân chỉ nên nấu mì trong khoảng 3 phút, vừa chín tới.

Không thức khuya ăn mì ăn liền

Thói quen thức khuya ăn mì ăn liền được bác sĩ cảnh báo là đặc biệt gây hại cho thận. Ban đêm là thời điểm thận tự phục hồi trong khi việc thức khuya kết hợp với bữa ăn nhiều natri sẽ khiến thận phải làm việc quá tải. Một số nghiên cứu từng chỉ ra rằng thức khuya và thiếu ngủ có mối liên hệ rõ rệt với sự suy giảm chức năng thận. Do đó, bác sĩ khuyến nghị nên ăn mì ăn liền vào ban ngày. Nếu buộc phải ăn vào bữa khuya, bạn cần kiểm soát khẩu phần, giảm lượng gia vị và tăng rau xanh, chất xơ để hạn chế tác động xấu đến sức khỏe.

Không nên ăn mì ăn liền thường xuyên

Mì ăn liền không phải là thực phẩm cấm tuyệt đối nhưng chỉ nên dùng vừa phải. Việc ăn thường xuyên, đặc biệt là ăn sai cách, có thể khiến thận bị tổn hại sớm và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.