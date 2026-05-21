Được đồng tổ chức bởi ba đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup, gồm Quỹ Vì tương lai xanh, Trường Đại học VinUni và Câu lạc bộ Nhân tài Công nghệ trẻ Vingroup - VinTechTalent, cuộc thi hướng đến mục tiêu tìm kiếm và phát triển các sáng kiến công nghệ có tính ứng dụng cao nhằm giải quyết những thách thức môi trường cấp thiết của khu vực, đồng thời thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và hợp tác liên ngành trong thế hệ trẻ.

439 đội thi quy tụ 1.439 thí sinh đến từ 22 quốc gia. Trong đó, các đội từ Việt Nam chiếm đa số với 174 nhóm đăng ký, tiếp theo là Ấn Độ (114 đội), Philippines (44 đội), Trung Quốc bao gồm Hồng Kông và Đài Loan (23 đội), Indonesia (20 đội)...

Top 30 đội xuất sắc sẽ được tài trợ để đến tranh tài trực tiếp tại Trường Đại học VinUni (Hà Nội). Ảnh minh họa: Đội thi đoạt giải quán quân của cuộc thi VinUni Hackathon 2025. Ảnh: Trường ĐH VinUni.

Đáng chú ý, nhiều đội thi đến từ các trường đại học hàng đầu trong bảng xếp hạng Đại học Thế giới và Đại học châu Á của QS năm 2026. Trong nhóm các trường thuộc Top Đại học Thế giới có thể kể đến Đại học Quốc gia Singapore - NUS (hạng 8 Thế giới) và Đại học Công nghệ Nanyang - NTU (hạng 12 Thế giới) từ Singapore; Đại học Hồng Kông (hạng 11 Thế giới), Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông - HKUST (hạng 44 Thế giới), Đại học Bách khoa Hồng Kông (hạng 54 Thế giới) từ Hồng Kông (Trung Quốc); Đại học Quốc gia Seoul - SNU (hạng 38 Thế giới) và Đại học Yonsei (hạng 50 Thế giới) từ Hàn Quốc; Đại học Kyoto (hạng 57 Thế giới) từ Nhật Bản; Đại học Malaya - UM (hạng 58 Thế giới) từ Malaysia; Học viện Công nghệ Ấn Độ Madras (hạng 180 Thế giới) từ Ấn Độ.

Bên cạnh đó, nhiều đội thi cũng đến từ các trường đại học có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng Đại học châu Á của QS như Đại học Indonesia - UI (hạng 47 châu Á) từ Indonesia, Đại học Ateneo de Manila (hạng 141 châu Á) từ Philippines, Đại học Nazarbayev (hạng 201 châu Á) từ Kazakhstan... Ngoài ra, cuộc thi còn ghi nhận sự tham gia của các đội đến từ nhiều trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực khoa học - công nghệ tại Việt Nam như Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM và Trường Đại học VinUni.

Ba nhóm chủ đề trọng tâm của cuộc thi cho thấy sự quan tâm đồng đều của giới trẻ châu Á đối với các thách thức môi trường và phát triển bền vững hiện nay. Trong đó, nhóm chủ đề “Tài nguyên nước và Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu” chiếm tỷ lệ cao nhất với khoảng 37% số đội đăng ký, tiếp theo là chủ đề “Chất lượng không khí đô thị và Khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu” với 33% đội đăng ký, chủ đề “Năng lượng tái tạo và Giao thông phát thải thấp” được 30% đội đăng ký.

Các lĩnh vực học thuật của thí sinh trải rộng từ khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật, phát triển bền vững, nông nghiệp, logistics cho tới y tế và khoa học môi trường, cho thấy tính liên ngành mạnh mẽ của cuộc thi năm nay. Qua đó, cuộc thi không chỉ thúc đẩy đổi mới sáng tạo công nghệ, mà còn mở ra cơ hội để thế hệ trẻ trong khu vực cùng kiến tạo những giải pháp có khả năng ứng dụng thực tiễn và tạo tác động dài hạn cho cộng đồng.

Asian Hackathon for Green Future hướng tới trở thành nền tảng thúc đẩy giao lưu, hợp tác xuyên biên giới của giới trẻ khu vực để phát triển những giải pháp thiết thực cho cộng đồng. Ảnh: Trường ĐH VinUni.

“Thông qua Asian Hackathon for Green Future 2026, Quỹ Vì tương lai xanh tiếp tục khẳng định định hướng vươn tầm quốc tế trong các sáng kiến thúc đẩy phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. Không chỉ đồng hành cùng hành trình chuyển đổi xanh của Việt Nam, Quỹ còn hướng tới vai trò kết nối nguồn lực tri thức trẻ của toàn khu vực châu Á, góp phần huy động những ý tưởng có giá trị cao nhằm giải quyết các thách thức môi trường và phát triển trong tương lai”, TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, nhận định.

Sau Vòng Sơ loại, Top 30 đội xuất sắc nhất dự kiến sẽ được công bố vào đầu tháng 6/2026 và tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu cùng các chuyên gia quốc tế trước khi bước vào vòng Hackathon trực tiếp kéo dài 36 giờ từ ngày 2-5/7 tại Trường Đại học VinUni, Hà Nội.

Các dự án sẽ được đánh giá bởi Hội đồng Giám khảo quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu châu Á trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Top 30 sẽ tranh tài để giành được những phần thưởng có tổng trị giá đến 24.000 USD, bao gồm một giải Nhất trị giá 8.000 USD, một giải Nhì trị giá 5.000 USD, hai giải Ba trị giá 3.000 USD cho mỗi giải, năm giải Khuyến khích trị giá 1.000 USD mỗi giải.

Vượt ra khuôn khổ một cuộc thi, Asian Hackathon for Green Future đang trở thành nền tảng quy tụ hàng trăm đội thi từ nhiều quốc gia và các trường đại học hàng đầu châu Á, cho thấy tiềm năng to lớn của một hệ sinh thái hợp tác xuyên biên giới, nơi các sáng kiến công nghệ không chỉ dừng lại ở ý tưởng, mà có thể tiếp tục được nuôi dưỡng, hoàn thiện và phát triển thành những giải pháp thiết thực cho xã hội.