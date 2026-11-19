Tập thể dục đều đặn giúp cải thiện độ đàn hồi của mạch máu, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Bạn cần lựa chọn bài tập phù hợp, tránh gắng sức quá.

Tôi 43 tuổi, bị tăng huyết áp ở mức từ 145-155mmHg và đang theo dõi hằng ngày. Xin chuyên gia tư vấn tập thể dục như thế nào để hạ huyết áp. Tôi cảm ơn! (Lê Thị Bích, TPHCM).

BSCK1 Đặng Liệu - Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM tư vấn:

Tập thể dục thường xuyên được xem là "liều thuốc tự nhiên" có lợi cho người tăng huyết áp. Hoạt động thể lực phù hợp giúp tim hoạt động hiệu quả hơn, cải thiện tuần hoàn và hỗ trợ kiểm soát các chỉ số huyết áp.

5 bài tập phù hợp với người tăng huyết áp

1. Đi bộ nhanh

Đây là hình thức vận động đơn giản, dễ thực hiện và phù hợp với nhiều lứa tuổi. Việc đi bộ duy trì với tốc độ khoảng 5-6 km/h, 30-60 phút mỗi ngày tùy thể trạng.

Đi bộ đều đặn tăng cường hoạt động của tim, cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Người mới bắt đầu nên đi với tốc độ chậm, sau đó tăng dần.

2. Chạy bộ nhẹ nhàng

Chạy bộ bước nhỏ, tốc độ vừa phải khoảng 7-8 km/h có thể phù hợp với người trẻ tuổi hoặc người có thể lực nền tương đối tốt. Tuy nhiên, bạn cần căn cứ vào mức huyết áp, tình trạng tim mạch và khả năng vận động để lựa chọn cường độ.

Vận động là liều thuốc tự nhiên cho sức khỏe. Ảnh: Magnific.

3. Đạp xe

Đạp xe ngoài trời hoặc trên máy tập cố định tại nhà là cách vận động giúp các nhóm cơ hoạt động nhịp nhàng, đồng thời tăng cường sức bền tim phổi. Bạn bắt đầu với tốc độ vừa phải, điều chỉnh lực cản phù hợp, tránh đạp quá sức, duy trì nhịp đạp khoảng 80-100 vòng/phút nếu thể trạng cho phép.

4. Bơi lội

Lực nâng của nước giúp giảm áp lực lên hệ xương khớp, trong khi các nhóm cơ trên cơ thể được vận động tương đối đồng đều. Bơi lội phù hợp với người muốn cải thiện sức bền và tăng cường tuần hoàn tim phổi.

Lưu ý, lựa chọn cường độ vừa sức, tránh bơi quá lâu hoặc quá nhanh; không nên bơi một mình, đặc biệt khi có tiền sử chóng mặt, choáng ngất hoặc bệnh lý tim mạch đi kèm.

5. Yoga, dưỡng sinh và thiền định

Các bài tập yoga nhẹ nhàng, dưỡng sinh kết hợp hít thở sâu giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng và hỗ trợ điều hòa nhịp thở. Đây là lựa chọn phù hợp với người ít vận động hoặc muốn kết hợp rèn luyện thể chất và tinh thần. Bạn nên tránh các tư thế quá khó, động tác đảo ngược hoặc những bài tập đòi hỏi nín thở, gắng sức kéo dài nếu chưa được bác sĩ hướng dẫn.

Tập bao nhiêu là đủ?

Người tăng huyết áp nên hướng tới tối thiểu 150 phút hoạt động thể lực cường độ trung bình mỗi tuần, có thể chia thành 30-45 phút mỗi ngày, trong 5-7 ngày.

Trong lúc tập, bạn vẫn có thể nói được những câu ngắn mà không bị hụt hơi hoặc thở dốc quá mức, cường độ vận động thường đang ở mức vừa phải. Ngược lại, nếu không thể nói chuyện vì quá mệt, bạn cần giảm tốc độ hoặc nghỉ ngơi.

Trước khi tập, mọi người dành 5-10 phút đi bộ chậm, xoay các khớp để cơ thể thích nghi dần với vận động. Sau khi kết thúc, không nên dừng đột ngột mà cần đi lại chậm rãi, thả lỏng cơ bắp khoảng 5 phút, tránh nguy cơ hoa mắt, choáng váng.

Để an toàn, bạn nên kiểm tra huyết áp trước khi tập, lựa chọn hình thức vận động phù hợp với thể trạng và duy trì đều đặn.

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