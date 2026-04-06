Không ai từng ở xa Trái Đất như các phi hành gia của sứ mệnh Artemis II. Khi con tàu rời khỏi quỹ đạo Trái Đất và tiến sâu vào không gian, hành tinh xanh dần thu nhỏ phía sau, nhưng trong suốt hành trình họ vẫn duy trì liên lạc liên tục với Trung tâm điều khiển nhiệm vụ tại Houston.

Những lời nói bình tĩnh từ đội ngũ của NASA đóng vai trò như sợi dây kết nối tinh thần, giúp phi hành đoàn cảm thấy gần gũi với quê nhà.

Phi hành gia Michael Collins cho biết ông cảm thấy "thực sự cô đơn" ở phía xa của Mặt Trăng. Ảnh: NASA

Tuy nhiên, sợi dây ấy sẽ bị cắt đứt trong một khoảnh khắc đặc biệt. Khi tàu vũ trụ bay ra phía sau Mặt Trăng, chính Mặt Trăng sẽ chắn toàn bộ tín hiệu radio và laser giữa tàu và Trái Đất.

Trong khoảng 40 phút, 4 phi hành gia sẽ hoàn toàn mất liên lạc, trôi trong bóng tối của không gian, chỉ còn lại suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình. Đó là một khoảnh khắc hiếm hoi của sự cô độc tuyệt đối.

Phi công nhiệm vụ Victor Glover hy vọng thế giới sẽ coi khoảng thời gian này như một cơ hội để kết nối tinh thần. Trước chuyến bay, ông chia sẻ rằng khi phi hành đoàn ở phía sau Mặt Trăng và không thể liên lạc với bất kỳ ai, mọi người trên Trái Đất có thể cầu nguyện, hy vọng và gửi những suy nghĩ tích cực để họ sớm trở lại liên lạc an toàn.

Bài học từ thời Apollo: Sự cô độc trong không gian

Hơn 50 năm trước, các phi hành gia của chương trình Apollo cũng từng trải qua cảm giác mất liên lạc tương tự trong hành trình lên Mặt Trăng. Trường hợp nổi bật nhất là của Michael Collins trong sứ mệnh Apollo 11.

Năm 1969, khi Neil Armstrong và Buzz Aldrin làm nên lịch sử bằng những bước chân đầu tiên trên bề mặt Mặt Trăng, Collins ở lại một mình trong mô-đun chỉ huy bay quanh quỹ đạo.

Mỗi khi tàu của ông đi ra phía sau Mặt Trăng, liên lạc với hai đồng đội trên bề mặt cũng như với Trung tâm điều khiển nhiệm vụ đều bị cắt đứt trong khoảng 48 phút.

Trong cuốn hồi ký xuất bản năm 1974, Collins mô tả rằng ông cảm thấy “thực sự đơn độc” và “tách biệt khỏi mọi dạng sống đã biết”, nhưng không hề sợ hãi.

Trong các cuộc phỏng vấn sau này, ông nói sự im lặng vô tuyến mang lại cảm giác bình yên hiếm có, như một khoảng nghỉ khỏi những yêu cầu liên tục từ Trung tâm điều khiển.

Trong khi các phi hành gia trải qua sự tĩnh lặng, những người trên Trái Đất lại bước vào giai đoạn căng thẳng. Tại trạm ăng-ten Goonhilly ở Cornwall, Anh, một hệ thống ăng-ten khổng lồ theo dõi tín hiệu từ tàu Orion, xác định vị trí của nó trong suốt hành trình và truyền dữ liệu về NASA.

Matt Cosby, Giám đốc công nghệ của trạm, cho biết đây là lần đầu tiên họ theo dõi một tàu vũ trụ có con người trên đó.

Khi con tàu khuất sau Mặt Trăng, đội ngũ kỹ thuật sẽ cảm thấy lo lắng và chỉ khi tín hiệu xuất hiện trở lại, họ mới thực sự thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng phi hành đoàn vẫn an toàn.

Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu sứ mệnh Artemis II kéo dài 10 ngày, phi hành đoàn gồm 4 phi hành gia đã gửi lại những hình ảnh từ tàu vũ trụ. Cảnh nhìn Trái Đất từ không gian khiến họ tràn đầy hứng khởi. Ảnh: NASA

Các chuyên gia tin rằng những khoảng mất liên lạc như vậy có thể sớm trở thành chuyện của quá khứ. Điều này đặc biệt quan trọng khi NASA và các cơ quan vũ trụ khác đang lên kế hoạch xây dựng căn cứ lâu dài trên Mặt Trăng.

Theo Cosby, nếu muốn duy trì sự hiện diện bền vững, con người cần hệ thống liên lạc 24/7, kể cả ở phía xa của Mặt Trăng. Khu vực này cũng sẽ được khám phá và không thể bị “cô lập” về thông tin.

Một trong những dự án nhằm giải quyết vấn đề này là chương trình Moonlight của European Space Agency. Kế hoạch này sẽ triển khai mạng lưới vệ tinh quanh Mặt Trăng để cung cấp liên lạc liên tục và đáng tin cậy trong tương lai.

Khoảnh khắc chiêm ngưỡng Mặt Trăng

Đối với phi hành đoàn Artemis II, khoảng thời gian mất liên lạc không chỉ là thử thách mà còn là cơ hội.

Không bị gián đoạn bởi liên lạc, họ có thể tập trung hoàn toàn vào quan sát Mặt Trăng: chụp ảnh, nghiên cứu địa chất và đơn giản là chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên thể gần Trái Đất nhất.

Khi tàu vũ trụ thoát khỏi bóng Mặt Trăng và tín hiệu được nối lại, cả thế giới sẽ cùng thở phào nhẹ nhõm.

Những phi hành gia làm nên lịch sử sẽ chia sẻ những hình ảnh và trải nghiệm đáng kinh ngạc của họ với hàng triệu người đang chờ đợi ở quê nhà.

Khoảng 40 phút im lặng ấy không chỉ là thử thách kỹ thuật, mà còn là khoảnh khắc mang tính biểu tượng: con người, lần đầu tiên trong thời đại mới, thực sự cô độc giữa vũ trụ bao la, trước khi trở lại với sự kết nối của Trái Đất.

(Theo BBC, Space)